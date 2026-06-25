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Un excampeón del mundo con Brasil elogió a la Selección Colombia: “Ha tenido errores, pero juega bien”

El combinado nacional está ganando simpatizantes con el paso de los días en la Copa de la FIFA y uno de ellos es un recordado exjugador

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La Selección Colombia fue uno de los equipos que clasificó con anticipación a los dieciseisavos del Mundial 2026, a falta de una fecha - crédito Daniel Becerril/REUTERS
La Selección Colombia fue uno de los equipos que clasificó con anticipación a los dieciseisavos del Mundial 2026, a falta de una fecha - crédito Daniel Becerril/REUTERS

La Selección Colombia va por su segundo día de preparación antes del compromiso ante Portugal en el Mundial 2026, con el cual cerrará la fase de grupos y buscará el liderato del grupo K para caer en una buena llave de los dieciseisavos de final, pues evitará algún rival importante.

El buen nivel de la Tricolor ha sido destacado por exjugadores con recorrido y campeones del mundo, como uno muy recordado de Brasil que dedicó unas palabras al combinado nacional tras ver su actuación en el compromiso frente a la República Democrática del Congo en Guadalajara.

Mientras tanto, Colombia prepara el equipo con el que enfrentará a los portugueses, su primer rival fuerte en la Copa del Mundo 2026 y una prueba de fuego para ver el nivel del equipo, de cara a las rondas finales y si cuenta con las condiciones para ser protagonista del torneo.

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“Me gustó Colombia”

Luego de dos jornadas, la Tricolor ha sido una de las mejores escuadras en el campeonato de la FIFA, no solo por sus triunfos, sino por el rendimiento de algunos jugadores como Daniel Muñoz, Luis Díaz y la sorpresa de Gustavo Puerta, además de la parte táctica del técnico Néstor Lorenzo.

Después del partido ante RD Congo, Dunga se refirió al rendimiento de la Selección Colombia, a la que elogió por la manera como consiguió el triunfo por 1-0 en el estadio de Guadalajara, por la segunda jornada del grupo K y le dio el tiquete a los dieciseisavos de final.

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Dunga, excampeón del mundo con Brasil, reconoció en Colombia la manera como salió adelante ante RD Congo - crédito Jeenah Moon/REUTERS
Dunga, excampeón del mundo con Brasil, reconoció en Colombia la manera como salió adelante ante RD Congo - crédito Jeenah Moon/REUTERS

En una charla con el Gol Caracol, el excapitán de Brasil en el título del Mundial de Estados Unidos 1994 afirmó que vio grandes cosas en la escuadra cafetera, sobre todo la manera como resolvió un compromiso cerrado por la férrea defensa de los Leopardos y la cantidad de opciones desperdiciadas.

“Me gustó Colombia, tenía buenas oportunidades. Estaba un poco presionada para hacer el gol. Necesitó velocidad en el partido y ha tenido algunos errores, pero ha jugado bien”, fueron las palabras de Dunga, que también afirmó que la Tricolor tiene cosas por corregir.

Once jugadores de fútbol de la selección de Colombia posan en un estadio. Diez visten uniforme amarillo y uno viste uniforme verde. Un jugador sostiene un banderín
La Selección Colombia tiene seis puntos en el Mundial 2026 y con boleto a los dieciseisavos de final - crédito Ulises Ruiz/AFP

“Colombia tiene todo”

Otro exjugador que habló para el medio fue Diego Lugano, recordado capitán de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando llevó a la Celeste hasta el cuarto puesto y uno de sus compañeros, Diego Forlán, se llevó el Balón de Oro como el mejor jugador de ese certamen.

Según el exdefensor, el combinado nacional demostró su poderío en el ataque y su favoritismo para quedarse con los tres puntos, pese a las opiniones de algunos aficionados sobre el juego de los africanos y su esquema defensivo, el cual le funcionó ante Portugal.

Diego Lugano
Diego Lugano destacó en Colombia que hizo valer su favoritismo para ganar en el Mundial 2026 - crédito @diegolugano/Instagram

“Contra República Democrática del Congo, Colombia realmente fue agresivo, como yo siempre digo, se la creyó que era el protagonista, que tenía que ganar el partido, lo buscó, o sea, Colombia tiene todo”, mencionó el exjugador en el estadio Akron de Guadalajara.

Lugano también explicó que la Selección Colombia no tendrá problemas para jugar en Miami, debido al cambio de altura, pues en las eliminatorias demostró que puede hacer partido bajo cualquier condición climática, al igual que el resto de equipos sudamericanos.

“Esa no es ninguna excusa, nosotros los sudamericanos estamos más acostumbrados. Sí es una ventaja nuestra, de todos los sudamericanos, en este torneo con respecto justamente al europeo, que no están acostumbrados a los viajes largos, a los cambios de clima, a los cambios de atmósfera en la cancha, al pasto”, terminó de decir el excapitán de los uruguayos en la entrevista.

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