PSG vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 4 de la Champions League, con Luis Díaz en acción

“Los Gigantes de Baviera” buscan extender su racha positiva de partidos con triunfos, ante el último rival que lo venció en el Mundial de Clubes

Los "Gigantes de Baviera" se
Los "Gigantes de Baviera" se medirán ante uno de los equipos más destacados del mundo fútbol: el París Saint Germanin de Luis Enrique

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partida de la Champions League entre París Saint Germain y el Bayern Múnich, por la fecha 4 de la fase de liga.

12:01 hsHoy

Bayern Múnich sigue intratable: goleada por 3-0 ante Bayer Leverkusen por la Bundesliga, Luis Díaz jugó 34 minutos

“Los Gigantes de Baviera” con rotación por el partido de Champions League ante el PSG, golearon a los “Farmacéuticos” sin líos, en donde Luis Díaz jugó 30 minutos. Goles de Serge Gnabry y Nicolas Jackson, junto al autogol de Loïc Badé

Luis Diaz y la fuerte
Luis Diaz y la fuerte falta que recibió de Robert Andrich

¡Buenas tardes, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la fecha 9 de la Bundesliga del partido entre Bayern Múnich y el Bayer Leverkusen.

11:49 hsHoy

Los rojos miden su invicto en Francia

Luis Díaz se perfila como
Luis Díaz se perfila como titular en el Parque de los Príncipes

El partido se jugará el 4 de noviembre de 2025 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Parque de los Príncipes, de París, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de Disney Plus (Planes estándar y premium).

El árbitro del partido será el italiano Maurizio Mariani.

En el París Saint Germain, viene de ganar en la Ligue 1 de Francia 1-0 al Niza, el 1 de noviembre de 2025, con gol del delantero portugués Gonçalo Ramos al 90+4 de partido.

Mientras que Bayern Múnich goleó también el mismo 1 de noviembre de 2025, al Bayer Leverkusen 3-0.

En un partido que contó con Luis Díaz en la segunda mitad, Kompany decidió rotar el equipo, dándole descanso a jugadores como Michael Olise y Harry Kane. Los goles de los “Gigantes de Baviera” llegaron gracias a Serge Gnabry al minuto 25, de Nicolas Jackson al 31 y Loïc Badé al 45+2.

En lo que se refiere al último antecedente de duelos directos, hay que recordar que se vieron las caras por los cuartos de final del Mundial de Clubes de Estados Unidos, el 5 de julio de 2025, en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, y allí los parisinos ganaron por 2-0.

Con goles de Desire Doue al minuto 78 y de Ousmane Dembélé al 90+6, los dirigidos por Luis Enrique se llevaron la victoria con la clasificación a las semifinales del certamen mundial.

