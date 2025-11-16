EN VIVO l América vs. Atlético Nacional: los escarlatas van por la remontada que los ubique en la final de la Copa BetPlay

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, válido por el juego de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay Dimayor.
El equipo vallecaucano deberá remontar el 4-1 que le propinó el cuadro antioqueño en el juego de ida para acceder a la gran final del certamen.
En una noche vibrante en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional rompió con autoridad al América de Cali y se impuso 4-1 en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay. Bauzá abrió el marcador tras recuperar Uribe la pelota con presión intensa.
En el complemento, el mediocampista Uribe duplicó la ventaja, y luego Juan Manuel Rengifo firmó un gol olímpico que desató la euforia. Sólo dos minutos después, Morelos selló la goleada con un potente remate. América achicó con un tanto de Yojan Garcés, pero ya era demasiado tarde: la serie está casi sentenciada.