⁠La ONU expresó su disposición para trabajar con el Gobierno de Abelardo de la Espriella en políticas de paz, seguridad y desarrollo en Colombia

Naciones Unidas reconoció la labor de las autoridades colombianas en la organización y garantía del proceso electoral, resaltando los esfuerzos coordinados que permitieron que la jornada se desarrollara de manera segura y ordenada - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Naciones Unidas

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su disposición para trabajar con el Gobierno del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con el fin de respaldar los esfuerzos nacionales en materia de paz, seguridad, desarrollo sostenible y prosperidad.

El pronunciamiento fue realizado por António Guterres, secretario general de la ONU, a través de una declaración difundida desde Nueva York por su portavoz, Stéphane Dujarric, en la que también destacó el desarrollo de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 21 de junio y la participación ciudadana durante la segunda vuelta electoral.

Según el mensaje divulgado por Naciones Unidas, la concurrencia de los colombianos a las urnas constituyó una muestra de fortaleza institucional y democrática. La ONU señaló que la participación ciudadana durante la segunda vuelta presidencial “reafirma la solidez de la democracia colombiana”.

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En la declaración, el organismo internacional también reconoció el trabajo desarrollado por las autoridades colombianas para garantizar la realización de los comicios, resaltando los esfuerzos coordinados que permitieron que la jornada electoral transcurriera de manera segura y ordenada.

Respaldo a la administración entrante

El secretario general de la ONU, António Guterres, destacó el desarrollo pacífico de las elecciones presidenciales y aseguró que la amplia participación ciudadana durante la segunda vuelta constituye una demostración de la fortaleza de la democracia colombiana - crédito Guglielmo Mangiapane/REUTERS

Uno de los puntos centrales del mensaje estuvo relacionado con la disposición de Naciones Unidas para mantener y fortalecer su cooperación con Colombia durante la administración de Abelardo de la Espriella.

El secretario general expresó además su expectativa de que los distintos sectores políticos del país trabajen conjuntamente para fortalecer la confianza ciudadana y la estabilidad institucional. “Espera que todos los actores políticos trabajen juntos para seguir fortaleciendo la confianza en todo el país”, indicó la declaración emitida por la organización.

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La ONU reiteró igualmente su compromiso histórico con Colombia y subrayó que la cooperación con el país continuará desarrollándose bajo el principio del respeto a la soberanía nacional. En ese sentido, el organismo internacional destacó su disposición para acompañar las iniciativas que promueva el nuevo gobierno y los distintos actores nacionales en áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

“Asimismo, destaca la disposición de las Naciones Unidas para colaborar con la administración entrante y con todos los socios, y para continuar apoyando los esfuerzos liderados a nivel nacional para promover la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible y la prosperidad para todos los colombianos”, concluye el mensaje divulgado por la organización.

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La declaración constituye el primer pronunciamiento oficial de Naciones Unidas tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia y fija una posición de continuidad respecto a la cooperación que históricamente ha mantenido el organismo con el país.

Antecedentes de las críticas de De la Espriella a organismos multilaterales

El ahora presidente electo argumentó que los recursos destinados a compromisos internacionales podrían orientarse al fortalecimiento de programas sociales y a la atención de necesidades internas prioritarias - crédito Seth Wenig/AP

El pronunciamiento de Naciones Unidas se produce semanas después de que Abelardo de la Espriella planteara públicamente la posibilidad de revisar la permanencia de Colombia en organismos multilaterales como la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA).

A comienzos de junio, cuando aún era candidato presidencial, De la Espriella afirmó que, de llegar a la Presidencia, evaluaría la conveniencia de que el país continuara haciendo parte de estas organizaciones internacionales.

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Durante declaraciones entregadas al programa Vélez por la Mañana, el entonces aspirante sostuvo que consideraba limitado el beneficio obtenido por Colombia frente a los costos asociados a la participación en dichos organismos.

Pese a las críticas formuladas previamente por De la Espriella hacia algunos organismos multilaterales, la ONU dejó abierta la puerta a una relación de cooperación con el nuevo gobierno y reafirmó su disposición de acompañar las prioridades nacionales de Colombia - crédito Iván Valencia/AP

“No me gustan”, afirmó al referirse a la ONU y a la OEA, aunque aclaró que una eventual salida no estaba completamente definida. Posteriormente agregó: “No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”.

De la Espriella argumentó que los recursos destinados al cumplimiento de compromisos internacionales y al pago de cuotas a organismos multilaterales podrían destinarse a programas sociales y necesidades internas del país.

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En ese contexto, explicó que cualquier decisión estaría precedida por un análisis sobre los beneficios y las desventajas que implica la permanencia en dichas entidades internacionales. “Eso hay que revisarlo. Eso hay que revisarlo seriamente porque, a ver, ¿cuáles son las ventajas que tiene estar en un organismo como ese?, que eso volvió pura burocracia, pura politiquería y habladera de paja... Lo que no le produzca a Colombia, claro que por supuesto lo vamos a eliminar. Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. Vamos a revisarlo”, explicó el entonces candidato presidencial.