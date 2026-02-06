Deportes

Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La “Ticolor” dirigida por Carlos Paniagua debutará en el certamen continental que dará un cupo a Polonia

Guardar
Colombia realizó su última práctica
Colombia realizó su última práctica antes de su debut ante las chilenas- crédito Federación Colombiana de Fútbol

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección Colombia y Chile por la fecha 1 del Sudamericano Sub-20 de Paraguay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

13:07 hsHoy

Afiche de la selección Colombia presentando el partido ante Chile<i><b> </b></i>

Con Luisa Agudelo, Nikol Rojas
Con Luisa Agudelo, Nikol Rojas y Marleidy Cossio, Colombia presentó el partido ante Chile - crédito @FCFSeleccionCol / X
12:40 hsHoy

Nómina de la selección de Chile para el Sudamericano Sub-20

En la previa del comienzo del campeonato sudamericano, las "Australes" mostraron su alegría por lo que será el torneo - crédito @conmeboltorneos / Instagram

Arqueras: 

  • Oriana Cristancho – Universidad de Chile 
  • Marian Jerez – Santiago Wanderers
  • Martina Funck – Universidad de Chile

Defensas:

  • Lauryn Morales – Universidad de Chile 
  • Emma González – Universidad de Chile 
  • Catalina Arias – Colo-Colo
  • Arantza Suazo – Universidad de Chile
  • Constanza González – Colo-Colo
  • Ashley López – Coquimbo Unido
  • Gabriela García – Universidad de Chile

Volantes:

  • Valentina Peña – Universidad Católica
  • Amparo Abarca – Universidad Católica
  • Grettel Suazo – Universidad de Chile 
  • Ambar Figueroa – Universidad Católica
  • Anays Miranda – Santiago Wanderers 
  • Amaral Farías – Colo-Colo

Delanteras:

  • Katary Cadiz – Universidad de Chile 
  • Nicole Carter – Colo-Colo
  • Pamela Cabezas López – Universidad Católica
  • Vaitiare Pardo – Universidad Católica
  • Javiera Coronado – Colo-Colo
  • Francisca Vargas – Universidad de Chile

Director técnico: Nicolás Bravo

12:14 hsHoy

Colombia vs. Chile: hora y dónde ver el debut de la Tricolor en el Sudamericano Femenino sub 20

La selección femenina va por el campeonato continental y uno de los cuatro cupos para la próxima Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA

Este es el grupo de
Este es el grupo de jugadores y cuerpo técnico que afrontarán el Sudamericano Femenino Sub 20 - crédito FCF

La selección femenina Sub-20 de Colombia inicia su participación en el Sudamericano 2026 con el objetivo de lograr no solo la clasificación a su tercer Mundial consecutivo, sino también buscar su primera consagración continental, un logro que hasta ahora ha resultado esquivo para esta categoría. Cuatro plazas para la Copa del Mundo de Polonia están en juego, un incentivo adicional en un torneo que reúne a diez combinados nacionales en territorio paraguayo.

Leer la nota completa
11:35 hsHoy

Convocadas de la selección Colombia y equipo completo de la Tricolor

Estas son las convocadas por
Estas son las convocadas por parte de Carlos Paniagua para el torneo continental más importante de Sudamérica en la categoría juvenil a nivel femenino - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Porteras

  • Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Waves (USA)
  • Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
  • Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)

Defensas

  • Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
  • María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
  • Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc
  • Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf
  • Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
  • Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe
  • Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe
  • Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC

Volantes

  • Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe
  • Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
  • Isis de la Cruz - Santa Fe
  • Isabel Weiner – Columbia University (USA)
  • Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional
  • Marian Sterling – Atlético Nacional

Delanteras

  • Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe
  • Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe
  • Marleidy Cossio - Racing Club
  • Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
  • Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe

Cuerpo técnico:

  • Carlos Alberto Paniagua Mazo – Director Técnico
  • Michael Florez Valle – Asistente Técnico
  • Viviana Cardona Valencia – Preparadora Física
  • Diana Carolina Camacho – Médica
  • Laura Daniela Tautiva Cardenas – Fisioterapeuta
  • Marisol Estupiñan Duarte – Fisioterapeuta
  • Diego Felipe Morales – Entrenador Arqueras
  • Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo

Equpo logístico

  • Ricardo Alberto Bejarano González – Jefe de prensa
  • Daniel Patiño Toro Analista De Video
  • Camilo Juan Rojas Araque – Utilero
11:29 hsHoy

La Tricolor debuta en el Campeonato Sudamericano Femenino de Paraguay

Colombia iniciará su camino para
Colombia iniciará su camino para clasificar al Mundial de Polonia ante las Australes - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El partido se jugará el 6 de febrero de 2026 a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Emiliano Ghezzi, de Asunción, y se podrá ver a través de Dsports y de la aplicación de Dgo, como también desde Caracol HD2, Ditu y la página del Gol Caracol.

