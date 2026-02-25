Deportes

Eduardo Méndez tranquilizó a la hinchada Cardenal, pero advirtió sobre el riesgo de un “fracaso”

El presidente reconoció la presión que rodea al equipo en el arranque del semestre y respaldó el trabajo del cuerpo técnico de Pablo Repetto

Eduardo Méndez, presidente de Santa
Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, espera que el cuerpo técnico y jugadores clasifiquen entre los ocho mejores del FPC - crédito Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe se alista para un nuevo examen en la Liga BetPlay cuando reciba a Atlético Nacional en la fría noche bogotana del miércoles 25 de febrero de 2026. El compromiso, correspondiente a la fecha 5 y reprogramado por las condiciones de la gramilla en El Campín, llega en un momento clave para el conjunto cardenal, que busca consolidar su rendimiento tras un inicio irregular en el torneo local.

El estadio de la 57 vuelve a estar habilitado para el fútbol profesional, luego de trabajos de recuperación que permitieron solventar los inconvenientes presentados semanas atrás.

La afición albirroja espera que el equipo de Pablo Repetto mantenga la línea mostrada en la victoria reciente ante Junior de Barranquilla, partido que devolvió algo de tranquilidad tras un arranque de altibajos pese al título de Superliga BetPlay Dimayor conseguido a principios de año ante el elenco atlanticense.

Santa Fe, a mitad de camino y con la obligación de reaccionar

Santa Fe tendrá que seguir
Santa Fe tendrá que seguir sumando la mayor cantidad de puntos para clasificar a la siguiente ronda del FPC - crédito Colprensa

Con ocho fechas disputadas -incluyendo el adelantado empate 1-1 ante Fortaleza en Techo-, Santa Fe suma diez puntos y se ubica en la casilla 12 de la tabla, lejos de la expectativa de un club acostumbrado a pelear arriba. La programación comprimida por el Mundial FIFA 2026 deja solo 19 jornadas antes de los playoffs, lo que obliga a sumar cada fin de semana y no dejar escapar unidades en casa.

El entorno Cardenal, sin embargo, no está exento de críticas. Parte de la hinchada ha expresado su inconformidad con algunos refuerzos, el modelo de juego y las actuaciones recientes del equipo, aumentando la presión sobre el cuerpo técnico y los jugadores. Ante esta situación, el presidente Eduardo Méndez envió un mensaje de calma, pero también de exigencia máxima.

La advertencia del directivo Méndez al plantel y cuerpo técnico del uruguayo

El presidente de Santa Fe
El presidente de Santa Fe confirmó la llegada a Bogotá del argentino Maximiliano Lovera por pedido de Pablo Repetto - crédito Felipe Cubillos/Montaje Infobae

En diálogo con el programa Despierta Win de Win Sports, Méndez fue claro: “No hay preocupación, sabemos que hay exigencia porque los jugadores son conscientes que quedar fuera de los ocho es un fracaso. Entonces, la responsabilidad es nuestra y de los jugadores”. El dirigente confía en la “buena nómina” armada para la temporada y en la capacidad para enderezar el rumbo y cumplir el objetivo de clasificar a los playoffs.

Méndez reconoció la presión y el compromiso que implica mantenerse entre los mejores del fútbol colombiano, y dejó claro que la institución no se conforma con la mitad de tabla. “La responsabilidad es de todos y sabemos que los resultados deben llegar”.

El nuevo fichaje: Maximiliano Lovera, apuesta ofensiva de Pablo Repetto

Maximiliano Lovera fue poco determinante
Maximiliano Lovera fue poco determinante para Rosario Central en 2025 y lo envió cedido a Santa Fe - crédito Rosario Central

El presidente de la institución bogotana confirmó la llegada del delantero argentino Maximiliano Lovera, procedente de Rosario Central de su país natal. El atacante aterrizó en Bogotá el 24 de febrero y, tras superar los exámenes médicos, será oficializado como refuerzo de Santa Fe.

El delantero fue un pedido expreso de Pablo Repetto, que, según Méndez, “reúne los requisitos que él tiene en cuenta y ha pedido. Hemos tratado de darle gustos para cumplir con lo que él quiere y debe llevar al equipo en lo que estamos buscando”.

La apuesta por el argentino responde a la necesidad de mejorar la producción ofensiva y fortalecer al plantel para encarar la Copa Libertadores 2026, donde Santa Fe buscará dejar atrás la eliminación temprana del año pasado ante Deportes Iquique y alcanzar instancias definitivas en el plano internacional.

Un semestre decisivo para Santa Fe

El calendario no da tregua y cada resultado será crucial para las aspiraciones del león en la Liga y la Libertadores. La directiva, el cuerpo técnico y el plantel saben que el margen de error es mínimo y que la hinchada exige resultados inmediatos.

El duelo ante Nacional será una prueba de fuego para medir el carácter y la ambición de un Santa Fe que sueña con volver a los primeros planos del fútbol colombiano y continental.

