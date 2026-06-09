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Cristiano Ronaldo recibió la bandera de Portugal y el presidente recordó a Diogo Jota antes del Mundial 2026: “Por la memoria de él”

El campeón de la Nations League se despedirá de su público previo al debut ante República Democrática del Congo en Houston (Texas, Estados Unidos) con un amistoso ante Nigeria

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La despedida oficial de la delegación de Portugal se realizó en la Ciudad del Fútbol antes de la salida hacia Estados Unidos-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS
La despedida oficial de la delegación de Portugal se realizó en la Ciudad del Fútbol antes de la salida hacia Estados Unidos-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

Este 10 de junio de 2026, Portugal se despedirá de su público en la ciudad de Leiria, previo a tomar el vuelo hacia su sede de concentración para preparar lo que será el duelo frente a Uzbekistán.

Por ese motivo, en uno de los últimos encuentros de la nómina dirigida por el español Roberto Martínez, el presidente de la República, Antonio José Seguro, visitó la sede deportiva de la selección portuguesa para entregar la bandera y dedicar unas palabras a los atletas que representarán al país ibérico en el Mundial.

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António José Seguro pidió a la selección de Portugal que conquiste el Mundial antes del viaje a Estados Unidos-crédito @presidencia-@portugal/X
António José Seguro pidió a la selección de Portugal que conquiste el Mundial antes del viaje a Estados Unidos-crédito @presidencia-@portugal/X

En su discurso durante la entrega de la bandera de Portugal al plantel, el presidente Seguro habló sobre la exigencia de una competencia de ese nivel y pidió al equipo sostenerse en una idea colectiva, en memoria del fallecido delantero del Liverpool Diogo Jota.

“Jueguen unos por los otros. Trabajen unos por los otros. Jueguen y trabajen también por la memoria de nuestro Diogo Jota”, expresó el mandatario.

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António José Seguro pidió que el talento y la inteligencia colectivos de Portugal superen las cualidades individuales en el Mundial-crédito @presidencia-@portugal/X
António José Seguro pidió que el talento y la inteligencia colectivos de Portugal superen las cualidades individuales en el Mundial-crédito @presidencia-@portugal/X

Ante jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y personal de apoyo, Seguro dirigió un mensaje al seleccionador Roberto Martínez, al capitán Cristiano Ronaldo y al resto de la delegación. El mandatario dijo que cuando el equipo vista la camiseta nacional tendrá a su lado a “por lo menos 10 millones de portugueses” que viven en Portugal, además de los portugueses repartidos por el mundo y de quienes, sin ser portugueses, se identifican con la selección.

“Es un gran placer y una gran emoción para mí, como Presidente de la República, estar hoy aquí para transmitir, en nombre de Portugal, en nombre de millones de portugueses repartidos por todo el mundo, un abrazo sincero y de corazón.”

Y añadió: “Cuando visten la camiseta de la selección nacional, tendrán a su lado, también vistiéndola, al menos 10 millones de portugueses que viven en Portugal, pero también portugueses que viven dispersos por todo el mundo y muchos que, aunque no sean portugueses, se identifican con nuestra selección nacional, se identifican con su espíritu y se identifican con su entusiasmo. Saben que hay millones de niños que sueñan con ser como ustedes, con cada uno de ustedes. Saben que hay innumerables familias que se detendrán, que no harán absolutamente nada para estar pegadas a la pantalla durante 90 minutos —esperemos que sean solo 90 minutos en cada partido— viendo y animando a nuestro equipo", expresó.

La bandera fue entregada con la vista puesta en el 19 de julio

El presidente de Portugal pide a la selección "el trofeo que falta" en memoria de Diogo Jota-crédito Miguel A. Lopes/EFE/EPA
El presidente de Portugal pide a la selección "el trofeo que falta" en memoria de Diogo Jota-crédito Miguel A. Lopes/EFE/EPA

El presidente cerró su mensaje con un gesto simbólico hacia la delegación. Entregó la bandera nacional para que el equipo pueda llevarla “aquella tarde o noche del día 19 de julio”, una fecha que presentó como la del cumplimiento del sueño de proclamarse campeón del mundo.

La referencia final del discurso precisó el horizonte que imagina la jefatura del Estado para este torneo. Seguro dijo que esa escena significaría que la selección habría vuelto a ser campeona, “pero esta vez campeona del Mundo”.

La ceremonia tuvo lugar la noche del lunes en la Ciudad del Fútbol, en la despedida oficial de la comitiva antes del traslado a Estados Unidos. Allí, el presidente aseguró que el equipo de las quinas contará con el apoyo de Portugal entero durante toda la competición.

Estos son los partidos de la fase de grupos del Mundial 2026

El Mundial de la FIFA irá desde el 11 de junio de 2026, hasta el 19 de julio-crédito Raymond Carlin III/Imagn Images
El Mundial de la FIFA irá desde el 11 de junio de 2026, hasta el 19 de julio-crédito Raymond Carlin III/Imagn Images

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benz) 6:30 p.m. (hora de Colombia)

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