La jueza central del encuentro será la boliviana Wilma Balderrama.

La selección Colombia hace parte del grupo A que comparte junto a Paraguay (anfitrión del certamen), Venezuela, Chile y Uruguay, pero en la primera fecha tuvo descanso, por lo que ya sabe cómo se encaminó su zona.

El 4 de febrero de 2026, por los lados del combinado chileno, cayó goleada por 4-0 gracias a Maite Mussi abrió el marcador para la Albirroja a los 14’ del primer tiempo y Claudia Martínez estampó el segundo tanto a los 44 minutos de la primera parte.

Para la segunda mitad, Claudinhaamplió la ventaja a los 64’ y Pamela Villalba sentenció el triunfo albirrojo a los 71.

Temas Relacionados

EN VIVOSelección ColombiaColombia vs. ChileSudamericano Sub-20Luisa AgudeloMaithé AgudeloMundial Femenino Sub-20Colombia-Deportes

Últimas noticias

Confirmada la llegada de James Rodríguez al Minnesota United de la MLS: “Hay acuerdo verbal”

Según el eriodista Fabrizio Romano, el mediocampista llega a la Major League Soccer como agente libre, tras varios meses inactivo, para recobrar protagonismo y liderar su selección nacional en el próximo Mundial de 2026

Confirmada la llegada de James

Ciudad de México: la sede del debut de la selección Colombia en el Mundial 2026

La Tricolor jugará ante Uzbekistán en el legendario estadio Azteca situado en la capital mexicana el 17 de junio de 2026 a las 9:00 p. m.

Ciudad de México: la sede

Desde México llegó oferta por Guillermo Paiva: Junior tomó decisión sobre el futuro del paraguayo

El atacante ya sabe lo que es ser campeón con el equipo Tiburón

Desde México llegó oferta por

Omar Pérez tranquilizó a la hinchada con un mensaje optimista tras su infarto: “Con dolor, pero mejorando”

El argentino es referente, campeón e ídolo de Independiente Santa Fe

Omar Pérez tranquilizó a la

Ultiman detalles para el regreso de Jhon Arias a Brasil: habría preacuerdo con el campeón de la Libertadores

El colombiano busca reencontrar su mejor nivel, con el objetivo de ganarse un cupo para la Copa del Mundo FIFA 2026

Ultiman detalles para el regreso

ÚLTIMAS NOTICIAS

Alfabetizar ante el algoritmo: la

Alfabetizar ante el algoritmo: la urgencia de una Educación Mediática

Evangelina Anderson y La Reini brillaron en MasterChef: cuál fue la torta con la que conquistaron al jurado

Polémica por el nuevo IPC: cuándo empezó el conflicto entre el Gobierno y Lavagna y cuál fue la clave de su salida

De la elegancia clásica a la moda urbana: diez looks memorables de Justin Bieber

El gobierno porteño clausuró una casona de 50 habitaciones tomada frente al shopping Spinetto

INFOBAE AMÉRICA

Atentado suicida en una mezquita

Atentado suicida en una mezquita de Islamabad: al menos 31 personas murieron y 169 resultaron heridas

ONG denuncian congelamiento de cuentas en Panamá por disputa con Puerto Barú

El FBI anunció una recompensa de USD 50.000 por información para encontrar a la madre de Savannah Guthrie

Es joven, hijo de un músico, pero el estilo que está creando es pura rabia

La estatal YPFB de Bolivia dio detalles de las plantas que produjeron gasolina en mal estado

DEPORTES

Comienza la fecha 4 del

Comienza la fecha 4 del Torneo Apertura con el duelo entre Central Córdoba y Unión: la agenda completa

Mastantuono reveló detalles de la curiosa relación de amistad que tiene con Jude Bellingham en Real Madrid

Alerta en la Fórmula 1: el inesperado giro en la nueva reglamentación que perjudicaría a Alpine y otras tres escuderías en la guerra de motores

Román Burruchaga sacó pasaje a cuartos del Rosario Challenger: sorpresiva eliminación de Francisco Comesaña

El mal momento que vivieron Colo Barco y su esposa Yaz Jaureguy con su bebé de 10 meses en un hospital francés