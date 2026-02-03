Deportes

Conmebol pondría en la cuerda floja a Santa Fe y el presidente lanza advertencia por El Campín: “No sé si el estado mejore”

El cuadro Cardenal jugará la fase de grupos de la Libertadores tras cinco años de ausencia

Luego de la suspensión del partido entre Millonarios e Independiente Medellín en El Campín del domingo 1 de marzo de 2026, debido a las intensas lluvias y al pésimo estado del terreno de juego, la preocupación por la calidad de la gramilla del principal escenario deportivo de Bogotá volvió a estar en el centro del debate.

El duelo de la cuarta fecha de la Liga BetPlay, que iba 0-0 al minuto 55, no pudo continuar por la imposibilidad de jugar en condiciones adecuadas, y la polémica no tardó en escalar a nivel nacional.

El impacto de esta situación va más allá del torneo local. Independiente Santa Fe, que disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores tras haber sido campeón en el primer semestre de 2025, podría verse directamente afectado.

El regreso del cuadro Cardenal a la máxima competencia continental, luego de cinco años de ausencia en esta instancia, está en vilo si no se garantiza que El Campín cumpla con los estándares exigidos por Conmebol.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, expresó en La FM su preocupación y dejó claro que aguarda la decisión de la Conmebol respecto a la viabilidad de jugar en el Coloso de la 57.

Seguramente habrá una inspección a la cancha. En el momento en que determinen si es posible o no jugar ahí, se tomarán las medidas”, señaló, sugiriendo que, de no cumplir con los requisitos, el club tendría que buscar otra sede en Bogotá –como el estadio de Techo– o incluso en otra ciudad.

Méndez también criticó el uso excesivo y poco regulado que se le da a El Campín: “Mientras la cancha se use para todo —porque no es solo los partidos; se la alquilan a escuelas, la usan para matrimonios, la usan para todo— no sé si el estado mejore”, indicó, reflejando su molestia por la falta de control y mantenimiento del escenario.

La preocupación no es solo local, ya que, según el periodista Felipe Sierra, la propia Conmebol ya expresó oficialmente su inquietud por el estado actual del césped en El Campín. “Advirtieron que así no podrán disputarse partidos de Libertadores o Sudamericana”, informó Sierra, agregando que la Federación Colombiana de Fútbol ya interviene para evitar sanciones económicas a los clubes bogotanos.

Millonarios, además, podría verse afectado si logra avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, siempre y cuando supere a Atlético Nacional en el duelo disputado en Medellín, que será a un único compromiso.

¿Qué multas y riesgos enfrentan los clubes por el mal estado del césped?

El reglamento de clubes de la Copa Libertadores y la Sudamericana 2026 es claro: el campo de juego debe ser de excelente calidad, con césped natural que garantice parámetros seguros de torsión, tracción, pique y rodaje del balón, minimizando el riesgo de lesiones y asegurando la calidad del espectáculo. Si un estadio no cumple con estos requisitos, Conmebol puede retener parte de los derechos de participación del club afectado y exigir mejoras inmediatas.

En caso de reincidencias, la sanción se agrava. El manual estipula que se podrá solicitar el cambio de estadio para partidos futuros y, además, la Comisión Disciplinaria de Conmebol impondrá multas: USD10.000 en la primera infracción (en fase preliminar y grupos), USD15.000 en la segunda y sucesivas, e incluso el cierre del estadio si el problema persiste.

Por ahora, la expectativa se centra en las acciones que puedan tomar el Idrd y el concesionario Sencia S.A. para recuperar el estado del campo. Las autoridades deportivas y los clubes bogotanos están bajo presión, ya que el futuro de Santa Fe en la Libertadores y de Millonarios en la Sudamericana podría depender de la adecuación de un escenario que, hasta ahora, ha mostrado más problemas que garantías.

