Tirreno Adriático EN VIVO HOY, etapa 4: siga aquí el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 de la Tirreno Adriático 2026.
Kilómetro 180: Los colombianos ahora están a más de 1 minuto y 30 segundos de los líderes parciales de la carrera.
Kilómetro 178: Los corredores ya se encuentran cerca al esprint en Mosciano-Sant’Angelo. El español Iván García Cortina del Movistar Team sigue liderando la fuga, a falta de 30 kilómetros para llegar a la meta.
Kilómetro 171: La carrera se parte en 3 a falta de un poco más de 35 kilómetros para llegar a la meta, camino al esprint en Mosciano-Sant’Angelo. El grupo perseguidor está a 18 segundos de los líderes de la jornada, en dónde se encuentra el francés Remy Rochas del Groupama, mientras que el noruego Jonas Abrahamsen del Uno-X Mobility y el checo Jakub Otruba del Caja Rural lideran la fuga.
El pelotón está a 2 minutos de la fuga.
Kilómetro 162: el francés Rémy Rochas del Groupama - FDJ ganó el puerto de montaña en Castellalto.
Kilómetro 156: el colombiano Santiago Buitrago trabaja en conjunto con el Bahrain Victorious en el ascenso en Castellalto. Faltan 3,5 kilómetros para llegar al puerto de montaña.
Kilómetro 156: La fuga del día se mantiene todavía, mientras que los colombianos están a 2 minutos. Faltan 5 kilómetros para llegar al puerto de montaña en Castellato.
Kilómetro 147: A 63 kilómetros de llegar a la meta, camino a Castellato (que tiene un recorrido de 7,6 kilómetros y una inclinación al 4,5%), la fuga del día le saca más de dos minutos y 30 segundos a los perseguidores, en dónde se encuentran los colombianos Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Brandon Rivera y Santiago Buitrago.
Kilómetro 132: el colombiano Brandon Rivera, del Ineos Grenadiers, se coloca la chaqueta y vuelve al pelotón general que está a más de 2 minutos de la fuga del día.
1. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): 10 horas, 35 minutos y 22 segundos.
2. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 segundos
3. Magnus Sheffield (Estados Unidos - Ineos Grenadiers): a 14 segundos
4. Alan Hatherly (Sudáfrica - Jayco AlUla): a 18 segundos
5. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 19 segundos
10. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 38 segundos
61. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 2 minutos y 38 segundos
129. Brandon Smith Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 6 minutos y 18 segundos
150. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural): a 9 minutos y 41 segundos
Kilómetro 117: en estos momentos ya los corredores pasaron el primer puerto de montaña: Ovindoli con 11,9 kilómetros al 4,9% de inclinación, y que el español Diego Pablo Sevilla (corredor del Team Polti Visit Malta) ganó.
La fuga del día está compuesta por el español Diego Pablo Sevilla del Polti Visit Malta, Jonas Abrahamsen del Uno X-Mobility, y por nueve corredores más.