Colombia vs. Chile EN VIVO, Sudamericano Femenino Sub-20: siga el minuto a minuto del partido de la “Tricolor”

La selección femenina Sub-20 de Colombia inicia su participación en el Sudamericano 2026 con el objetivo de lograr no solo la clasificación a su tercer Mundial consecutivo, sino también buscar su primera consagración continental, un logro que hasta ahora ha resultado esquivo para esta categoría. Cuatro plazas para la Copa del Mundo de Polonia están en juego, un incentivo adicional en un torneo que reúne a diez combinados nacionales en territorio paraguayo.
Convocadas de la selección Colombia y equipo completo de la Tricolor
Estas son las convocadas por parte de Carlos Paniagua para el torneo continental más importante de Sudamérica en la categoría juvenil a nivel femenino - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Porteras
Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Waves (USA)
Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)
Defensas
Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc
Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf
Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe
Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe
Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
Volantes
Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe
Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
Isabel Weiner – Columbia University (USA)
Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional
Marian Sterling – Atlético Nacional
Delanteras
Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe
Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe
Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe
Cuerpo técnico:
Carlos Alberto Paniagua Mazo – Director Técnico
Michael Florez Valle – Asistente Técnico
Viviana Cardona Valencia – Preparadora Física
Diana Carolina Camacho – Médica
Laura Daniela Tautiva Cardenas – Fisioterapeuta
Marisol Estupiñan Duarte – Fisioterapeuta
Diego Felipe Morales – Entrenador Arqueras
Rafael Francisco Zabaraín – Psicólogo
Equpo logístico
Ricardo Alberto Bejarano González – Jefe de prensa
Daniel Patiño Toro Analista De Video
Camilo Juan Rojas Araque – Utilero
La Tricolor debuta en el Campeonato Sudamericano Femenino de Paraguay
Colombia iniciará su camino para clasificar al Mundial de Polonia ante las Australes - crédito Federación Colombiana de Fútbol
El partido se jugará el 6 de febrero de 2026 a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Emiliano Ghezzi, de Asunción, y se podrá ver a través de Dsports y de la aplicación de Dgo, como también desde Caracol HD2, Ditu y la página del Gol Caracol.
La jueza central del encuentro será la boliviana Wilma Balderrama.
La selección Colombia hace parte del grupo A que comparte junto a Paraguay (anfitrión del certamen), Venezuela, Chile y Uruguay, pero en la primera fecha tuvo descanso, por lo que ya sabe cómo se encaminó su zona.
El 4 de febrero de 2026, por los lados del combinado chileno, cayó goleada por 4-0 gracias a Maite Mussi abrió el marcador para la Albirroja a los 14’ del primer tiempo y Claudia Martínez estampó el segundo tanto a los 44 minutos de la primera parte.
Para la segunda mitad, Claudinhaamplió la ventaja a los 64’ y Pamela Villalba sentenció el triunfo albirrojo a los 71.