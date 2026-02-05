Deportes

Prueba Contrarreloj Individual - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en el Campeonato Nacional de Ruta

Este 5 de febrero se corren las pruebas individuales contrarreloj en todas las categorías que buscan ganar el maillot con la bandera de Colombia con la que disputarán las competencias de la temporada 2026

Egan Bernal, Harold Tejada y
Egan Bernal, Harold Tejada y Santiago Buitrago son algunos de los ciclistas presentes en los campeonatos de Ruta

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día del Campeonato Nacional de Ruta Sistecredito 2026 que se corre en Zipaquira y otros municipios de la Sabana Norte de Bogotá. Damas Juveniles, Damas Sub-23, Damas Elite, Hombres Juveniles, Hombres Sub-23 y Élites son las categorías en competencia.

14:22 hsHoy

Estefania Castillo, campeona juvenil de la Contrarreloj Individual

Estefania Castillo es la campeona
Estefania Castillo es la campeona de la prueba contrarreloj individual en la categoria juvenil

Estefania Castillo del Team Sistecredito es campeona nacional de la Contrarreloj Individual de la prueba Damas Junior en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026. Es su segundo título nacional en la categoría tras lo conseguido en 2024.

14:05 hsHoy

Así será el recorrido de la Contrarreloj Individual de la prueba de Hombres Sub-23 y Élite

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – retorno para segunda vuelta hasta cruce de Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua — PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá.

Hora de salida: 11:00 a.m.

Hora de llegada: 12:45 p.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

Distancia: 44.0 kilómetros

13:34 hsHoy

Así será el recorrido de la Contrarreloj de Damas Sub-23, Damas Élites y Hombres Juveniles

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 9:00 a.m.

Hora de llegada: 10:50 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

Distancia: 26.1 kilometros

12:53 hsHoy

La Contrarreloj Individual Damas Juveniles abre los Campeonatos Nacionales de Ruta

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – El Tunal – Petromil – Cruce Nemocón – PRS 6 – Retorno Ladrillera – Las Pesebreras – Cruce Cogua – PRS 3 – Glorieta Calle 8 – PRS 2 – Aviso San Gabriel – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 9:00 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

Distancia: 13.2 kilómetros

