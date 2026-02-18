Deportes

James Rodríguez debutaría de local con Minnesota United: está descartada su presencia en el partido en la primera fecha de la MLS

El capitán de la selección Colombia firmó con los ‘Loons’ por seis meses para preparar su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026, con chances de renovar hasta final de año

James Rodríguez quiere ser la figura del Minnesota en estos seis meses en la MLS, para renovar contrato en el segundo semestre de 2026 - crédito Minnesota United

La demora en la expedición de la visa de trabajo del colombiano James Rodríguez le ha impedido entrenarse como parte del plantel del Minnesota United y por eso su presencia en la fecha 1 de la temporada 2026 de la Major League Soccer, en donde su equipo enfrentará a Austin FC en el estado de Texas fue descartada.

Andy Greder, periodista estadounidense que cubre la actualidad de los Loons, aseguró que tanto el capitán de la selección Colombia como Mauricio González Carabalí, extremo izquierdo proveniente del Deportes Tolima, han recibido el permiso de trabajo. El otro colombiano del equipo, Jefferson Díaz, exjugador del Deportivo Cali, tampoco ha entrenado con normalidad por el trámite de la Green Card o permiso de permanencia permanente.

La información de Greder fue complementada por Felipe Cárdenas de The Athletic que aseguró que al no poder completar ni un solo trabajo con el grupo, aun recibiendo la visa de trabajo antes del encuentro, no sería tenido en cuenta por el cuerpo técnico, liderado por Cameron Knowles.

No obstante, el equipo de Twins Cities es optimista y espera que el colombiano esté disponible para la segunda semana de la MLS, en donde recibirá en casa a Cincinnati. El partido contra Austin está programado para el sábado 21 de febrero a las 8:30 p. m. (hora de Colombia); mientras que la segunda salida, donde ya jugaría James Rodríguez, está agendada para el 28 de febrero a las 4:30 p. m. en el estadio Allianz de Saint Paul.

Carlos Antonio Vélez advierte los probelmas que podría tener James Rodríguez

James Rodríguez saludó a Kerwin Vargas en el partido del Minnesota FC vs. Charlotte FC - crédito Charlotte FC

Carlos Antonio Vélez reveló que el colombiano ni siquiera puede integrarse a la dinámica táctica de Minnesota United: según afirmó en el programa, “A James no le ha llegado la visa de trabajo y no puede entrenar en el club sin ella”.

Riesgo migratorio. Vélez enfatizó que la única actividad permitida a Rodríguez es como espectador de eventos o figura pública, pero no como futbolista profesional: “Tiene visa de turista, pero no puede trabajar; si trabaja, corre el riesgo de que aparezca el ICE, y no es broma. En ninguna parte se puede trabajar sin papeles; hay mucho inconveniente. No puede entrenar porque esa sería una forma de trabajar”.

El amor de James Rodríguez por la selección Colombia

El experimentado mediocampista de la selección Colombia, James Rodríguez, atribuyó su prolongada vigencia en el equipo nacional a un compromiso emocional y profesional que, según sus palabras, va más allá del rendimiento físico o técnico.

James Rodríguez no juega un partido oficial desde noviembre del 2025 - crédito Minnesota FC

El desafío de permanecer. En opinión de James, la camiseta de Colombia exige mucho más que talento futbolístico. El jugador describió el sentimiento de representar al país en términos singulares: “Cuando juegas para tu país, es simplemente una sensación diferente, es algo completamente distinto. Tienes que dar la vida por tu país”, sostuvo en entrevista con The Athletic.

Para él, la clave de su permanencia radica en ese “algo extra” que se exige al portar los colores nacionales. “Por eso he durado tanto; porque en la selección no es solo correr ni jugar bien: hay que sentirlo desde lo más profundo”.

En los últimos años, la selección experimentó un profundo proceso de renovación. Rodríguez resaltó que muchos de sus compañeros no lograron consolidarse, en buena parte, por la presión social y mediática. “Han llegado y se han ido muchos jugadores durante mi tiempo (con la selección). La gente dice: ‘el nuevo Asprilla’, ‘el nuevo Falcao’, ‘el nuevo James’. Juegan un par de partidos y tal vez la presión, o todas esas cosas, simplemente no las manejan bien”.

James Rodríguez compartío con hinchas de la selección Colombia en el Coachella Valley Invitational - crédito Minnesota FC

Como parte del calendario de preparación para el Mundial 2026, Colombia enfrentará a Croacia y Francia en la fecha FIFA de marzo. El seleccionador nacional fijó estos partidos en Estados Unidos, buscando exponer al equipo ante rivales de jerarquía y dotar de experiencia a la plantilla renovada.

El primer partido será contra Croacia, subcampeona del mundo en Rusia 2018. Se disputará el jueves 26 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, un recinto con capacidad para 65.000 espectadores, desde las 7:30 p. m.

El segundo compromiso medirá a Colombia con Francia, el domingo 29 de marzo en el estadio Northwest de Landover, Maryland, a las 3:00 p. m. (hora colombiana).

