Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Didier Moreno ha asumido la capitanía en la crisis de resultados de Independiente Medellín - crédito Independiente Medellín

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 entre Juventud de la Piedras de Uruguay contra Independiente Medellín. El partido se jugará en el estadio Gran Parque Central de Montevideo desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

Siga aquí todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido de los primero 90 minutos de la llave que se cerrará en la ciudad de Medellín el miércoles 11 de marzo.

