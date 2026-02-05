Prueba Contrarreloj Individual - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en el Campeonato Nacional de Ruta

Bienvenidos al minuto a minuto del primer día del Campeonato Nacional de Ruta Sistecredito 2026 que se corre en Zipaquira y otros municipios de la Sabana Norte de Bogotá. Damas Juveniles, Damas Sub-23, Damas Elite, Hombres Juveniles, Hombres Sub-23 y Élites son las categorías en competencia.
Estefania Castillo del Team Sistecredito es campeona nacional de la Contrarreloj Individual de la prueba Damas Junior en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026. Es su segundo título nacional en la categoría tras lo conseguido en 2024.
Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – retorno para segunda vuelta hasta cruce de Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua — PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá.
Hora de salida: 11:00 a.m.
Hora de llegada: 12:45 p.m.
Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá
Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá
Distancia: 44.0 kilómetros
Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.
Hora de salida: 9:00 a.m.
Hora de llegada: 10:50 a.m.
Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá
Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá
Distancia: 26.1 kilometros
Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – El Tunal – Petromil – Cruce Nemocón – PRS 6 – Retorno Ladrillera – Las Pesebreras – Cruce Cogua – PRS 3 – Glorieta Calle 8 – PRS 2 – Aviso San Gabriel – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.
Hora de salida: 8:00 a.m.
Hora de llegada: 9:00 a.m.
Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá
Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá
Distancia: 13.2 kilómetros