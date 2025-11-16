EN VIVO l América vs. Atlético Nacional: los escarlatas van por la remontada que los ubique en la final de la Copa BetPlay

Los antioqueños ganaron 4-1 el partido de ida-crédito El Colombiano/Colprensa

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, válido por el juego de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay Dimayor.

El equipo vallecaucano deberá remontar el 4-1 que le propinó el cuadro antioqueño en el juego de ida para acceder a la gran final del certamen.

