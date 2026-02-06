Deportes

Eduardo Méndez, presidente del Santa Fe, arremetió en contra de Sencia por la administración de El Campín: “Qué hacen con la plata”

El presidente de Santa Fe explicó los valores que paga por el uso del Coliseo de la 57, y realizó varias denuncias en contra de la organización que maneja el máximo escenario deportivo de los bogotanos

Eduardo Méndez en rueda de
Eduardo Méndez en rueda de prensa tras los rumores de la salida de Jorge Bava como entrenador de Independiente Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

La polémica del estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín fue el tema polémico en el comienzo de febrero de 2025.

Las duras críticas al concesionario de Sencia (adminitradores actuales del recinto deportivo) por el manejo de la gramilla, priorizando los conciertos de artistas por encima de los partidos de la Liga BetPlay, provocó la molestia de los directivos que manejan a Millonarios (Gustavo Serpa) y a Santa Fe (Eduardo Méndez).

La Dimayor volvió a lamentar
La Dimayor volvió a lamentar el mal estado en el que se encuentra la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín - crédito Colprensa

Tras la arremetida verbal que tuvo Gustavo Serpa en el programa 6AM W Radio, el 4 de febrero de 2026 en contra de Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, se sumó Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe.

En charla con el periodista Carlos Antonio Vélez, periodista de Palabras mayores de Deportes RCN, el directivo confirmó el precio del arrendamiento del estadio, además de revelar que tuvo que dar boletas de cortesía a la concesionaria dentro del alquiler del estadio:

“El precio o canón de arrendamiento está entre 370 y 500 millones, que representa el 12.48 % y a eso súmele usted el valor de 663 boletas que nos obligan a entregarles, ¿sí? Que valen 112 millones de pesos. Estamos pagando alto y usted a eso le suma el impuesto más la logística obligada, entonces nos da casi un treinta y cinco por ciento de gastos", explicó.

