Deportes

América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

En el cierre de la fecha 3, rojos y blancos se miden en la capital del Valle del Cauca con dos equipos que comenzaron de la mejor forma el campeonato colombiano

Guardar
Los rojos reciben al campeón
Los rojos reciben al campeón de América 2004 en uno de los partidos más destacados de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I-crédito José Guzmán-El País/Colprensa

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre América de Cali y Once Caldas por la fecha 3 de la Liga BetPlay.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

12:31 hsHoy

Rodrigo Holgado, suspendido por la Fifa por supuestamente falsificar documentos, podrá jugar con el América

El argentino recibió el aval del Tribunal de Arbitraje Deportivo para reincorporarse al cuadro vallecaucano, que se afianza en la cima del fútbol colombiano gracias a su poderosa ofensiva

Rodrigo Holgado no jugará fútbol
Rodrigo Holgado no jugará fútbol hasta el 26 de septiembre de 2026 por una sanción de la FIFA por documentación falsa para pertenecer a la selección Malasia - crédito Ernesto Guzmán/EFE

En medio de lo que es el mercado de fichajes de la Liga BetPlay, América de Cali vive una situación crítica debido a que, pese a ganar los dos primeros partidos de la Liga BetPlay (frente a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó), aún no cuenta con delantero para la temporada 2026.

Leer la nota completa
12:11 hsHoy

Así va la fecha 3 de la Liga BetPlay

El clásico del Oriente Colombiano
El clásico del Oriente Colombiano abrió la fecha 3 con un vibrante empate en el General Santander - crédito Schneyder Mendoza / Colprensa

La fecha 3 comenzó el 27 de enero de 2026 con el empate entre Cúcuta y Atlético Bucaramanga, y se espera que el partido de Atlético Nacional ante Junior tenga fecha para disputarse en los próximos días.

27 de enero de 2026

Cúcuta Deportivo 2-2 Atlético Bucaramanga

  • Estadio: General Santander de Cúcuta
  • Árbitro: Luis Delgado
  • Goles: Doblete de Jaime Peralta al minuto 36 y 65 para Cúcuta, Luciano Pons al 29 y Kevin Londoño al 71 para Bucaramanga

Fortaleza 1-1 Llaneros

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Árbitro: Carlos Betancur
  • Goles: Carlos Cortes al minuto 17 para Llaneros y Andrés Arroyo al 90+8 para Fortaleza

Independiente Medellín 2-2 Deportes Tolima

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Árbitro: Andrés Rojas
  • Goles: José Ortiz al minuto 21 y Enzo Larrosa al 69 para Medellín, doblete de Adrián Parra al 26 y 31 para Tolima, Yhormar Hurtado al 35 y Elan Ricardo al 58 vieron la tarjeta roja.
En un vibrante partido, Matecañas
En un vibrante partido, Matecañas y Cardenales empataron a dos goles en el estadio El Campín-crédito Cristian Bayona/Colprensa

28 de enero de 2026

Alianza FC de Valledupar 1-1 Boyacá Chicó

  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Árbitro: Luis Delgado
  • Goles: Wiston Fernández al minuto 47 para Alianza FC y Jhon Romaña al minuto 50 para Boyacá Chicó

Independiente Santa Fe 2-2 Deportivo Pereira

  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Héctor Rivera
  • Goles: Marco Pérez al minuto 41 y Jarrison Quiñones al 54 para Pereira, Christian Mafla al 62 y Edwin Mosquera al 66 para Santa Fe

Deportivo Pasto 2-1 Millonarios

  • Estadio: Departamental La Libertad de Pasto
  • Árbitro: Wilmar Roldán
  • Goles:  Yelier Goez al minuto 4 para Deportivo Pasto y Andrey Estupiñán al 78 para Pasto, Rodrigo Contreras al 29 para Millonarios, Mateo García salió expulsado al 45 para los bogotanos

29 de enero de 2026

Águilas Doradas vs. Deportivo Cali

  • Estadio: Cincuentenario de Medellín
  • Hora: 4:00 p. m.
  • Árbitro: Carlos Márquez
  • Transmisión de TVWin Play, Win Sports y Win + Fútbol

Jaguares de Córdoba vs. Inter de Bogotá

  • Estadio: Jaraguay de Montería
  • Hora: 6:10 p. m.
  • Árbitro: Edwin Ferney Trujillo
  • Transmisión de TVWin Play, Win Sports y Win + Fútbol
11:56 hsHoy

Los Diablos Rojos y el Blanco Blanco se miden en San Fernando

Los rojos reciben al campeón
Los rojos reciben al campeón de América 2004 en uno de los partidos más destacados de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I-crédito José Guzmán-El País/Colprensa

El partido se jugará el 29 de enero de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali y comenzará a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El árbitro del encuentro será Jairo Mayorga, y estará acompañado en el VAR por Yadir Acuña y José Bautista.

