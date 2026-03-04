Nu Stadium: el banco del colombiano David Vélez será patrocinador del nuevo estadio de Inter Miami de Lionel Messi

Así lucirá el nombre de Nu en el nuevo estadio de Inter Miami, ubicado en Miami Fredom Park - crédito Nu Bank

Nu, la plataforma digital de origen latinoamericano y que fue fundada por el colombiano David Véñez, se conviertió en el socio comercial principal de Inter Miami CF y da nombre al nuevo estadio del club -Nu Stadium-, cuya inauguración está prevista para el 4 de abril de 2026.

La colaboración entre Nu e Inter Miami representa una estrategia comercial de largo plazo que busca fortalecer la presencia de la fintech en el mercado estadounidense, al mismo tiempo que consolida al club como referente internacional, según el comunicado del club rosa.

La alianza incluye derechos de nombre para el estadio y la aparición del logotipo de Nu en la camiseta de Inter Miami, en una nueva ubicación aprobada por la Major League Soccer. La presencia del nuevo patrocinador en la camiseta será a partid de agosto de 2026.

El Nu Stadium será la sede definitiva del club a partir de 2026. El recinto tendrá capacidad para 26.700 espectadores y albergará eventos deportivos, conciertos y actividades corporativas, convirtiéndose en un espacio central para la vida cultural y deportiva de Miami.

El logo de Nu Bank estará ubicado también en la parte de atrás de la camiseta de Inter Miami - crédito Nu Bank

El Nu Stadium forma parte de un desarrollo urbano de más de 520.000 metros cuadrados. El proyecto contempla no solo el estadio principal, sino también espacios como el Nu Club, un salón prémium con capacidad para 770 personas, y Nu Plaza, una zona pública equipada con pantalla gigante y áreas de encuentro comunitario.

La estrategia de Nu, fundada por David Vélez, apunta a consolidar su internacionalización tras solicitar y obtener autorización bancaria federal en Estados Unidos en 2025. Este avance, sumado a una base de 131 millones de clientes, respalda la ambición de la empresa de crecer más allá de Brasil, México y Colombia, mercados donde ya tiene una posición dominante.

En 2024, Nu informó ingresos por USD 11.500 millones y una utilidad neta cercana a USD 2.000 millones, según Forbes Colombia.