Ídolo del América arremetió contra Tulio Gómez y la presidenta Marcela Gómez: “¿Quién sale a dar la cara?”

Luego de caer en Copa Colombia, revivieron las críticas contra los dirigentes por el armado de la plantilla para el segundo semestre de 2025, en el que también puede sufrir en la Liga BetPlay

América de Cali fue goleado
América de Cali fue goleado en Copa Colombia y se arriesga a quedarse con las manos vacías en 2025 - crédito Colprensa

La reciente goleada sufrida por el América de Cali ante Atlético Nacional en la ida de las semifinales de la Copa BetPlay ha intensificado la crisis deportiva del club en 2025, en la que comenzó de la peor manera el segundo semestre y actualmente está al borde de ser eliminado también de la Liga BetPlay.

Es por eso que uno de los ídolos rojos lanzó críticas contra los directivos, en especial la familia del máximo accionista Tulio Gómez, para que se pronuncie por el mal momento, el armado de la plantilla y lo que vendrá para 2026, pues la afición sigue exigiendo buenos resultados.

“El silencio es cómplice en Tulio Gómez y Marcela Gómez”

Julián Vásquez, exdelantero y campeón con el equipo, responsabilizó directamente a la dirigencia encabezada por Tulio Gómez y Marcela Gómez por la situación actual, señalando la falta de autocrítica y el silencio de los máximos responsables como factores que han profundizado los problemas institucionales. Según declaraciones recogidas por El País, Vásquez afirmó que el silencio de los directivos es una forma de “cobardía” y criticó que no asuman públicamente los errores cometidos en la gestión y la conformación de la plantilla.

El exjugador, que formó parte de una de las etapas más exitosas del club, subrayó que la ausencia de explicaciones públicas por parte de la familia Gómez agrava la crisis. “El silencio es cómplice en Tulio Gómez y Marcela Gómez”, sostuvo, remarcando que los directivos no aparecen en los momentos difíciles, a diferencia de cuando el club celebra títulos.

Julián Vásquez fue campeón con
Julián Vásquez fue campeón con América en el campeonato colombiano de 2001 y el Torneo Apertura 2002 - crédito AFP

El análisis de Vásquez se centra especialmente en las decisiones tomadas en materia de contrataciones, pues la falta de jerarquía y personalidad en los refuerzos ha sido determinante en el bajo rendimiento del equipo. “No hicieron las contrataciones adecuadas, los refuerzos no fueron refuerzos”, sentenció, trasladando la responsabilidad a quienes eligen a los jugadores.

La comparación entre la gestión actual y las épocas doradas del club es otro de los ejes del análisis de Vásquez. El exdelantero recordó que, en el pasado, vestir la camiseta del América implicaba una responsabilidad y una exigencia constante de pelear por títulos, tanto a nivel nacional como internacional. “Nos quedamos con la historia, con lo que fue vestirse la camiseta del América que era no solo un orgullo, sino una responsabilidad muy grande”.

América de Cali sigue con
América de Cali sigue con problemas con su hinchada, que dejó de ir al estadio por la crisis de resultados - crédito América de Cali

De cara al futuro, el exfutbolista propuso una renovación profunda en la plantilla y un cambio de enfoque en la política de fichajes. Inspirado en el proceso que permitió el ascenso del club, sugirió que la directiva debe realizar una depuración significativa, prescindiendo de jugadores que ya cumplieron su ciclo y apostando por refuerzos de mayor jerarquía.

“Nos duele muchísimo”

En el plano deportivo, la derrota 4-1 ante Atlético Nacional en Medellín marcó un punto crítico para el América de Cali. Los goles de Juan Bauzá, Matheus Uribe, Juan Rengifo y Alfredo Morelos sellaron la victoria del equipo local, que sacó una amplia en las semifinales de la Copa Colombia.

Alex Escobar, asistente técnico de David González, reconoció tras el encuentro que un error en salida cambió el rumbo del partido. “Cometimos ese error en salida y ante Nacional es complicado cometer esos errores porque tienen muy buenos jugadores”.

América de Cali dejó ver
América de Cali dejó ver todas sus falencias ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot - crédito Colprensa

El entrenador también admitió que, aunque el equipo tuvo oportunidades en el primer tiempo, la falta de eficacia y los errores defensivos facilitaron la goleada rival. “Nos duele muchísimo porque somos hinchas y pertenecemos a la institución. Lo que queda es levantar, queda otra final importante”, añadió el colaborador de González, al que reemplaza en cancha porque, por normativa de Dimayor, no puede dirigir en este semestre.

