Estilos opuestos en el duelo de ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia Patriots vs. Texans

La Ronda Divisional de la NFL 2026 enfrenta a los New England Patriots y los Houston Texans en un duelo que definirá el acceso a la final de Conferencia. Ambos equipos presentan estilos opuestos, plantillas jóvenes y una marcada paridad, lo que aumenta las expectativas ante el partido decisivo.

El compromiso, que definirá el rival de los Broncos de Denver, será el domingo 18 de enero a las 3:00 p. m., en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, y que se podrá ver por el canal deportivo Espn y por su plataforma de Streaming llamada Disney+ Premium.

Análisis del duelo Patriots vs. Texans

Este encuentro representa una oportunidad clave dentro de los playoffs, ya que pone en juego el prestigio de dos franquicias cuyos recorridos en la temporada han sido muy distintos. Los Patriots, impulsados por su público y bajo la dirección del entrenador Mike Vrabel, buscan afianzar una reconstrucción inmediata. Los Texans llegan con diez victorias consecutivas, respaldados por una defensa que figura entre las mejores de la liga.

La campaña de Houston destaca por su carácter competitivo. Su reciente triunfo como visitante ante Steelers reforzó su solidez. La defensa, guiada por Will Anderson Jr. y Danielle Hunter, acumuló 47 capturas y se posicionó como la séptima mejor de la NFL. Además, se acredita como la cuarta mejor defensa ante la carrera, permitiendo solo 93 yardas por partido, lo que fortalece su perfil en partidos de alta exigencia.

Persisten dudas en la ofensiva aérea de los Texans por la posible baja del receptor Nico Collins. En el juego terrestre, Woody Marx fue clave en la ronda anterior y se perfila como pieza central para controlar el ritmo del encuentro. El mariscal de campo C.J. Stroud, con 19 pases de anotación y solo ocho intercepciones, enfrenta el reto de demostrar disciplina tras una recta final irregular y controlar las pérdidas de balón en un contexto de presión máxima.

New England, local en el choque, cimentó su avance en esta instancia sobre una identidad defensiva marcada bajo el impulso de Vrabel. El mariscal Drake Maye ha sido una de las revelaciones, con 31 touchdowns y apenas ocho intercepciones en la temporada. Sin embargo, fue capturado en 47 ocasiones, la cuarta cifra más alta de la liga, lo que evidencia una vulnerabilidad importante ante la presión constante que puede ejercer Houston.

El ataque terrestre de los Patriots resalta por su efectividad: promedian 130 yardas por partido y se ubican como la quinta mejor ofensiva por esta vía, con protagonismo de Rhamondre Stevenson y TreVeyon Henderson. Este factor busca reducir los riesgos que enfrenta Maye ante la defensa contraria y permite un acceso equilibrado a la ofensiva.

Los detalles a tener en cuenta

La clave del duelo reside en la capacidad de los Texans para presionar a Maye. El esquema defensivo de Houston intentará aprovechar la debilidad en la protección, forzando errores en el mariscal local. Aunque Maye ha demostrado movilidad, también incrementó sus equivocaciones cuando enfrenta defensas agresivas.

Entre los jugadores a seguir, destacan Will Anderson Jr. y Danielle Hunter en la defensa de los Texans, Woody Marx en el ataque terrestre y C.J. Stroud en la conducción ofensiva. Del lado de New England, la atención estará en Maye, Stevenson y el receptor Hunter Henry, piezas clave en la táctica de los anfitriones.

El pronóstico de modelos matemáticos e históricos indica un partido de marcador bajo, según el portal Mediotiempo, con 55% de probabilidad de que el total de puntos no supere los 40. Los Patriots parten con 57% de opciones de victoria, condicionados por la localía, mientras que los Texans registran un 43%, reflejando su racha positiva y la contundencia de su defensa.

Se espera un desenlace ajustado, en el que los pequeños detalles marcarán el resultado. Si Stroud mantiene la calma bajo presión y la defensa visitante responde a su nivel, Houston podría aprovechar la ocasión para pelear un lugar en la Final de Conferencia lejos de casa.