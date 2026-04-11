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Miguel Ángel Borja se resigna al Mundial 2026 con la selección Colombia: “No estoy en buen momento”

El delantero de Al-Wasl, en Emiratos Árabes Unidos, no es convocado por la Tricolor desde la Copa América 2024 y ve muy lejos que Néstor Lorenzo lo tenga en cuenta

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El delantero cafetero sería uno de los principales candidatos para ser el reemplazo del goleador Carlos Tévez. Foto: FCF
Miguel Ángel Borja ya no es tenido en la selección Colombia, como en años anteriores, pese a su experiencia - crédito FCF

La selección Colombia aún no define la plantilla con la que disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, en mayo entregará la lista preliminar y después el grupo de 26 jugadores para el torneo, así que tiene un poco más de dos meses para planear todo.

Miguel Ángel Borja había sido parte del proceso con el técnico Néstor Lorenzo. Participó en la Copa América 2024, marcó un gol, fue subcampeón y se esperaba que aportara más en el combinado nacional. Sin embargo, la falta de ritmo en River Plate y el cambio de equipo al fútbol árabe detuvieron todo.

El delantero ahora sabe que las cosas no son las mismas y confirmó que no aspira a llegar al Mundial 2026, pese a su experiencia y trayecto, pues se concentra en hacer lo mejor posible con Al Wasl para terminar la temporada con buen ritmo, pues llegó al club apenas en enero.

“Hay que ser realistas”

Durante muchos años, Borja se convirtió en un delantero importante en el fútbol colombiano, demostrando su talento desde aquella etapa con Cortuluá en 2016, siendo campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional y después convirtiéndose en figura de River Plate hasta 2025.

Durante una charla con el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, Miguel Ángel Borja aseguró que irá al Mundial 2026 como espectador, descartando alguna posibilidad de jugar con la selección Colombia porque lleva un tiempo sin destacar con Al Wasl en el fútbol árabe.

Miguel Ángel Borja fue subcampeón con Colombia en la Copa América 2024 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS
Miguel Ángel Borja fue subcampeón con Colombia en la Copa América 2024 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

“Excelente, ya tengo tiquete comprado para ir a verla al Mundial. Creo que la relación está, y la relación con los compañeros está; han sido muy claros conmigo y eso yo lo tengo presente. Me dieron la oportunidad de estar en los microciclos del equipo que marcó la diferencia. Los últimos partidos no han sido buenos, pero ha sido una selección que le ha ganado a los grandes, a Argentina, le ha hecho buenos partidos a Brasil, en el Mundial vamos a ver a la selección”.

Borja añadió que “hay que ser realistas. Yo creo que a la Selección Colombia tienen que ir los que estén en su mejor momento; yo no estoy en el mío y hay que aceptarlo, uno no puede escaparse de la realidad. Voy a estar con ese deseo de que le vaya bien, ya tengo todo programado”.

Miguel Ángel Borja ahora apoyará a la selección Colombia en el Mundial 2026 como aficionado - crédito JUAN G. MABANGLO/EFE/EPA
Miguel Ángel Borja ahora apoyará a la selección Colombia en el Mundial 2026 como aficionado - crédito JUAN G. MABANGLO/EFE/EPA

“De a poco nos hemos ido adaptando”

Durante la entrevista, Borja también habló sobre cómo han sido sus primeros meses en el fútbol de los Emiratos Árabes: “Sí, creo que poco a poco vamos adaptándonos. Cuando llegué, empezando por la lengua, se habla acá el inglés y estudiar me cuesta mucho. He intentado, me ha costado, pero estoy rodeado de muchos portugueses, brasileños, el entrenador que llegó hace poco es portugués y nos entendemos muy bien”.

“De a poco nos hemos ido adaptando, creo que estos meses son claves para lo que va a ser el próximo año, lo que tenemos en los próximos días, que nos vamos a enfrentar a uno de los equipos más importantes acá“, añadió.

Miguel Borja llegó como delantero de Al Wasl SC en enero de 2026 tras su desvinculación con River Plate - crédito @AlWaslSC/X
Miguel Borja llegó como delantero de Al Wasl SC en enero de 2026 tras su desvinculación con River Plate - crédito @AlWaslSC/X

El “Colibrí” también recordó su paso por River y lo agradecido que estuvo por la experiencia: “Le di las gracias a Marcelo y a ‘Juanfer’ por llegar a River, aun cuando tenía otras opciones en ese momento, y me tocó decir no para llegar a esa gran institución y no me arrepiento. Él confió en mí, así como River y la hinchada; yo les di lo mío y fuimos felices. Los esquemas de juego son vitales. Cuando llegó Marcelo, quería un jugador dinámico, eso lo tengo, eso fluye con confianza; simplemente las cosas no fluían”.

Finalmente, Borja aseguró que, por ahora, no tiene problemas por los conflictos en Medio Oriente: “Sí, ha sido complicado los últimos días, pero yo estoy un poco lejos de la situación, el país tiene una gran defensa, así que a cada ataque lo han sabido defender y eso hace sentir seguros a nosotros”.

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