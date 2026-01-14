Deportes

Jhon Arias valdría una millonada para Palmeiras: esto es lo que Wolverhampton pediría por el colombiano

Pese a solo llevar seis meses en Inglaterra, el atacante es buscado por el conjunto brasileño, pero los Wolves dejarían claro que la operación no es sencilla

Guardar
Jhon Arias interesa mucho al
Jhon Arias interesa mucho al Palmeiras, que quiere al colombiano de vuelta a Brasil para la Copa Libertadores 2026 - crédito REUTERS

Jhon Arias hasta ahora empezó a brillar con el Wolverhampton, equipo que se encuentra en el último puesto de la Premier League, acercándose peligrosamente al descenso y el colombiano, de a poco, se adaptó al fútbol inglés, pues era su primera experiencia en Europa.

Por esa razón, Palmeiras estaría buscando a Arias, ya que quiere su experiencia con Fluminense para pelear la Copa Libertadores 2026, a la que llega como campeón defensor, al igual que en el Brasileirao, recordando que ambos torneos se los ganó a Flamengo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, los ingleses no quieren soltar fácil al colombiano, en especial por lo que pagó al Flu por su fichaje, así que le habría puesto un precio elevado al Verdao, que no tendría problemas para pagar porque el fútbol brasileño ha crecido mucho económicamente y llamando la atención con sus contrataciones.

La fortuna que piden por Jhon Arias

Palmeiras ha iniciado negociaciones para concretar el fichaje de Jhon Arias, mediocampista colombiano que juega en el Wolverhampton. El club brasileño debe ofrecer al menos 25 millones de euros para avanzar en la operación, una suma que la ubica entre las más elevadas en la historia del fútbol sudamericano.

Las gestiones comenzaron recientemente, como detallaron medios brasileños como Globo. Los Wolves exigen esa cifra mínima, que supera en tres millones el precio que pagó al Fluminense por el jugador en julio de 2025, para considerar dejar salir al colombiano. Si el acuerdo se cierra en esos términos, Arias se ubicaría entre los traspasos más caros del continente, solo por detrás de Gerson, quien pasó del Flamengo al Cruzeiro por 27 millones de euros.

Le ha costado mucho a
Le ha costado mucho a Jhon Arias la adaptación al fútbol británico, por eso lo buscan de Brasil - crédito Phil Noble/REUTERS

La situación deportiva del club inglés resulta clave en esta negociación. Wolverhampton apenas ha logrado una victoria en 21 partidos de liga y afronta un serio riesgo de descenso para la temporada 2026. Ante este panorama, la directiva prioriza ingresos para mejorar su situación financiera y busca desprenderse de jugadores con poca continuidad, como el propio Arias.

El interés de Palmeiras por Arias responde a su objetivo de marcar una hegemonía en el escenario continental. El club brasileño busca fortalecer su plantilla de cara a la temporada 2026, con la aspiración de volver a competir por títulos internacionales y reunir futbolistas con experiencia y calidad probada en Europa.

Palmeiras viene de lograr doblete
Palmeiras viene de lograr doblete en 2025 con la Copa Libertadores y el Brasileirao, así que llega con mucha motivación para 2026 - crédito Cris Mattos/REUTERS

El movimiento también resalta por su impacto en el mercado de fichajes sudamericano. La exigencia de 25 millones de euros solo es comparable con grandes operaciones del pasado reciente. La apuesta por Arias marca la tendencia de los clubes brasileños en realizar inversiones de alto nivel para potenciar su competitividad.

Para el Wolverhampton, enfrentado a la posibilidad de descender, obtener al menos 25 millones de euros por un jugador con poca continuidad representa una estrategia orientada a mantener su estabilidad financiera frente a un escenario adverso como caer a la segunda categoría.

Adaptación lenta a Inglaterra

Jhon Arias, de 28 años, llegó al Wolverhampton a mediados de 2025 procedente del Fluminense, tras participar en el Mundial de Clubes en Estados Unidos. En lo que va de 2026, el colombiano ha marcado dos goles y una asistencia en 23 partidos, mostrando progresos en los partidos más recientes.

Jhon Arias marcó gol en
Jhon Arias marcó gol en la goleada 6-1 de los Wolves sobre el Shrewsbury, por la FA Cup - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

Su adaptación al balompié inglés no ha sido sencilla, debido a la intensidad física y táctica de la liga. Sin embargo, anotó su primer tanto el 3 de enero y el segundo en la victoria 6-1 ante el Shrewsbury por la Copa. Arias es habitual convocado a la selección mayor de Colombia bajo la conducción de Néstor Lorenzo, así que necesita mejorar en estos meses previos al mundial.

Temas Relacionados

Jhon AriasPalmeirasWolverhamptonJhon Arias PalmeirasJhon Arias WolvesPremier LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

América de Cali anunció al jugador con el que cerraría su periodo de traspasos, mientras que Junior sigue sin acordar los pormenores con Luis Muriel para reforzar su delantera

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Los Diablos Rojos jugarán su primer amistoso, mientras que el conjunto albo terminará su preparación en territorio vallecaucano de cara al inicio de la Liga BetPlay I-2026

EN VIVO América de Cali

Teófilo Gutiérrez reveló si sigue en Junior o se despide del club de cara a la Copa Libertadores 2026

El delantero es uno de los referentes del cuadro Tiburón y ha sido campeón en varias oportunidades, la más reciente en la Liga BetPlay 2025-II

Teófilo Gutiérrez reveló si sigue

Cumpleaños de Luis Díaz: así lo celebraron en las redes sociales desde su padre hasta el Bayern Múnich

El atacante del conjunto alemán fue protagonista durante la jornada por su cumpleaños 29 y las felicitaciones que recibió de sus antiguos clubes y compañeros

Cumpleaños de Luis Díaz: así

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: sorpresivo destino para el volante camino al mundial

El volante no juega desde inicios de noviembre con León, del que se fue al no renovar contrato, y le ha costado trabajo encontrar un club, pero parece que la búsqueda terminó por una posibilidad que suena fuerte

Este sería el nuevo equipo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército sometió y desarticuló comisión

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

Reportan ataque armado a una subestación de Policía en Norte de Santander: habría un uniformado herido

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: en ‘La casa

EN VIVO: en ‘La casa de los famosos Colombia’ tuvieron prueba de presupuesto y conocieron el nombre del primer expulsado

‘Desafío Siglo XXI’: las tensiones están a flor de piel en la competencia después del box de contacto

Exparticipante del ‘Desafío’ anunció el embarazo de su pareja tras la pérdida de un bebé: “Todavía nos cuesta creerlo”

Así fue la reacción de Marcela Reyes tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’

Yeison Jiménez y el día que se presentó en ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo recordaron en redes sociales

Deportes

EN VIVO América de Cali

EN VIVO América de Cali vs. Once Caldas: siga aquí el partido amistoso de la Serie Colombia en el estadio Pascual Guerrero

Teófilo Gutiérrez reveló si sigue en Junior o se despide del club de cara a la Copa Libertadores 2026

Cumpleaños de Luis Díaz: así lo celebraron en las redes sociales desde su padre hasta el Bayern Múnich

EN VIVO - Mercado de fichajes: llegadas, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 13 de enero

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: sorpresivo destino para el volante camino al mundial