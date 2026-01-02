Al ritmo del ‘Ras Tas Tas’, la FIFA recordó el Mundial Brasil 2014 en el que Colombia fue la revelación con Jame Rodríguez

Colombia quedó eliminada del Mundial de Brasil 2014 a manos de la anfitriona luego de caer por 2 a 1, dejando la polémica jugada al final del partido y en la que le invalidaron un gol al capitán Mario Alberto Yepes - crédito FIFA | @FCFSeleccionCol/X

El inicio del 2026 marca el preámbulo de lo que serán varias competencias deportivas a nivel internacional en las que Colombia tendrá representación.

Una de ellas es la Copa Mundial de fútbol Estados Unidos, México y Canadá que se disputará desde el 11 de junio (fase de grupos) hasta el 19 de julio, y la Selección Colombia con James Rodríguez y Luis Díaz a la cabeza harán presencia en la máxima competencia a nivel de países en este deporte.

Por tal motivo, la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) dejó una publicación en sus cuentas de redes sociales el 1 de enero en la previa del torneo, que iniciará en 160 días.

“It’s #FIFAWorldCup year. You know the vibes (Es el año de la #CopaMundialFIFA. Ya sabes cómo se vive)” es la publicación en la que el carrete de imágenes que acompaña las palabras lo encabeza James Rodríguez, en una fotografía en la que el 10 de la Selección Colombia celebra junto a sus compañeros al ritmo de Ras Tas Tas, el éxito musical de Cali Flow Latino.

En aquella ocasión, la postal que quedó para el recuerdo se tomó en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Brasil 2014, en lo que fue victoria de la Tricolor sobre Costa de Marfil por 2 a 1, y que tenía como figura al ariete Didier Drogba.

La canción se convirtió en uno de los éxitos más sonados en Colombia durante 2014 debido a que los jugadores de la selección la popularizaron durante la disputa del torneo en Brasil - crédito @fifaworldcup/IG

Ese partido dejó la celebración que se volvió icónica durante el resto del torneo, hasta que Colombia cayó en cuartos de final el 4 de julio ante la anfitriona Brasil por 2 a 1.

Sin embargo, el registro fotográfico que dejó la FIFA fue uno de los momentos más recordados del Mundial de Brasil 2014.

En esa ocasión el partido entre la selecciones de América y África se disputó en el estadio Mané Garrincha de Brasilia el 19 de junio, en un juego muy chocado en la primera parte.

Pero en el segundo tiempo los dirigidos en ese entonces por José Néstor Pékerman siguieron llegando a la portería contraria, y en un tiro de esquina al minuto 64 que cobró Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez se anticipó a su marca y de cabeza puso el primer gol del encuentro.

En ese momento el 10 de la Selección Colombia salió corriendo a celebrar junto a sus compañeros y los suplentes en el banco técnico.

En ese momento todos se alinearon y comenzaron a realizar el famoso paso de baile que se volvió viral en el país cafetero.

De los jugadores que celebraron aquel gol en 2014 aún podría jugar con Colombia en 2026 James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado - crédito @CONMEBOL/X

Un par de minutos después y gracias a una mala salida de la zaga marfileña, una recuperación de Rodríguez sirvió para que Téófilo Gutiérrez asistiera a Juan Fernando Quintero, que marcó con su pierna izquierda el segundo tanto al minuto 70.

El descuento de Costa de Marfil lo consiguió Gervinho tres minutos después (73′), y con el pitazo final Colombia finalizó la fase como primera del grupo C con puntaje perfecto (9 puntos), luego de sus dos victorias ante Grecia en el debut (3-0) y contra Japón (4-1) en la tercera fecha.