Tirreno Adriático EN VIVO HOY, etapa 4: siga aquí el minuto a minuto de Nairo Quintana y los ciclistas colombianos

La etapa partió de Tagliacozzo y llegará a Martinsicuro, contando con 213 kilómetros y un esprint con un ascenso clave en la montaña que será de alta exigencia para los pedalistas

El ciclista boyacense continúa su aventura en la Tirreno, mientras que Santiago Buitrago es el mejor colombiano de la carrera hasta el momento-crédito @nairoquincoficial/Instagram

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 4 de la Tirreno Adriático 2026.

13:37 hsHoy

Kilómetro 180: Los colombianos ahora están a más de 1 minuto y 30 segundos de los líderes parciales de la carrera.

13:35 hsHoy

Kilómetro 178: Los corredores ya se encuentran cerca al esprint en Mosciano-Sant’Angelo. El español Iván García Cortina del Movistar Team sigue liderando la fuga, a falta de 30 kilómetros para llegar a la meta.

13:28 hsHoy

Kilómetro 171: La carrera se parte en 3 a falta de un poco más de 35 kilómetros para llegar a la meta, camino al esprint en Mosciano-Sant’Angelo. El grupo perseguidor está a 18 segundos de los líderes de la jornada, en dónde se encuentra el francés Remy Rochas del Groupama, mientras que el noruego Jonas Abrahamsen del Uno-X Mobility y el checo Jakub Otruba del Caja Rural lideran la fuga.

El pelotón está a 2 minutos de la fuga.

13:15 hsHoy

Kilómetro 162: el francés Rémy Rochas del Groupama - FDJ ganó el puerto de montaña en Castellalto.

13:09 hsHoy

Kilómetro 156: el colombiano Santiago Buitrago trabaja en conjunto con el Bahrain Victorious en el ascenso en Castellalto. Faltan 3,5 kilómetros para llegar al puerto de montaña.

13:04 hsHoy

Kilómetro 156: La fuga del día se mantiene todavía, mientras que los colombianos están a 2 minutos. Faltan 5 kilómetros para llegar al puerto de montaña en Castellato.

12:51 hsHoy

Kilómetro 147: A 63 kilómetros de llegar a la meta, camino a Castellato (que tiene un recorrido de 7,6 kilómetros y una inclinación al 4,5%), la fuga del día le saca más de dos minutos y 30 segundos a los perseguidores, en dónde se encuentran los colombianos Nairo Quintana, Fernando Gaviria, Brandon Rivera y Santiago Buitrago.

12:33 hsHoy

Kilómetro 132: el colombiano Brandon Rivera, del Ineos Grenadiers, se coloca la chaqueta y vuelve al pelotón general que está a más de 2 minutos de la fuga del día.

12:19 hsHoy

Así va la clasificación general de la Tirreno Adriático tras la etapa 3

1. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): 10 horas, 35 minutos y 22 segundos.

2. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 segundos

3. Magnus Sheffield (Estados Unidos - Ineos Grenadiers): a 14 segundos

4. Alan Hatherly (Sudáfrica - Jayco AlUla): a 18 segundos

5. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 19 segundos

10. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 38 segundos

61. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 2 minutos y 38 segundos

129. Brandon Smith Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 6 minutos y 18 segundos

150. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural): a 9 minutos y 41 segundos

12:16 hsHoy

Así es la etapa 4 de la Tirreno Adriático

La jornada contará con un esprint clave en el Valico delle Capanelle, y un descenso importante-crédito tirrenoadriatico.it

Kilómetro 117: en estos momentos ya los corredores pasaron el primer puerto de montaña: Ovindoli con 11,9 kilómetros al 4,9% de inclinación, y que el español Diego Pablo Sevilla (corredor del Team Polti Visit Malta) ganó.

La fuga del día está compuesta por el español Diego Pablo Sevilla del Polti Visit Malta, Jonas Abrahamsen del Uno X-Mobility, y por nueve corredores más.

