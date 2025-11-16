Deportes

EN VIVO l América vs. Atlético Nacional: los escarlatas van por la remontada que los ubique en la final de la Copa BetPlay

El equipo de David González deberá ganar por tres goles o más si desea acceder a la instancia definitiva del certamen nacional, en la que ya espera el DIM

Guardar
Los antioqueños ganaron 4-1 el
Los antioqueños ganaron 4-1 el partido de ida-crédito El Colombiano/Colprensa

Bienvenidos al EN VIVO del duelo entre Atlético Nacional y América de Cali, válido por el juego de vuelta de la semifinal de la Copa BetPlay Dimayor.

El equipo vallecaucano deberá remontar el 4-1 que le propinó el cuadro antioqueño en el juego de ida para acceder a la gran final del certamen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

19:45 hsHoy

Ficha del partido

  • Partido: América de Cali vs. Atlético Nacional
  • Fecha: Domingo, 16 de noviembre de 2025
  • Hora: 17:00 (hora colombiana)
  • Estadio: Pascual Guerrero, Cali
  • Transmisión: WIN+
  • Contexto: América debe remontar el 4-1 que perdió en la ida para avanzar a la final.
Nacional y América se enfrentarán
Nacional y América se enfrentarán también en los cuadrangularesemifinales de la Liga BetPlay Dimayor-crédito El Colombiano/Colprensa
19:03 hsHoy

Nacional goleó al América en la ida

En una noche vibrante en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional rompió con autoridad al América de Cali y se impuso 4-1 en la ida de la semifinal de la Copa BetPlay. Bauzá abrió el marcador tras recuperar Uribe la pelota con presión intensa.

Nacional se impuso en el
Nacional se impuso en el primer juego de la serie-crédito El Colombiano/Colprensa

En el complemento, el mediocampista Uribe duplicó la ventaja, y luego Juan Manuel Rengifo firmó un gol olímpico que desató la euforia. Sólo dos minutos después, Morelos selló la goleada con un potente remate. América achicó con un tanto de Yojan Garcés, pero ya era demasiado tarde: la serie está casi sentenciada.

Temas Relacionados

América de CaliAtlético NacionalCopa BetPlay DimayorEstadio Pascual GuerreroCaliColombia-Deportes

Últimas noticias

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese a la victoria de Colombia contra Nueva Zelanda: “Tenemos que ser más contundentes”

Los dirigidos por el argentino vencieron a Nueva Zelanda 2-1, con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero, en Estados Unidos

Néstor Lorenzo fue autocrítico pese

La selección Colombia se complicó con Nueva Zelanda, pero ganó en los últimos minutos: triunfo 2-1 en la Florida

Con goles de Gustavo Puerta y Johan Carbonero en el tramo final, el equipo de Néstor Lorenzo celebró en Fort Lauderdale, pero dejando dudas sobre el nivel de algunos suplentes

La selección Colombia se complicó

Cuándo volverá a jugar la selección Colombia: este será su rival en el último partido de 2025

El combinado nacional tendrá una segunda presentación en Estados Unidos, frente a un rival que no veía hace 24 años y con el que cerrará la temporada, previo al sorteo del mundial de 2026

Cuándo volverá a jugar la

Leyenda del Liverpool se va en contra de los ingleses por dejar salir a Luis Díaz: “Me sorprende sinceramente”

El atacante se fue del cuadro británico por 75 millones al Bayern Múnich, en el que es la figura de la temporada y los Reds sufren por no encontrar un reemplazo ideal

Leyenda del Liverpool se va

Ministro de Trabajo salió en defensa de Acolfutpro tras señalamientos de reconocido periodista: “No aclare porque confunde”

Antonio Sanguino ahondó en detalles sobre la decisión de un juez de cancelar el registro sindical de la agrupación, que representa a los jugadores profesionales en el territorio nacional

Ministro de Trabajo salió en

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crisis en la computación cuántica:

Crisis en la computación cuántica: histórica caída de las acciones de empresas genera dudas sobre su futuro

Alertan por la disminución del movimiento de animales en la naturaleza: los riesgos para los ecosistemas

La familia de Norman Rockwell alza la voz contra el uso político de sus icónicas pinturas

Secuestraron y abusaron de una mujer en el Parque Pereyra Iraola: detuvieron a un policía como principal sospechoso

Colores encendidos, gasa tableada y un guiño playero: el vibrante look de Juana Viale en su programa

INFOBAE AMÉRICA

La familia de Norman Rockwell

La familia de Norman Rockwell alza la voz contra el uso político de sus icónicas pinturas

Estados Unidos prevé cerrar un acuerdo sobre tierras raras con China antes de finales de noviembre

La verdad detrás de la supuesta pelea entre Anthony Hopkins y Jodie Foster en el rodaje de “El silencio de los inocentes”

Calendario lunar: cómo se verá la luna en noviembre desde Estados Unidos

Britney Spears compartió un video en la cama junto a Kim Kardashian: “Una familia cálida, hermosa y amable”

DEPORTES

River Plate visita a Vélez

River Plate visita a Vélez con la necesidad de ganar y esperar otros resultados para la clasificación a la Libertadores: formaciones confirmadas

El sorprendente posteo de Franco Colapinto de cara a las tres últimas carreras de Fórmula 1

Tres tries en menos de 10 minutos: la ráfaga de puntos que fue clave en la épica remontada de Los Pumas para vencer a Escocia

En una heroica actuación, Los Pumas dieron vuelta el partido ante Escocia y ganaron 33-24

Portugal logró el pasaje al Mundial 2026: la lista de clasificados a la Copa del Mundo y el récord que podría alcanzar Cristiano Ronaldo