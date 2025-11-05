Deportes

EN VIVO Benfica vs. Bayer Leverkusen: siga aquí el partido del equipo de Richard Ríos en la cuarta semana de la fase de liga en la Champions League

El equipo portugués, dirigido por Jose Mourinho, es penúltimo en la tabla de posiciones sin puntos y buscará de local la primera victoria en la edición 2025-2026 de la Liga de Campeones

Soccer Football - Primeira Liga
Soccer Football - Primeira Liga - Vitoria Guimaraes v Benfica - Estadio D. Afonso Henriques, Guimaraes, Portugal - November 1, 2025 Benfica's Richard Rios, Joao Veloso, Leandro Barreiro and teammates applaud fans after the match REUTERS/Rita Franca

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Benfica, con Richard Ríos en su nómina, contra el equipo alemán Bayer Leverkusen en la cuarta semana de la Uefa Champions League.

El partido está programado para las 3:00 p. m. en el estadio da Luz en Lisboa, Portugal.

12:25 hsHoy

Ficha del partido

Benfica es campeón dos veces
Benfica es campeón dos veces de la Liga de Campeones en la temporada 1960-61 y 1961-62 - crédito Benfica
  • Benfica vs. Bayer Leverkusen - Fecha 4 de la fase de Liga de la Champions League.
  • Lugar: estadio da Luz - Lisboa, Portugal.
  • Fecha y hora: miércoles 5 de noviembre - 3:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +.
  • Posible alineación Benfica: Trubin; Silva, Otamendi, Araujo; Barreiro, Barrenechea, Richard Ríos, Ivanovic; Sudakov, Pavlidis y Lukebakio.
  • D.T. Benfica: Jose Mourinho.
  • Posible alineación Bayer Leverkusen: Fleken; Tapsoba, Badé, Quansah; Grimaldo, Garcia, Maza, Arthur; Hofmann, Poku; Schick.
  • D.T. Bayer Leverkusen: Kasper Hjulmand.

