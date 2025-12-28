Estos son los 10 futbolistas colombianos más costosos del 2025: todos han tenido proceso en la selección Colombia

La selección Colombia terminó bien la temporada 2025 y se enfoca en realizar un buen mundial para 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Luis Díaz se consolidó como el futbolista colombiano más valioso en el 2025 tras su traspaso al Bayern Múnich a mitad de año y su destacado rendimiento en el equipo dirigido por Vincent Kompany. De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, la lista de los 10 futbolistas de Colombia con mayor cotización en 2025 muestra tanto la diversidad de perfiles como la fortaleza estructural de la cantera nacional.

El atacante de la selección Colombia alcanzó una cotización de 70 millones de euros, mientras que en el puesto 10 del listado se encuentra Yaser Asprilla, una de las grandes apuestas para el futuro inmediato, con una valoración aproximada de 12 millones de euros, el joven talento del Girona se distingue por su creatividad y su capacidad para desbordar, aunque todavía debe afianzar la regularidad en su club para escalar posiciones.

La "Tricolor" cerró el 2025 con una goleada destacada ante los "Socceroos" en Nueva York - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El segundo puesto lo ocupa Jhon Jáder Durán, delantero joven que alcanza un valor aproximado de USD 38,5 millones. Sin embargo, el delantero colombiano ha sido criticado por los hinchas del Fenerbahce de Turquía luego de perderse el clásico contra el Besiktas para pedir vacaciones, viajar a Colombia y organizar una fiesta en su natal Zaragoza, Antioquia. Esta inestabilidad psicológica le ha costado su puesto en la selección Colombia.

En la zona media del ranking sobresalen figuras que integran experiencia y proyección. Davinson Sánchez, con un valor próximo a USD 22 millones, sigue siendo uno de los zagueros colombianos más apreciados en los grandes clubes europeos por su jerarquía defensiva y potencia física. Muy cerca, Luis Suárez consolida su prestigio en el Sporting de Lisboa y figura entre los delanteros más cotizados, con una valoración estimada en USD 26 millones. Su perfil de ‘9’ con gol, experiencia y solidez táctica se mantiene en alta demanda dentro de los esquemas competitivos continentales.

El tercer y cuarto puesto del listado incorpora miembros de la zona defensiva de la selección Colombia. Daniel Muñoz, que brilla como lateral polivalente e influyente en el juego ofensivo, y Jhon Lucumí, que aporta control, salida limpia desde el fondo y confiabilidad en los duelos individuales, ambos con una cotización de 25 millones de euros.

Richard Ríos ha tenido un destacado desempeño en el Benfica, de la mano de Jose Mourinho como entrenador - crédito REUTERS/Pedro Rocha

La mitad de la tabla es para Richard Ríos, que representa la evolución del mediocampista moderno, combinando esfuerzo físico, dinámica de recuperación y calidad en la distribución con un valor de 22 millones de euros, pese a la discreta campaña europea de su club, el Benfica. Este es el mismo valor que ostenta otro de los colombianos que brilla en la Liga de Portugal y que tendría un puesto en la lista de convocados para el Mundial 2026, Luis Javier Suárez.

El puesto 7 y puesto 8 en el listado de los jugadores colombianos más valiosos del 2025, según Transfermarkt, es para Davinson Sánchez, defensor central que milita en el Galatasaray y que es titular en el esquema de Néstor Lorenzo; junto a él está el delantero del Real Betis, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, con una cotización de 18 millones de euros.

El noveno lugar, por encima del ya mencionado Yaser Asprilla, figura Jhon Arias en el Wolverhampton. Los primeros seis meses en el Fluminense de Brasil fueron brillantes para el volante ofensivo, que es considerado leyenda del cuadro de Río de Janeiro. Sin embargo, su adaptación al Wolverhampton de la Premier League no ha sido fácil, pues son últimos en el campeonato de Inglaterra, sin victorias, sin goles, ni asistencias. Su cotización se eleva hasta los 15 millones de euros.

James Rodríguez volvió a figurar con la selección Colombia, pese a que no tiene club para 2026 - crédito FCF

La ficha de James Rodríguez sigue perdiendo valor, hasta llegar a los 8 millones de euros; mientras que Radamel Falcao, otra de las leyendas de la selección Colombia, tiene una cotización en Transfermarkt de 100.000 euros.