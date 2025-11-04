PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

¡Buenas tardes, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la fecha 9 de la Bundesliga del partido entre Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen.

11:49 hs

Los rojos miden su invicto en Francia

Luis Díaz se perfila como titular en el Parque de los Príncipes - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

El partido se jugará el 4 de noviembre de 2025 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Parque de los Príncipes, de París, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (Planes estándar y premium).

El árbitro del partido será el italiano Maurizio Mariani.

En el París Saint Germain, viene de ganar en la Ligue 1 de Francia 1-0 al Niza, el 1 de noviembre de 2025, con gol del delantero portugués Gonçalo Ramos al 90+4 de partido.

Mientras que Bayern Múnich goleó también el mismo 1 de noviembre de 2025, al Bayer Leverkusen 3-0.

En un partido que contó con Luis Díaz en la segunda mitad, Kompany decidió rotar el equipo, dándole descanso a jugadores como Michael Olise y Harry Kane. Los goles de los “Gigantes de Baviera” llegaron gracias a Serge Gnabry al minuto 25, de Nicolas Jackson al 31 y Loïc Badé al 45+2.

En lo que se refiere al último antecedente de duelos directos, hay que recordar que se vieron las caras por los cuartos de final del Mundial de Clubes de Estados Unidos, el 5 de julio de 2025, en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, y allí los parisinos ganaron por 2-0.