Equipo especializado de Bomberos de Bogotá viajará a Venezuela para apoyar las labores de rescate tras dos terremotos

Al menos 188 muertos y más de 1.500 los heridos por el doble terremoto en Venezuela - crédito Europa Press

Once uniformados del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá viajarán a Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda y rescate en el país vecino que fue fuertemente sacudido por una secuencia de terremotos de 7.2 y 7.5 grados en la escala de Richter, en la tarde del 24 de junio de 2026.

Así lo confirmó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que detalló que este equipo forma parte de la delegación colombiana compuesta por 64 de los mejores rescatistas del país que será enviada a tierra venezolana bajo la coordinación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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De acuerdo con Galán, el grupo de bomberos bogotanos cuenta con formación especializada y reconocimiento internacional en la búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, y estarán acompañados por Dastan, un perro entrenado en la localización de personas atrapadas, perteneciente al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

El alcalde Galán anunció el envío de un equipo entrenado de bomberos para Venezuela - crédito captura de pantalla @CarlosFGalan/X

El burgomaestre extendió su mensaje de solidaridad con los venezolanos en esa dura circunstancia. De acuerdo con los balances más recientes, “El pueblo venezolano puede contar con Bogotá”.

De acuerdo con la información proporcionada por la administración de Bogotá, la cifra oficial de fallecidos ascendió a 188, mientras que los heridos suman más de 1.500. No obstante, reportes extraoficiales de ciudadanos apuntan más de mil de fallecidos, a la vez que distintas autoridades señalan que la cifra total de muertos no está cuantificada.

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Fuentes de la Alcaldía de Bogotá y de la Ungrd confirmaron que la salida del equipo se prevé para el cierre de la jornada del jueves 25 de junio, con la instrucción de permanecer en Venezuela el tiempo necesario para cumplir la misión humanitaria.

La delegación que irá a Venezuela

Desde la Ungrd se informó que el envío de ayuda colombiana obedece a la solicitud realizada por desde el Gobierno de Venezuela, tras la declaración de urgencia humanitaria emitida por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

De acuerdo con el organismo colombiano, en Colombia se activó un Comité Nacional para el Manejo de Desastres extraordinario, en el que se evaluaron tanto las afectaciones reportadas en el país como las capacidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Sngrd) para apoyar la respuesta humanitaria en territorio venezolano.

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Los detalles de la delegación nacional de ayuda para territorio venezolano - crédito @Ungrd/X

El equipo Usar COL-1, especializado en búsqueda y rescate urbano, también contará con el apoyo de tres caninos, aparte del de los Bomberos de Bogotá.

Esta unidad fue reclasificada bajo los estándares internacionales de Insarag-ONU, una de las certificaciones más exigentes para operaciones de búsqueda y rescate en el ámbito global.

El director encargado de la Ungrd, Javier Pava Sánchez, explicó que la respuesta a la emergencia se desarrollará por fases, de acuerdo con la evolución de la situación y las necesidades identificadas por las autoridades venezolanas.

“Las primeras horas están enfocadas en la valoración de la situación y, posteriormente, entre las 48 y 72 horas siguientes, en la búsqueda y rescate de personas atrapadas”, detalló el directivo.

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Cientos de edificaciones quedaron totalmente destruidas tras terremotos en Venezuela - crédito Boris Vergara/EFE

El epicentro de los dos terremotos se localizó en la ciudad costera de La Guaira, en la que decenas de edificaciones colapsaron y el mar se agitó de forma violenta, según relataron testigos. Los daños alcanzaron también a la capital, Caracas, donde se produjeron cortes eléctricos, evacuaciones y colapso de infraestructuras, incluidos hospitales y centros comerciales.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, confirmó que al menos 346 construcciones resultaron afectadas y declaró estado de emergencia en las zonas más impactadas. En medio de la tragedia, continúan las labores de búsqueda y rescate, ya que más de 10.000 personas permanecen desaparecidas según reportes ciudadanos y oficiales.

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Mientras tanto, equipos de rescate nacionales e internacionales, incluyendo los denominados “topos” de México y especialistas de Estados Unidos y Europa, se dirigen al país para brindar ayuda en las tareas de auxilio.