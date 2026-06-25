En Antioquia celebran que De la Espriella no esté interesado en seguir con la paz urbana: “Se les acabó el tiempo”

La cabildante de Medellín afirmó que los grupos delincuenciales perderán los beneficios otorgados por el Gobierno Petro - crédito @claudiacarrasq/X

Tras la confirmación de la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, voceros de la paz urbana, mesa de negociación que el Gobierno Petro mantiene con estructuras armadas y delincuenciales en el Valle de Aburrá, emitieron un comunicado para pedir la continuidad de la negociación.

En el documento, cabecillas de las estructuras delincuenciales de la región afirman estar listos para que comience un empalme con la nueva administración y que el diálogo se mantenga después del 7 de agosto.

“El día de ayer, 23 de junio de 2026, la delegación de paz urbana hizo presencia en el Centro Penitenciario La Paz (Itagüí), con el propósito de definir la ruta para la construcción de un informe sobre los avances del espacio de conversación sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá. A partir de esto, tomamos la decisión de estructurar el documento a tres voces: Delegación del Gobierno, voceros de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto y el Movimiento Social por la Paz Urbana”.

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En Antioquia celebran que De la Espriella no quiera dialogar con delincuentes

Voceros de las estructuras armadas piden negociar con el nuevo presidente de Colombia - crédito Paz Urbana

Tras recibir el aval del Consejo Nacional Electoral (CNE), Abelardo de la Espriella anunció que no negociará con grupos armados y delincuenciales, a los que les advirtió que tendrán un mes para someterse a la justicia o ser combatidos por la fuerza pública.

“A todos los ilegales: disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron en el régimen que está llegando a su fin”, declaró el jurista.

Este discurso fue celebrado por varios políticos en el país, incluyendo a la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla, que es una de las principales enemigas de la paz urbana en Antioquia.

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El presidente electo le cerró la puerta a los grupos armados y delincuenciales - crédito AP

En su cuenta de X, Carrasquilla indicó que el comunicado que publicaron los voceros de las estructuras armadas es para ganar tiempo, puesto que ya saben que la nueva administración les retirará los beneficios otorgados por el Gobierno Petro.

“Así quieran desviar la atención de la opinión pública diciendo que no se va a desmontar la mesa de diálogos de la cárcel de Itagüí, que les quede clara una cosa: ¡Se les acabó el tiempo! Mientras el país votó por recuperar la autoridad y derrotar la impunidad, la senadora Isabel Zuleta habría corrido a advertirles a los cabecillas criminales sentados en las llamadas mesas sociojurídicas que ya no podía garantizarles los privilegios que les otorgó el Gobierno Petro“, escribió la concejala.

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La cabildante recordó que el proceso de paz en la región no ha tenido resultados importantes, por lo que no es necesario que se mantengan las negociaciones después del 7 de agosto.

“Durante tres años le vendieron a Medellín el cuento de la “Paz Total”, pero nunca mostraron resultados reales. La extorsión siguió golpeando a los comerciantes, las estructuras criminales conservaron sus rentas ilegales y jamás explicaron cómo iban a desmontar las economías del narcotráfico y el control territorial de las bandas”.

La concejala Claudia Carrasquilla fue quien denunció la presencia de Nelson Velásquez en el centro carcelario para una fiesta privada de los internos - crédito @claudiacarrasq/X

Carrasquilla, que ha denunciado haber recibido amenazas contra su vida por exponer las irregularidades de la paz urbana, le envió un mensaje al presidente electo, al que le recordó el compromiso que tiene con los antioqueños, una de las regiones en las que más votos recibió en los comicios del 21 de junio.

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“El presidente electo Abelardo de la Espriella tiene una tarea urgente: desmontar el andamiaje jurídico que permitió estos acuerdos, derogar las normas que los respaldaron y devolver a estos criminales al régimen penitenciario que corresponde. La seguridad de Medellín no puede seguir subordinada a los intereses de los delincuentes”.