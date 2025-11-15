Hasta Iván Duque fue protagonista: Fortaleza sacudió las redes con su humor hacia los equipos de los cuadrangulares de Liga BetPlay

El expresidente Iván Duque hizo parte de la nueva publicación de Fortaleza Ceif, por su debut en los cuadrangulares - crédito Colprensa

Fortaleza Ceif es uno de los equipos que dio la sorpresa en el segundo semestre de 2025 en el fútbol colombiano, pues por primera vez se metió a los cuadrangulares de la Liga BetPlay y con una campaña en la que alcanzó los 35 puntos que, de paso, lo aseguraron otra temporada en la máxima categoría.

Como si fuera poco, los Amix usaron su humor en redes sociales para describir a cada uno de los ocho clasificados, causando sensación en las redes sociales, sobre todo en los aficionados de aquellas escuadras por las imágenes utilizadas, en especial con el expresidente Iván Duque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El primer encuentro del cuadro bogotano será el martes 18 de noviembre, cuando recibirá a nada menos que Tolima en el estadio Metropolitano de Techo, donde pondrá a prueba su invicto como local ante el equipo que quedó segundo en la tabla y con el “punto invisible”, un detalle de alta importancia en los cuadrangulares.

“Amix, la lotería está echada”

Desde hace años que el cuadro bogotano ha sido protagonista del fútbol colombiano no solo por su rendimiento, sino por la manera como maneja las redes sociales, en las que aprovecha tendencias, hechos virales y el humor para atraer al público, que le ha significado toda clase de reconocimientos.

Así fue como hizo una curiosa descripción de los ocho equipos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, en la que utilizó una imagen de un hecho que ha marcado en algún momento a los clasificados, sobre todo por burlas entre los aficionados, y que causó sensación en sus cuentas.

Así fue como Fortaleza describió a los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito @FortalezaCEIF/X

Algunas de ellas describen a los clubes por aspectos tradicionales de la región, como el caso del Bucaramanga con la hormiga culona, o los dos hinchas de Junior que quedaron inmortalizados por la famosa celebración de la falsa estrella del club en 2014, producto de una publicación en redes.

En el caso de Tolima, Fortaleza colocó la imagen del expresidente Iván Duque para representar a los Pijaos, que según un usuario en los comentarios, “lo ponen como referencia de marrano jajajajajaja muchos malparidos (sic)”, haciendo alusión a la lechona, uno de los platos tradicionales del departamento.

Usuarios en redes sociales destacaron la publicación de Fortaleza, en especial por la imagen de Iván Duque en Deportes Tolima - crédito @FortalezaCEIF/X

Los Amix no se quedaron allí y también se representaron con una imagen de unos brazos uniéndose, el escudo de clubes eliminados y con el emblema del club en medio, dando a entender que cuenta con el apoyo de aquellas escuadras que no llegaron a cuadrangulares como Millonarios, Deportivo Cali, Once Caldas, entre otros.

Se viene el debut en cuadrangulares

De otra parte, los dirigidos por el técnico Sebastián Oliveros se preparan para su primer encuentro en unas semifinales de la primera división, con tres rivales que saben lo que es salir campeón del fútbol colombiano y le pondrán las cosas difíciles a los bogotanos, que cuentan con su localía como su principal arma.

Fortaleza Ceif también invitó a sus aficionados para el partido frente al Tolima en Techo, con una imagen especial - crédito @FortalezaCEIF/X

Fortaleza abrirá los cuadrangulares ante el Deportes Tolima, conjunto que viene de menos a más por sus cinco victorias al hilo, que le permitieron la segunda con 38 puntos, quitándole el puesto a Atlético Nacional y ganando la ventaja deportiva, con la que será beneficiado en caso de empatar en puntos con otro club.

En el caso de los Amix, juega a su favor que es el mejor local de la Liga BetPlay, con siete victorias y tres empates, con 14 goles a favor y solo cinco en contra, aunque enfrenta a uno de los conjuntos con mayor rendimiento en condición de visitante, ya que los Pijos consiguieron siete triunfos afuera de Ibagué y cayeron en tres ocasiones, haciendo 12 tantos y recibiendo siete.