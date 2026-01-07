Falcao García podría ser “el líder” que necesita la selección Colombia para el mundial: “Hay una ascendencia en el grupo que Lorenzo necesita”

El regreso de Falcao García a Millonarios hizo que resurgiera la pregunta de si el 'Tigre' buscará hacerse un lugar en la convocatoria al Mundial de 2026 - crédito Colprensa

En la mañana del miércoles 7 de enero, la expectativa generada por Millonarios con su Last Dance (campaña que tomó su nombre del recordado documental de Michael Jordan y los Chicago Bulls estrenado por Netflix en 2020) confirmó lo que las redes sociales sospechaban y parecía improbable: Radamel Falcao García firmó un nuevo contrato con el cuadro Embajador para disputar la que sería su última temporada como profesional.

El entusiasmo en plataformas digitales por parte de la hinchada albiazul es innegable, aun cuando no han faltado las voces más cautelosas frente al regreso del “Tigre” al club del que se despidió a mediados de 2025, luego de perder la posibilidad de avanzar a la final del primer semestre de la Liga BetPlay a expensas del campeón, Independiente Santa Fe.

Mientras se espera que el cuerpo técnico al mando de Hernán Torres confirme si el atacante estará listo para disputar la Copa Miguel Ángel Russo que se realizará en Argentina como homenaje al fallecido entrenador argentino, las primeras reacciones en los programas deportivos se centraron en otra posibilidad: la de ver a Falcao nuevamente con la selección Colombia en una Copa del Mundo.

Radamel Falcao García disputó un solo Mundial en su carrera, en Rusia 2018, donde convirtió un gol ante Polonia - crédito Frank Augstein/AP

En La FM Más Fútbol de La FM, este fue uno de los temas que más revuelo generó del programa radial. De acuerdo con su director, Juan Felipe Cadavid, el seleccionador Néstor Lorenzo no vería con malos ojos contar con Falcao en la lista de 26 convocados. Eso sí, considerando que la aportación del atacante, que cumplirá 40 años en febrero próximo, no será tanto deportivo como para generar unidad en el grupo.

“Néstor Lorenzo no descarta la posibilidad que un Falcao García en forma y haciendo goles entre en la lista de 26, siendo consciente Lorenzo que hoy Falcao como delantero no es el titular. Hoy, la línea está encabezada o por Jhon Córdoba o por Luis Suárez. Si un Jhon Jáder Durán se pone a tono, seguramente también va a estar por encima”, dijo.

Para sustentar su punto, Cadavid explicó que esa búsqueda de Lorenzo por un líder en el plantel es parte del motivo por el que David Ospina sigue siendo convocado. “Hay una ascendencia en el grupo que Lorenzo siente importante, que Lorenzo necesita. Necesita un líder. David Ospina en parte está por eso", explicó.

David Ospina suplía la necesidad de contar con un líder en la selección Colombia para Lorenzo, según Juan Felipe Cadavid Luisa Gonzalez/REUTERS

En contraste, consideró a Luis Díaz como el jugador más importante del seleccionado nacional en la actualidad, mientras que a James Rodríguez lo describió como un “líder futbolístico”, pero no como el hombre al que todos siguen. “James no es visto dentro del grupo como ese al que simplemente te abre los ojos y los demás callan. O como es el que los demás dicen: ‘Uy, si este tipo aquí está haciendo esto, los demás hagamos exactamente lo mismo’. Sí lo ven en David y lo ven mucho más en Falcao", expresó Cadavid.

Intentando anticiparse a los cuestionamientos de los oyentes, Cadavid indicó que “no ha parado de entrenar y, y él siente que aquí haciendo unos goles, de pronto está en la lista de 26, entendiendo que él no se ve titular de la Selección Colombiana de fútbol”, comentó.

Falcao tuvo hasta cinco opciones en el exterior antes de firmar con Millonarios

Falcao rechaza ofertas internacionales de Olimpia, Puebla, Gimnasia y clubes europeos para cerrar su carrera en Millonarios - crédito @MillosFCoficial/X

Según información revelada en el mismo programa radial, el atacante descartó ofertas desde el exterior y optó por cerrar su carrera en el equipo del que es hincha declarado.

Según explicó Cadavid, la negociación para el regreso de Falcao a Colombia se mantuvo en reserva hasta concretarse. A la par, el Tigre, había recibido propuestas formales de Olimpia de Paraguay, Puebla de México, Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina, así como de clubes europeos como Vitoria de Portugal y Standard Lieja de Bélgica. Sin embargo, el atacante priorizó la posibilidad de vestir nuevamente la camiseta azul y disputar un torneo local antes de retirarse.

“Falcao sí tuvo ofertas, sí tuvo acercamientos. Tengo cinco equipos de fuentes confiables que hablaron con Falcao y con el entorno de Falcao. Olimpia de Paraguay estaba firme, lo que faltó fue el ok de Falcao”, afirmó Cadavid en el mismo espacio radial.