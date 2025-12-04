Se hizo viral imagen de policía que celebró en silencio la definición de penales del Cúcuta Deportivo para llegar a la A

El uniformado e hincha que celebró el ascenso del Cúcuta Deportivo se perdió la definición de penales porque parte de su trabajo lo obligaba a estar mirando hacia las gradas y no a la grama - crédito red social Facebook

Durante los festejos tras el ascenso de Cúcuta Deportivo a la Liga BetPlay, José Augusto Cadena Mora, máximo accionista del club, fue atacado en el estadio General Santander. Una intervención de la Policía Nacional evitó un posible linchamiento por parte de seguidores del equipo.

Además de este hecho, considerado el principal incidente posterior al encuentro y que quedó registrado en video y difundido en redes sociales, se conoció otro episodio que pasó inadvertido. Gracias a un aficionado del Cúcuta Deportivo, quien grabó la agónica definición por penales, se pudo ver la emoción de un miembro de la Policía Nacional.

El agente logró mantener la calma y se contuvo, a pesar de la emoción generada por los gritos y abrazos eufóricos que inundaron las gradas. El también hincha del equipo rojinegro confirmó así que, después de tres años en segunda división, su Cúcuta Deportivo regresó a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano.

El uniformado, que se encontraba de servicio como parte del anillo de seguridad en el estadio General Santander y de espaldas al campo de juego, fue captado mientras apretaba los puños y los agitaba. Luego de santiguarse, volteó por unos segundos para comprobar con sus propios ojos que lo que sucedía no era un sueño.

La definición de penales se dio luego del empate a dos goles en el marcador global que dejaron los juegos de ida y vuelta, con victoria para Real Cundinamarca como local en Bogotá por 1 gol a 0; y el encuentro en Norte de Santander con triunfo Motilón por 2 a 1 - crédito red social Facebook

Este episodio se destacó durante la celebración del regreso del Cúcuta Deportivo a la primera división del fútbol colombiano, en medio de los intentos de agresión contra el dirigente José Augusto Cadena Mora por parte de algunos hinchas nortesantandereanos.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo varios asistentes intentaron agredir físicamente a Cadena Mora después de verlo en la cancha.

El directivo fue perseguido y recibió golpes hasta que un grupo de policías logró sacarlo de la zona y alejarlo del grupo. En otro sector del estadio, sufrió el impacto de objetos arrojados desde la gradería antes de llegar a un lugar seguro.

Una fuente local consultada por Noticias Caracol explicó que, pese al ascenso, los fanáticos no le perdonan a Cadena los problemas del club, incluido el período sin reconocimiento deportivo. Según la misma fuente, “todos acá saben que él es el poder detrás del poder y que no se mueve nada sin que él apruebe, y por eso hay rechazo”.

En medio del caos se reportaron amenazas con armas blancas. La fuente citada aseguró: “Cuentan que incluso el martes, en la cancha, le mostraron armas blancas, eso pudo pasar a mayores”.

En la celebración por el ascenso, el máximo accionista fue atacado por cientos de aficionados y debió correr para salvar su vida - crédito @cesaralo/X

El ataque no solo registró el rechazo sostenido que mantiene parte de la afición hacia Cadena, sino que actualizó tensiones acumuladas desde la desaparición temporal del club en 2020, asociada a la pérdida de reconocimiento deportivo y una polémica liquidación administrativa.

Este episodio, lejos de ser aislado, mostró la fractura entre los directivos y la hinchada del club nortesantandereano en el regreso a la élite del fútbol colombiano.

Mientras la mayoría de los seguidores celebraba el ascenso, para muchos la hazaña queda en manos del plantel y el cuerpo técnico, pero no de la administración presidida por Cadena.

La gestión del empresario ha estado marcada por protestas dentro y fuera del estadio, sanciones y conflictos institucionales.

La persistencia de la grieta institucional se manifestó en uno de los momentos más esperados de la historia reciente del equipo.

El máximo accionista del club debió correr a un sector cercado por la Policía, donde tampoco se salvó de los ataques de algunos aficionados en las tribunas - crédito @losmotilonestv/X

El regreso de Cúcuta Deportivo a la primera división se concretó tras la victoria por penaltis frente al Real Cundinamarca, un duelo vivido por más de treinta mil personas en el General Santander.

El club ascendió junto a Jaguares, aunque la jornada quedó marcada por el contraste entre el júbilo deportivo y la violencia contra el principal dirigente.