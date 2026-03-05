Deportes

Juventud (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia) - EN VIVO: siga aquí el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026

Independiente Medellín, de floja campaña en el torneo colombiano, busca salvar el semestre asegurando su cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Didier Moreno ha asumido la capitanía en la crisis de resultados de Independiente Medellín - crédito Independiente Medellín

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026 entre Juventud de la Piedras de Uruguay contra Independiente Medellín. El partido se jugará en el estadio Gran Parque Central de Montevideo desde las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

Siga aquí todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido de los primero 90 minutos de la llave que se cerrará en la ciudad de Medellín el miércoles 11 de marzo.

Ficha del partido

  • Club Atlético Juventud vs. Independiente Medellín - Partido de ida de la fase 3 de la Copa Conmebol Libertadores 2026.
  • Lugar: estadio Gran Parque Central - Montevideo, Uruguay.
  • Fecha y hora: jueves 5 de marzo - 7:30 p. m. hora colombiana.
  • Transmisión: ESPN y Disney +.
  • Posible alineación de Juventud: Sebastián Sosa; Federico Barrandeguy, David Morosini, Agustín Pérez, Emanuel Mas; Rodrigo Chagas, Agustín Alaniz, Leonel Roldán; Fernando Mimbacas, Bruno Larregui y Renzo Sánchez.
  • D. T. de Juventud: Sebastián Méndez.
  • Posible alineación de Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Esnéyder Mena, Kevin Mantilla, José Ortiz, Frank Fabra; Dídier Moreno, Halam Loboa, Diego Moreno, Enzo Larrosa, Francisco Fydriszewski y John Montaño.
  • D. T. de Independiente Medellín: Alejandro Restrepo.

