La selección Colombia se alista: esta es la fecha tentativa para su despedida rumbo a la Copa del Mundo 2026

James Rodríguez y Luis Díaz son los dos referentes de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

La selección Colombia ya conoce el camino que deberá recorrer en la fase de grupos de la Copa del Mundo FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México entre junio y julio. El sorteo realizado en diciembre de 2025 determinó que la Tricolor integrará el grupo K, junto a la Portugal de Cristiano Ronaldo, Uzbekistán y un rival por definir que saldrá de los duelos de repechaje entre Nueva Caledonia, República del Congo o Jamaica, programados para marzo de 2026.

La noticia de los rivales y sedes ha incrementado la expectativa entre hinchas y cuerpo técnico. Colombia abrirá su participación mundialista en México, enfrentando primero a Uzbekistán y, días después, al ganador del repechaje.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia - crédito Reuters

El partido más esperado será ante Portugal, que se disputará en Miami y que promete ser uno de los grandes atractivos de la primera ronda.

En diálogo con la periodista Marina Granziera Blu Radio, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, explicó los detalles de la logística y la preparación del seleccionado nacional.

“Mucho antes del sorteo ya estábamos haciendo los respectivos planes logísticos de acuerdo con el sitio de concentración que tendrá la selección; hay un cuerpo técnico muy activo con todo el equipo logístico que no dejará nada al azar”, aseguró Jesurún, confirmando que la sede principal de la Tricolor sería Guadalajara, aunque la FIFA deberá oficializarlo en los próximos días.

El dirigente también confirmó que la selección aspira a disputar un par de partidos amistosos antes del debut mundialista: “La posibilidad es muy latente antes del inicio de la Copa del Mundo; el primer partido que será en Ciudad de México”.

La despedida de Colombia: un partido pendiente de confirmación oficial

Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún - crédito Carlos Ortega/EFE

Uno de los temas que más interés genera entre los aficionados es la posibilidad de un partido de despedida en territorio nacional antes del viaje a la Copa del Mundo. Jesurún explicó que están analizando variables logísticas, especialmente porque la fecha propuesta coincidiría con las elecciones presidenciales: “Hay un pequeño obstáculo que estamos tratando de superar, pero la idea que tenemos es despedir a la selección Colombia con un partido oficial antes de viajar a Estados Unidos”.

Según la periodista Marina Granziena, este encuentro podría jugarse el viernes 29 de mayo en Medellín o Bogotá, aunque la decisión final dependerá de la disponibilidad de escenarios y la resolución del calendario electoral.

El presidente de la FCF también detalló la planificación física y médica previa al viaje. Los jugadores convocados tendrán inicialmente unos días de transición, combinando descanso y actividades ligeras para evitar cargas excesivas, según lo planeado por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo. Posteriormente, el grupo trabajará en la concentración final antes de viajar a territorio mundialista.

Colombia y su hinchada, una fortaleza para el mundial

La noticia de los rivales y sedes ha incrementado la expectativa entre hinchas y cuerpo técnico - crédito Conmebol

La expectativa ante el duelo frente a Portugal es máxima. El dirigente barranquillero destacó el respaldo incondicional de los seguidores nacionales: “En Estados Unidos y en cualquier parte del mundo tenemos una inmensa hinchada, en eso somos agradecidos por el apoyo en el exterior y de los que viajan; no tengo ninguna duda de que ya sea en Estados Unidos, México o Canadá, tengamos el apoyo, pensando que incluso podríamos decir que jugaríamos de local”.

Calendario de Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Miércoles, 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia (9:00 p. m. de Colombia) – Estadio Ciudad de México

Martes, 23 de junio: Colombia vs. RD del Congo/Jamaica/Nueva Caledonia (11:00 p. m. de Colombia) – Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio: Colombia vs. Portugal (6:30 p. m. de Colombia) – Estadio Miami