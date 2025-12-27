Luis Javier Suárez potencia las expectativas de Colombia para el Mundial 2026 y lanzó advertencia para el partido ante Portugal

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting, mostró confianza en la madurez y solidez del equipo nacional para la Copa del Mundo - crédito Leonardo Fernandez/REUTERS

Faltan 167 días para que de inicio la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y la expectativa se va cocinando poco a poco. A falta de que se conozcan los seleccionados clasificados por repechaje, la selección Colombia ya tiene claro que protagonizará uno de los partidos más atractivos y determinantes de la fase de grupos ante Portugal, el cierre de su participación en el grupo K.

Este duelo, de acuerdo con la FIFA, es el de mayor demanda de boletería en la primera ronda del certamen, pues se espera ver a Luis Díaz y James Rodríguez, midiéndose ante Cristiano Ronaldo y Bruno Fernandes en un partido que, en la previa, debería decidir quién se queda con el liderato del grupo. Además, será la primera vez que ambos seleccionados se enfrentan en toda la historia.

A tono con esta expectativa, uno de los que aspiran a ser protagonistas de dicho duelo dio su concepto sobre el mismo. Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting de Lisboa, dio unas declaraciones directas y desafiantes a seis meses de que se dispute el juego en el Hard Rock Stadium de Miami, el 27 de junio de 2026.

El encuentro entre Colombia y Portugal en el Mundial será el primero en toda la historia entre ambas selecciones - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

En una entrevista concedida al medio portugués Récord, el atacante manifestó su confianza en la selección Colombia, remarcando la calidad y madurez del equipo nacional y anticipó con optimismo el cruce frente al combinado lusitano.

De hecho, el delantero detalló que ya hay conversaciones y bromas dentro del Sporting relacionadas con este próximo enfrentamiento: “Por ahí a todos le estamos diciendo que le vamos a ganar a Portugal (risas). Van a ser partidos muy bonitos”, subrayó, reflejando el ambiente distendido y la confianza en el vestuario.

Al profundizar en las fortalezas del seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo, Suárez recalcó la solidez colectiva y el momento de crecimiento futbolístico de la Tricolor: “Tenemos una selección muy buena, madura, que sabe a lo que jugamos. Tenemos partidos muy complicados”, reiteró el atacante, resaltando la preparación y el compromiso del grupo de cara a un mundial que alimenta el entusiasmo de cumplir un papel a la altura de lo que se espera de los actuales subcampones de América.

Suárez, una de las revelaciones en las últimas fechas de las eliminatorias Conmebol, destacando por su movilidad en la delantera y por los cuatro goles que convirtió ante Venezuela como visitante en Maturín, que aseguraron la clasificación de la Tricolor.

Suárez fue una de las revelaciones en la recta final de las eliminatorias, convirtiendo cuatro goles en el partido final ante Venezuela - crédito @luissuarez.26/Instagram

“Es una sensación increíble, es un sueño de niño, no solo jugar con la selección o cumplir el sueño de cantar el himno, sino de cantar goles y fueron cuatro. Entonces es la hora que lo sigo disfrutando porque es como la recompensa del trabajo de toda la vida”, afirmó.

La convivencia diaria con jugadores portugueses y la presencia de su compatriota Richard Ríos en el máximo rival del Sporting, el Benfica, han vuelto aún más cercano el anticipo del duelo en el mundial. “Lo hemos estado hablando, va a ser un partido muy bonito. Si tengo la fortuna de ir al mundial, encontrarme compañeros de acá y cuando vuelva de la selección, me toca celebrarlo si ganamos”, contó entre bromas. Sobre la relación con Ríos, Suárez comentó: “Él me ha ayudado un par de veces, y yo le he ayudado...”.

Suárez y el reto de suplir a Gyökeres

Suárez lleva 15 goles en 25 partidos con Sporting de Lisboa - crédito Pedro Nunes/REUTERS

El presente de Suárez en el Sporting de Lisboa está marcado por el reto de sustituir al sueco Viktor Gyökeres, goleador que dejó una huella importante en el club portugués y al principio de la temporada fue transferido al Arsenal.

“Como lo he dicho en varias ocasiones, para mí es bonito tener este reto porque creo que cualquier jugador después de venir de una segunda división y de meterte en un club grande como Sporting y tener al frente un reto increíble no solo para ti como persona sino para toda la afición y el club, intentar no olvidar, pero sí pasar página de un jugador tan importante como fue Viktor”, afirmó.

De momento, con 15 goles en 25 partidos disputados, el colombiano cumple con creces ante las expectativas puestas en él. “Estando en un gran club como Sporting, jugando de titular, metiendo goles y dando asistencias, da créditos para seguir yendo a selección”, añadió, dejando en claro que el objetivo principal es vestir la Tricolor en el torneo de selecciones más importante del mundo.