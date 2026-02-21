Se complica el debut de James Rodríguez con Minnesota United: en riesgo de no aparecer ante Cincinnati

James Rodríguez no juega un partido oficial desde noviembre del 2025, cuando estaba en León de México - crédito Minnesota United

James Rodríguez sigue esperando la oportunidad para debutar con el Minnesota United en la MLS, en su primera experiencia en el fútbol de los Estados Unidos y con la necesidad de sumar minutos para llegar en buenas condiciones a la convocatoria de la selección Colombia en marzo.

Sin embargo, el primer partido de James está en riesgo de que no sea pronto, luego de las declaraciones del técnico Cameron Knowles sobre la condición física del jugador, el ritmo de competencia y terminar de acoplarse a sus compañeros, pues el timonel lo quiere listo para figurar en plantilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Por lo pronto, el equipo de Ohio inicia la MLS frente al Austin sin la presencia del volante y con el objetivo de volver a pelear por el título, pues en la edición 2025 alcanzó las semifinales de la conferencia oeste y perdió contra San Diego, siendo su mejor campaña en la historia.

“Es difícil”

Desde el momento de su arribo a Estados Unidos, el mediocampista se convirtió en la sensación de los aficionados en Ohio, por el talento y la trayectoria del jugador que pasó por clubes como Real Madrid, Bayern Múnich y Mónaco, además de ser el capitán de la selección Colombia.

En declaraciones a la prensa, el técnico de Minnesota United informó que James Rodríguez no tiene fecha exacta para su debut, debido a que sigue en entrenamiento por aparte y hasta la siguiente semana es que empezará los trabajos con el resto de sus compañeros:

El volante colombiano tendrá su primera experiencia en el fútbol de los Estados Unidos - crédito @jamesrodriguez10 - @timberwolves / Instagram

“Se quedó en Minnesota, donde ha seguido entrenando y esperamos integrarlo al grupo cuando volvamos el lunes (23 de febrero)”, fueron las palabras del timonel, añadiendo después que “está trabajando muy fuerte, tiene una estupenda actitud y es un excelente compañero”.

Sobre el partido de presentación de James Rodríguez, Knowles afirmó que “es difícil poner un tiempo específico (para su debut) porque no lo hemos visto en una semana completa de entrenamientos”, eso lo deja en duda para enfrentar a Cincinnati el sábado 28 de febrero.

Cameron Knowles tiene paciencia para esperar a James Rodríguez en Minnesota United, para que se adapte al equipo - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

“Cuando James esté listo para jugar y cuando sintamos que lo vamos a poner en una situación en la que pueda ser exitoso, lo vamos a integrar”, terminó de decir el timonel, que no quiere apurar el regreso del colombiano a las canchas, recordando que no juega un partido desde el 18 de noviembre, en el amistoso frente a Australia y ganado por 3-0.

Minnesota visita a Austin

En el inicio de la MLS 2026, que comenzó temprano por el mundial de la FIFA en territorio norteamericano, uno de los duelos más atractivos se lo lleva el que se disputará en el Q2 Stadium, donde se verán las caras dos de los proyectos más recientes de la liga.

Austin FC recibe al Minnesota United, dos escuadras con realidades distintas por como terminaron la temporada 2025, pues pese a que ambos ingresaron a la post temporada, solo uno de ellos llegó lejos y el otro se quedó corto en su campaña, algo que no quiere repetir en 2026.

Austin FC inicia la MLS frente al Minnesota United en Texas - crédito Matt Blewett/Imagn Images

El equipo de Texas apenas disputó un partido de la primera ronda de las finales, ante Los Angeles FC y fue goleado 4-1 en el marcador global, mientras que los de Ohio llegó hasta las semifinales de la conferencia oeste y perdió 1-0 contra San Diego, despidiéndose con la cabeza en alto.

Tanto Austin como Minnesota quieren volver a la siguiente ronda de la MLS, pelear por la copa y destronar al Inter Miami, que se consolidó con Lionel Messi y compañía para dominar en Estados Unidos, además de un proyecto que promete más éxitos.