EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Benfica, con Richard Ríos en su nómina, contra el equipo alemán Bayer Leverkusen en la cuarta semana de la Uefa Champions League.
El partido está programado para las 3:00 p. m. en el estadio da Luz en Lisboa, Portugal.
Ficha del partido
Benfica es campeón dos veces de la Liga de Campeones en la temporada 1960-61 y 1961-62 - crédito Benfica
Benfica vs. Bayer Leverkusen - Fecha 4 de la fase de Liga de la Champions League.
Lugar: estadio da Luz - Lisboa, Portugal.
Fecha y hora: miércoles 5 de noviembre - 3:00 p. m. hora colombiana
Transmisión: ESPN y Disney +.
Posible alineación Benfica: Trubin; Silva, Otamendi, Araujo; Barreiro, Barrenechea, Richard Ríos, Ivanovic; Sudakov, Pavlidis y Lukebakio.