Santa Fe tiene nuevo refuerzo para la Copa Libertadores con mala temporada en 2025: las cifras de Maximiliano Lovera

Maximiliano Lovera se convirtió en nuevo fichaje de Santa Fe para el primer semestre de 2026, para jugar Liga BetPlay y Copa Libertadores - crédito Rodrigo Valle/REUTERS

Santa Fe sigue con problemas en la Liga BetPlay por los resultados, ya que pese a ganarle a Junior en la octava jornada, solo tiene dos triunfos y está fuera del grupo de los ocho primeros clubes del campeonato colombiano, lo que tiene al técnico Pablo Repetto al borde del despido.

Por esa razón, los rojos confirmaron la llegada de Maximiliano Lovera, atacante argentino que firmó contrato hasta diciembre de 2026 con el objetivo de aportar toda su experiencia, mejor versión y goles para que la institución bogotana mejore en el primer semestre de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cabe recordar que Santa Fe jugará Copa Libertadores a partir de abril, en la fase de grupos, y el 19 de marzo conocerá a sus rivales en el sorteo de la Conmebol, aunque primero debe buscar que su nuevo refuerzo tenga las condiciones para aportar en plantilla, dado su rendimiento en 2025.

Mal desempeño de Lovera en 2025

Los cardenales debieron esperar hasta finales de febrero para conseguir un nuevo jugador en el frente de ataque, debido a los problemas de rendimiento en la plantilla para iniciar la Liga BetPlay, más allá de que sorprendió con el título de la Superliga frente al Junior de Barranquilla.

Santa Fe anunció que Maximiliano Lovera es nuevo jugador, a falta de exámenes médicos, y con el que se cierra los 25 cupos de los rojos para el primer semestre de 2026, junto con el otro atacante Jáder Obrian, proveniente de Austin FC de los Estados Unidos, que llegó como segunda opción tras la fallida negociación por Bryan Ceballos.

Solo restan los exámenes médicos para que Maximiliano Lovera firme su contrato con Santa Fe, a préstamo hasta diciembre de 2026 - crédito Santa Fe

Sin embargo, existe un problema con el extremo de 26 años, pues viene de Rosario Central y pese a que celebró título con el cuadro Canalla, la realidad es que no fue determinante para que el equipo se quedará con aquel trofeo de campeón de Liga, por ser primero en la tabla anual.

Lovera solo disputó 14 partidos con Rosario Central en 2025, de los cuales, cinco los inició en condición de titular, hizo dos asistencias y el cuadro argentino lo cedió porque no tenía continuidad en 2026, dado su poco aporte en las campañas de la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Maximiliano Lovera fue poco determinante para Rosario Central en 2025 y lo envió cedido a Santa Fe - crédito Rosario Central

Se espera que el extremo recupere su mejor versión con los cardenales que, más allá de contratar en enero a Edwin Mosquera, encontró dos nuevas opciones en el mercado de fichajes para fortalecer el frente de ataque.

Sigue la necesidad

Más allá de que el equipo recuperó su identidad futbolística para superar a un rival complicado como el Junior en El Campín, no paran los problemas por la irregularidad en la campaña de los cardenales y cada partido será para ganarlo de cualquier manera, para entrar a la siguiente ronda.

Santa Fe suma dos triunfos, cuatro empates y dos derrotas, con 10 unidades y diferencia de gol de -1, cifras inquietantes para los aficionados por las expectativas que se generaron por el arribo del técnico Pablo Repetto en diciembre de 2025, cuando tomó el puesto y se encargó de armar la plantilla de Copa Libertadores.

Santa Fe debe seguir ganando para recuperar el terreno que cedió en las anteriores jornadas de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El próximo rival de los rojos es nada menos que Atlético Nacional, en duelo de la quinta jornada del campeonato, en el estadio El Campín y que es clave porque los antioqueños no saben lo que es ganar de visitante, perdió su único juego disputado en 2026 ante Deportivo Cali y ayudará con la confianza de los hinchas.

Otro punto es que el equipo de Repetto debe ganar para llegar a la mitad del semestre en buenas condiciones, pues en la segunda parte del Todos contra Todos las cosas empeorarán porque muchos clubes buscan cupo a los playoffs.