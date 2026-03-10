Tirreno Adriático 2026 - EN VIVO HOY, etapa 2: siga el minuto a minuto de Nairo Quintana y a los colombianos en acción

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 2 de la Tirreno Adriático, carrera que se disputa en territorio italiano.
Kilómetro 156: Comienza a llover camino a San Gimignano, mientras que el Ineos Grenadiers se une al pelotón en el cual se encuentran los colombianos. La diferencia es de 10 segundos para que se acabe la fuga parcial del día.
Kilómetro 149: El ganador del puerto de montaña en Castelnuovo Val di Cedina es el español Diego Pablo Sevilla del Team Polti Visit Malta, en segundo lugar entró Joan Bou del Caja Rural. La diferencia entre los fugados del día. Los colombianos se encuentran a 42 segundos de los líderes parciales.
Kilómetro 143: Los corredores se encuentran en el ascenso al puerto de montaña en Castelnuovo Val di Cecina, que cuenta con 9,7 kilómetros de recorrido y una inclinación al 3,3%
Kilómetro 135: El italiano Alssandro Iacchi del Nippo Rali ganó el esprint en Pomarance, en segundo lugar quedó el italiano Manuele Tarozzi, y el danés Cristhopher Juul-Jensen del Jayco AlUla tuvo problemas mecánicos con su bicicleta.
Kilómetro 127: ¡Llegó la montaña! El esprint intermedio en Pomarance es el primer reto del día. La situación sigue igual con los líderes parciales en la etapa.
La jornada en sus totalidad será completamente llana, teniendo un total de 206 kilómetros. Tendrá un esprint en el kilómetro 130 en Pomercance.
Luego habrá un puerto de montaña en Castelnuovo Val di Cecina (que cuenta con 9,7 kilómetros a 3.3%) y tendrá un final breve en una montaña en San Gimignano (con 1,2 kilómetros al 7,1%).
La transmisión de la carrera comenzó a partir de las 7:00 a. m. (hora de Colombia), y se puede ver a través del canal Dsports 2 y de la aplicación de DGO.
En estos momentos, la situación de carrera está de la siguiente forma: los italianos Manuele Tarozzi (del Bardiani CSF) y Alessandro Iacchi (del Solution Tech Nippo Rali), y los españoles Joan Bou (del Caja Rural) y Diego Pablo Sevilla (del Team Polti VisitMalta), están como parciales fugado del pelotón principal.
La diferencia está a dos minutos entre los líderes parciales de la carrera y el pelotón general en donde se encuentran los colombianos Nairo Quintana (Movistar Team), Brandon Rivera (campeón nacional del Ineos Grenadiers), Fernando Gaviria (del Caja Rural), y Santiago Buitrago (del Bahrain Victorious).
En la etapa del 9 de marzo de 2026, se disputó la contrarreloj entre Lido di Camaiore con 12 kilómetros, siendo el mejor en los tiempos el italiano Filippo Ganna (del Ineos Grenadiers). El podio lo completó el neerlandés Thymen Arensman (compañero de Egan Bernal y Filippo Ganna en el Ineos Grenadiers) y el alemán Max Walscheid (corredor del Lidl-Trek).
A continuación, así quedó el top-10 y los ciclistas colombianos:
1. Filippo Ganna (Italia - Ineos Grenadiers): 12 minutos y 8 segundos
2. Thymen Arensman (Países Bajos - Ineos Grenadiers): a 22 segundos
3. Max Waslcheid (Alemania - Lidl - Trek): a 26 segundos
4. Magnus Sheffield (Estados Unidos - Ineos Grenadiers): m.t.
5. Jonathan Milan (Italia - Lidl - Trek): a 29 segundos
6. Alan Hatherly (Sudáfrica - Jayco AlUla): a 30 segundos
7. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull Bora hansgrohe): m.t.
8. Ethan Hayter (Gran Bretaña - Soudal Quick Step): a 32 segundos
9. Antonio Tiberi (Italia - Bahrain Victorious): a 33 segundos
10. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates - XRG): a 36 segundos
25. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 50 segundos
28. Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 53 segundos
73. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education EasyPost): a 1 minuto y 16 segundos
99. Guillermo Silva (Uruguay - XDS Astana Team): a 1 minuto y 26 segundos
126. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 1 minuto y 40 segundos
127.Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural - Seguros RGA): a 1 minuto y 42 segundos