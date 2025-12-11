Junior FC vs. Deportes Tolima: Hora y dónde ver la final de ida de la Liga BetPlay II-2025

Deportes Tolima va por su cuarta estrella, mientras que Junior FC va en busca de su decimoprimer título de Liga - crédito Deportes Tolima y Junior FC

El encuentro que definirá al campeón de la Liga Betplay 2025-II quedó condicionado por cuestiones logísticas vinculadas a los torneos internacionales, forzando un ajuste inusual en las fechas habituales que genera opiniones divididas entre los hinchas y protagonistas.

La Gran Final entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, que tradicionalmente ocurriría el fin de semana, se traslada a jornadas entre semana para cumplir con el calendario de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), encargada del sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 el jueves 18 de diciembre.

De este modo, la decisión busca asegurar a los clubes colombianos la claridad de su clasificación antes de este evento y evitar situaciones problemáticas como la vivida por Tolima en sorteo anterior, cuando la indefinición del campeón lo perjudicó en los emparejamientos continentales.

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Según informó la Dimayor en su comunicado oficial, el partido de ida se disputará el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Junior será anfitrión gracias a su ubicación en la fase del todos contra todos.

El desenlace tendrá lugar el martes 16 en el estadio Manuel Murillo Toro, a partir de las 7:30 p. m., sede donde se adjudicará el título que actualmente ostenta Independiente Santa Fe.

Ambos encuentros podrán seguirse por el canal Win + Fútbol y su plataforma Win Play.

La organización del campeonato expresó además su reconocimiento a los clubes que integraron los cuadrangulares semifinales, resaltando tanto el espectáculo ofrecido en esas instancias como la paridad y el espíritu competitivo: “Apasionantes cuadrangulares semifinales, destacando su compromiso y competitividad durante esta fase del campeonato”, señaló la entidad.

El debate sobre la programación creció entre aficionados y representantes de los clubes, en especial por la postergación de la tradicional jornada dominical y la reducción del margen de descanso en medio de definiciones decisivas. La propia Dimayor explicó que la prioridad fue garantizar “cuatro días de descanso a cada equipo” y evitar afectaciones derivadas del sorteo internacional, lo que obliga a determinar al campeón antes del dieciocho de diciembre.

El técnico uruguayo se mostró insatisfecho por la derrota ante Medellín - crédito David Jaramillo / Colprensa

En cuanto a lo futbolístico, Junior inicia la serie en casa con la necesidad de recomponer su defensa, pues en la fecha final cayó por dos a uno ante Independiente Medellín y acumuló cinco partidos recibiendo goles. El entrenador Alfredo Arias destacó la dificultad del grupo clasificatorio y la importancia del esfuerzo realizado:

“No nos iba a sobrar nada, pero el grupo que nos tocara teníamos que jugarlo a muerte desde el primer partido. Logramos la clasificación con tres puntos de diferencia. Mis jugadores se merecen mi felicitación y ahora vienen dos partidos fundamentales para ir por la gloria”, remarcó el técnico, valorando el contexto competitivo pero anticipando la exigencia del desenlace.

Mientras tanto, Tolima llega con el mejor puntaje de la fase de cuadrangulares, sumando catorce unidades y completando el año con noventa y seis puntos acumulados—una cifra que su estratega Lucas González consideró reflejo del trabajo colectivo: “Muchas cosas para valorar. Son 96 puntos en el año, mucho mérito de estos jugadores, de lo que hemos hecho en el segundo semestre, pero también de lo que hicieron ellos el primer semestre”, indicó el entrenador, resaltando la solidez en defensa y eficacia ofensiva, con cinco goles marcados y solo uno recibido en la última ronda.

Ficha del partido

Afiche de los partidos de la final entre Junior vs. Tolima - crédito Junior FC

Junior FC vs. Deportes Tolima - Final de ida de la Liga BetPlay II-2025

Lugar : estadio Metropolitano Roberto Meléndez - Barranquilla, Colombia

Fecha y hora : viernes 12 de diciembre - 8:00 p. m. hora colombiana

Transmisión : Win + Fútbol y Win Play

Posible alineación Junior FC : Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jeison Suárez; Yimmi Chará, Guillermo Celis, Didier Moreno, José Enamorado, Guillermo Paiva, Bryan Castrillón.

D. T. de Junior FC: Alfredo Arias

Posible alineación Deportes Tolima: Neto Volpi; Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán; Kevin Pérez, Jersson González, Mauricio González y Adrián Parra.

D. T. de Deportes Tolima: Lucas González