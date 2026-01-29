América de Cali vs. Once Caldas EN VIVO, fecha 3 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

En medio de lo que es el mercado de fichajes de la Liga BetPlay, América de Cali vive una situación crítica debido a que, pese a ganar los dos primeros partidos de la Liga BetPlay (frente a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó), aún no cuenta con delantero para la temporada 2026.

La fecha 3 comenzó el 27 de enero de 2026 con el empate entre Cúcuta y Atlético Bucaramanga, y se espera que el partido de Atlético Nacional ante Junior tenga fecha para disputarse en los próximos días.

Los Diablos Rojos y el Blanco Blanco se miden en San Fernando

Los rojos reciben al campeón de América 2004 en uno de los partidos más destacados de la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-I-crédito José Guzmán-El País/Colprensa

El partido se jugará el 29 de enero de 2026 en el estadio Pascual Guerrero de Cali y comenzará a partir de las 8:20 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El árbitro del encuentro será Jairo Mayorga, y estará acompañado en el VAR por Yadir Acuña y José Bautista.

El equipo dirigido por David González viene de derrotar el 24 de enero de 2026 al Boyacá Chicó por 1-0, en el estadio La Independencia de Tunja.

La única anotación llegó gracias a la intervención de Jhon Tilman Palacios al minuto 30 de partido.

Mientras que Once Caldas empató a un gol en condición de local en el estadio Palogrande, de Manizales, el 25 de enero de 2026 ante Santa Fe.

El cuadro Cardenal se colocó en ventaja con la anotación de Franco Fagundez al minuto 77, mientras que el empate final llegó a través de Kevin Cuesta al 90+3.

En lo que se refiere al más reciente encuentro, se dio en la denominada Serie Colombia (amistosos de pretemporada), cuando el 13 de enero de 2026 quedaron 1-1, con los goles de Kevin Angulo al minuto 38 para América, mientras que Jaime Alvarado anotó para Once Caldas al 44.

Y el último antecedente por la Liga BetPlay entre estos dos clubes, se dio por la fecha 12 de la fase del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-II, cuando los rojos ganaron por 2-1 al cuadro caldense.