El equipo dirigido por David González viene de derrotar el 24 de enero de 2026 al Boyacá Chicó por 1-0, en el estadio La Independencia de Tunja.

La única anotación llegó gracias a la intervención de Jhon Tilman Palacios al minuto 30 de partido.

Mientras que Once Caldas empató a un gol en condición de local en el estadio Palogrande, de Manizales, el 25 de enero de 2026 ante Santa Fe.

El cuadro Cardenal se colocó en ventaja con la anotación de Franco Fagundez al minuto 77, mientras que el empate final llegó a través de Kevin Cuesta al 90+3.

En lo que se refiere al más reciente encuentro, se dio en la denominada Serie Colombia (amistosos de pretemporada), cuando el 13 de enero de 2026 quedaron 1-1, con los goles de Kevin Angulo al minuto 38 para América, mientras que Jaime Alvarado anotó para Once Caldas al 44.

Y el último antecedente por la Liga BetPlay entre estos dos clubes, se dio por la fecha 12 de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II, cuando los rojos ganaron por 2-1 al cuadro caldense.

Pese a comenzar ganando con la anotación de Jeffry Zapata al 45+1, América remontó con los tantos de Jhon Tilman Palacios al 48 y de Cristian Barrios al 57.

Temas Relacionados

EN VIVOAmérica de CaliAmérica de Cali vs. Once CaldasOnce CaldasLiga BetPlayPascual GuerreroDayro MorenoColombia-Deportes

Últimas noticias

Estos son los candidatos para reemplazar a Hernán Torres como entrenador de Millonarios: todos son extranjeros

El director técnico dejó el cargo luego de la derrota 2-1 contra Deportivo Pasto en la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026 y acumular siete victorias, cinco empates y ocho derrotas en su segundo ciclo como entrenador

Estos son los candidatos para

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido donde la Tricolor se juega la clasificación a la semifinal de la Copa América de Futsal

La Amarilla suma un empate, una derrota y una victoria en el torneo que se disputa en Luque, Paraguay. El equipo necesita ganar y aguardar una caída de Brasil para clasificar

Colombia vs. Chile - EN

Hernán Torres deja de ser técnico de Millonarios tras crisis de resultados y presión de la hinchada

El club capitalino tomó la decisión tras un inicio de temporada sin puntos, marcado por derrotas consecutivas, cuestionamientos al planteamiento táctico y un creciente malestar de los aficionados

Hernán Torres deja de ser

Millonarios vs. Medellín: las razones por las cuales se aplazaría nuevamente el partido

El compromiso entre embajadores y poderosos, inicialmente programado para el 31 de enero, fue reprogramado para el primero de febrero

Millonarios vs. Medellín: las razones

La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

El último equipo del mediocampista fue el León de México y aún está a la espera de su fichaje

La historia oculta: James Rodríguez

ÚLTIMAS NOTICIAS

Benjamín Vicuña contó la llamativa

Benjamín Vicuña contó la llamativa colección que mantuvo hasta los 20 años: “Tenía una fascinación”

¿Por qué los museos de Viena son los más caros del mundo?

¿Son peligrosos el paracetamol y el ibuprofeno en bebés menores de un año?: un estudio lo responde

Convocan a una consulta pública para aumentar los peajes del Acceso Norte y Oeste: cuánto costarán

El Gobierno oficializó la baja de otras 13 empresas de medicina prepaga

INFOBAE AMÉRICA

¿Por qué los museos de

¿Por qué los museos de Viena son los más caros del mundo?

Taiwán realizó ejercicios navales para ajustar su preparación ante una posible invasión marítima china

La Lucila del Mar: un turista molestó a un lobo marino y desató polémica en las redes sociales

De Panamá a un tribunal federal: el falso piloto acusado de volar gratis durante años

#JusticiaPorOrelha: cómo el asesinato de un perro callejero logró unir a todas las fuerzas políticas de Brasil

DEPORTES

La respuesta de Ángel Di

La respuesta de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso tras los silbidos de los hinchas de Racing: “La única verdad es la que vivís en la calle”

“No me hagas muecas”: el tenso cruce de Eduardo Domínguez con un periodista por Marcos Rojo y la férrea defensa a Santiago Ascacibar

Flamengo rompió el mercado y concretó el fichaje más caro de la historia del fútbol Sudamericano

La historia del día que Sir Alex Ferguson se enfureció con David Beckham y le pateó un botín a la cara: “Un accidente”

Cómo es el proyecto internacional de fotógrafas que registra el fútbol desde una mirada feminista, situada y colectiva