Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez están listos para los Nacionales de Ciclismo: este es el listado de favoritos

Del 5 al 8 de febrero, la élite del ciclismo colombiano convergerá en Cundinamarca para disputar los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026.

Un total de 657 corredores, repartidos en las categorías élite, Sub-23 y juvenil tanto masculinas como femeninas, integran el listado provisional de preinscritos, anticipando una de las convocatorias más nutridas y competitivas de los últimos años.

La confirmación definitiva de los participantes se realizará tras el cierre de inscripciones, fijado para el miércoles 4 de febrero, lo que mantiene en vilo la expectación por el cartel final de figuras nacionales e internacionales.

En los bloques juveniles masculinos, los organizadores destacan la presencia de Emanuel Restrepo, Juan Esteban López, Duván Yesid Urián y Juan Gabriel Gómez, todos del Team Sistecrédito, con roles relevantes en el calendario nacional.

El grupo se amplía con corredores formados en estructuras reconocidas como Alejandro Stiven Pamplona, Santiago Quintero, Daniel Alejandro Robayo y Danilo Estiven Medina, miembros del GW Erco–Sportfitness, junto a Juan Esteban Sánchez, Santiago Ruiz y David Montoya de Orgullo Paisa, que llegan a Zipaquirá con aspiraciones al podio. Además, jóvenes talentos de equipos como Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral, SHC Cycling Team, Threshold Team Milo Safer y Ciclismo Capital consolidan un panorama de recambio generacional y alta competitividad.

El listado, publicado de manera provisional, incluye a corredores de 25 ligas departamentales y una notable presencia de equipos WorldTour, UCI ProTeam y continentales, lo que asegura un certamen de alto nivel técnico.

La representación internacional en la rama masculina élite está encabezada por Egan Bernal, vigente bicampeón nacional de ruta, acompañado en el INEOS Grenadiers por Brandon Rivera. A su lado, sobresale Daniel Felipe Martínez, ahora en Red Bull–BORA–hansgrohe, junto a referentes como Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). Estos ciclistas, reconocidos por su recorrido internacional, emergerán como favoritos naturales en busca del título nacional.

Estos son los otros corredores que estarán en competencia

En tanto, la categoría élite masculina suma nombres relevantes de equipos UCI ProTeam, como Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) y Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali), así como al actual bicampeón Sub-23, Samuel Flórez, nuevo competidor entre los élite con el Modern Adventure Pro Cycling. El abanico de aspirantes se completa con ciclistas de escuadras como Team Medellín EPM, Team Sistecrédito, GW Erco–Sportfitness, Nu Colombia, Orgullo Paisa y Hino One La Red Suzuki.

En la rama femenina élite, la programación destaca la presencia de Paula Andrea Patiño, del Laboral Kutxa–Fundación Euskadi, ciclista de amplia trayectoria internacional. La acompañan figuras reconocidas del panorama local como Diana Carolina Peñuela, Stefania Sánchez, Erika Milena Botero, Laura Daniela Rojas y María Paula Latriglia, todas integrantes del Team Sistecrédito, así como nombres destacados de Orgullo Paisa: Estefanía Herrera, Jessenia Meneses, Andrea Alzate y Sara Juliana Moreno.

Completan la nómina competidoras con proyección y experiencia nacional como Camila Valbuena, Karen Lorena Villamizar y Luisa Fernanda Naranjo.

La competencia Sub-23 femenina presenta una generación liderada por Natalia Garzón y Samara Bedoya (Team Sistecrédito), Luciana Osorio y Angie Mariana Londoño (Orgullo Paisa), junto a Sorley Victoria Quesada, Vanesa Zuluaga y Salomé Paniagua (Avinal–Alcaldía de El Carmen de Viboral). A este grupo se suman jóvenes promesas surgidas de ligas departamentales y equipos nacionales, decididas a afianzarse en el máximo escenario nacional.

Los organizadores subrayan lo que consideran una edición excepcional de los Campeonatos, tanto por el espectro de participantes como por la convergencia de experiencia internacional, nuevos talentos y una amplia base de representación departamental, factores que auguran una lucha intensa por los títulos en juego.

Estos son los principales defensores de los campeonatos nacionales de ruta

El recorrido seleccionado para el campeonato nacional transitará algunos de los trayectos más exigentes de Cundinamarca, brindando escenarios idóneos para que los grandes escaladores y contrarrelojistas muestren sus capacidades.

Los organizadores han destacado la relevancia de esta edición no solo por la presencia de campeones reconocidos, sino también por la oportunidad de observar el surgimiento de nuevas figuras dispuestas a desafiar a los favoritos.

Los listados finales de participantes, encabezados por nombres como Rodrigo Contreras, actual líder de la Vuelta a Colombia 2025, y campeonas femeninas como Diana Peñuela - ganadora de la medalla de oro en la rama femenina en la edición de 2025—, reflejan la profundidad y el alcance del ciclismo nacional. En la edición previa, Peñuela compartió podio con Karen Villamizar, plata, y Paula Patiño, bronce, consolidando el alto nivel competitivo de la delegación colombiana.