Jhon Arias valdría una millonada para Palmeiras: esto es lo que Wolverhampton pediría por el colombiano

Jhon Arias hasta ahora empezó a brillar con el Wolverhampton, equipo que se encuentra en el último puesto de la Premier League, acercándose peligrosamente al descenso y el colombiano, de a poco, se adaptó al fútbol inglés, pues era su primera experiencia en Europa.

Por esa razón, Palmeiras estaría buscando a Arias, ya que quiere su experiencia con Fluminense para pelear la Copa Libertadores 2026, a la que llega como campeón defensor, al igual que en el Brasileirao, recordando que ambos torneos se los ganó a Flamengo.

Sin embargo, los ingleses no quieren soltar fácil al colombiano, en especial por lo que pagó al Flu por su fichaje, así que le habría puesto un precio elevado al Verdao, que no tendría problemas para pagar porque el fútbol brasileño ha crecido mucho económicamente y llamando la atención con sus contrataciones.

La fortuna que piden por Jhon Arias

Palmeiras ha iniciado negociaciones para concretar el fichaje de Jhon Arias, mediocampista colombiano que juega en el Wolverhampton. El club brasileño debe ofrecer al menos 25 millones de euros para avanzar en la operación, una suma que la ubica entre las más elevadas en la historia del fútbol sudamericano.

Las gestiones comenzaron recientemente, como detallaron medios brasileños como Globo. Los Wolves exigen esa cifra mínima, que supera en tres millones el precio que pagó al Fluminense por el jugador en julio de 2025, para considerar dejar salir al colombiano. Si el acuerdo se cierra en esos términos, Arias se ubicaría entre los traspasos más caros del continente, solo por detrás de Gerson, quien pasó del Flamengo al Cruzeiro por 27 millones de euros.

La situación deportiva del club inglés resulta clave en esta negociación. Wolverhampton apenas ha logrado una victoria en 21 partidos de liga y afronta un serio riesgo de descenso para la temporada 2026. Ante este panorama, la directiva prioriza ingresos para mejorar su situación financiera y busca desprenderse de jugadores con poca continuidad, como el propio Arias.

El interés de Palmeiras por Arias responde a su objetivo de marcar una hegemonía en el escenario continental. El club brasileño busca fortalecer su plantilla de cara a la temporada 2026, con la aspiración de volver a competir por títulos internacionales y reunir futbolistas con experiencia y calidad probada en Europa.

El movimiento también resalta por su impacto en el mercado de fichajes sudamericano. La exigencia de 25 millones de euros solo es comparable con grandes operaciones del pasado reciente. La apuesta por Arias marca la tendencia de los clubes brasileños en realizar inversiones de alto nivel para potenciar su competitividad.

Para el Wolverhampton, enfrentado a la posibilidad de descender, obtener al menos 25 millones de euros por un jugador con poca continuidad representa una estrategia orientada a mantener su estabilidad financiera frente a un escenario adverso como caer a la segunda categoría.

Adaptación lenta a Inglaterra

Jhon Arias, de 28 años, llegó al Wolverhampton a mediados de 2025 procedente del Fluminense, tras participar en el Mundial de Clubes en Estados Unidos. En lo que va de 2026, el colombiano ha marcado dos goles y una asistencia en 23 partidos, mostrando progresos en los partidos más recientes.

Su adaptación al balompié inglés no ha sido sencilla, debido a la intensidad física y táctica de la liga. Sin embargo, anotó su primer tanto el 3 de enero y el segundo en la victoria 6-1 ante el Shrewsbury por la Copa. Arias es habitual convocado a la selección mayor de Colombia bajo la conducción de Néstor Lorenzo, así que necesita mejorar en estos meses previos al mundial.