Mayer Candelo reveló el verdadero motivo por el que nunca jugó en Santa Fe

El exmediocampista caleño recordó el episodio que generó expectativa entre los hinchas cardenales y aclaró que, pese a su deseo de sumarse al club bogotano, fueron factores ajenos a su voluntad

Luego de ser futbolista, Mayer Candelo se desempeñó como director técnico - crédito Dimayor

Mayer Candelo es uno de los nombres más emblemáticos del fútbol colombiano en las últimas décadas. El talentoso mediocampista caleño, que se retiró tras una carrera de 23 años, dejó huella en equipos nacionales e internacionales, destacando especialmente en Millonarios, en el que disputó la mayor cantidad de partidos; además, jugó en otros clubes como Deportivo Cali, Vélez Sarsfield, Universidad de Chile, Atlético Huila (hoy Independiente Yumbo) y pasó por Perú y otros destinos sudamericanos.

Sin embargo, hay un capítulo poco conocido de su trayectoria que el propio Candelo aclaró recientemente. En entrevista para el programa Bankeados de AS Colombia, el exjugador confesó que estuvo a punto de jugar con Independiente Santa Fe, el clásico rival de Millonarios, pero la operación se frustró por razones ajenas a su voluntad.

El paso frustrado por Santa Fe: “No fue culpa mía”

El periodista Carlos Alemán, que ahora hace parte del equipo de Caracol Radio, recordó que en su momento se vio a Candelo con la camiseta de Santa Fe durante una pretemporada, lo que ilusionó a la afición bogotana.

El propio Mayer explicó el trasfondo de esa situación: “El problema fue entre Vélez y Santa Fe. Yo estuve casi dos meses en la pretemporada con el Cardenal, entrenando y esperando que se llegara a un acuerdo”. Según el exvolante, la traba surgió por diferencias económicas entre los clubes.

“Vélez no arreglaba el préstamo con Santa Fe. Querían que el pago fuera de una manera y Santa Fe de otra, así que no se pusieron de acuerdo y me notificaron que no podía seguir en la pretemporada”, sostuvo el mediocampista creativo en el medio mencionado.

Candelo aclaró que, a pesar de los rumores, nunca pidió más sueldo ni puso exigencias extra: “Terminé siendo el malo porque me culparon a mí diciendo que yo había pedido más sueldo, pero todo fue un tema entre los clubes. Menos mal el profesor Jaime de La Pava, que me quería en el equipo, salió a decir las cosas como eran y aclaró la situación”.

Trayectoria tras Vélez Sarsfield: América, Millonarios y el salto internacional

Mayer Candelo durante su etapa con Universitario de Lima, antes de arribar a Juan Aurich - crédito @denganche/X

Tras salir de Argentina, Mayer Candelo regresó a Colombia para enfundarse la camiseta de América de Cali y otros equipos del FPC, antes de iniciar nuevas aventuras en el fútbol de Chile y Perú. A lo largo de su carrera, el mediocampista disputó 546 partidos oficiales, marcando 78 goles y repartiendo 77 asistencias en casi 39.000 minutos en cancha, según datos de Transfermarkt.

En el plano internacional, Candelo también representó a Colombia tanto en la categoría Sub-23 como en la selección de mayores, con un total de 16 apariciones y tres goles, dejando su sello en eliminatorias y amistosos.

El título inolvidable con Millonarios y el legado como referente

Mayer Candelo sacó campeón a Millonarios de la Copa Colombia 2011, marcando el gol del título ante Boyacá Chicó, y del torneo Finalización 2012 - crédito Colprensa

Uno de los momentos más recordados por la hinchada azul llegó en el segundo semestre de 2012. Bajo las órdenes de Hernán Torres, Candelo fue figura y líder futbolístico en una campaña histórica que terminó con Millonarios rompiendo una sequía de 24 años sin títulos de liga. Junto a Wason Rentería y otros referentes, el creativo caleño se convirtió en símbolo del club, alzando la estrella 14 y ganándose el respeto y cariño de la afición capitalina.

Mayer Candelo como director técnico: altibajos y nuevos retos

Mayer Candelo dejó la dirección técnica de Deportivo Cali por malos resultados deportivos e institucionales - crédito Deportivo Cali

Al colgar los guayos, Candelo inició su camino en la dirección técnica. Su primera experiencia relevante fue al mando de Cortuluá en 2019, donde lideró el equipo durante el Torneo Apertura y lo llevó a pelear el segundo ascenso, aunque finalmente no logró el objetivo.

En 2022, fue anunciado como director técnico de Deportivo Cali para el Torneo Finalización, pero su etapa al frente del club vallecaucano fue corta y terminó en septiembre de ese año debido a los resultados adversos.

Temas Relacionados

Mayer CandeloIndependiente Santa FeSanta FeMillonariosDeportivo CaliAmérica de CaliVélez SarsfieldFútbol colombianoColombia-Deportes

