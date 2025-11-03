Miguel Borja, blanco de críticas de la prensa y los hinchas luego de fallar penal en la derrota de River Plate contra Gimnasia

Un registro desfavorable sacudió este domingo, 2 de noviembre, a River Plate tras su tropiezo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, profundizando la crisis del equipo y arrastrando consigo a sus jugadores colombianos.

Con la caída por 1-0 en el Monumental, River acumuló cuatro derrotas seguidas como local, una marca negativa que el club no sufría desde 1926.

Los errores y la falta de protagonismo de los jugadores clave se combinaron para generar descontento en la tribuna. Miguel Ángel Borja, quien ingresó a los 62 minutos en lugar de Cristian Jaime, tuvo en sus pies la posibilidad de evitar la derrota, pero falló un penal en el quinto minuto del tiempo adicional.

El colombiano ejecutó el disparo tras una falta cometida contra Lucas Martínez Quarta, pero el arquero visitante, Nelson Insfrán, detuvo el remate y aseguró el triunfo para Gimnasia.

TyC Sports otorgó una calificación de 1 punto a Miguel Borja y cuestionó los motivos por los que sigue siendo alineado el delantero cordobés: “¿Por qué sigue jugando? ¿No era que se iba a fin de año? Nada en el partido. Y cuando había que empatar un partido, luego del insólito penal y escandaloso descuento dado por el árbitro, erró, para variar. Que Borja siga jugando en River explica mucho de este presente absolutamente desorientado”.

Miguel Borja tras errar el penalti contra Gimnasia y Esgrima La Plata - crédito ALEJANDRO PAGNI / AFP

Mientras que las redes sociales no perdonaron un nuevo fallo del colombiano, que tan solo registra dos goles en 12 partidos del torneo clausura:

“Gracias arquero de gimnasia.. ojalá esto sirva para que se den cuenta y le den una patada en el orto a Borja y a los otros viejos que ya no están ni para el equipo senior de River!” @ignaciomichia1

“Recuerdo más penales errados por Borja que metidos. Dale que patee otro amigo..” @FrancoZalazar9

“Andate a la concha bien puta de tu madre vorja y la re calcada puta que te pario” @ELAXEL2096134

La actuación de los demás jugadores cafeteros tampoco encontró respuesta entre los hinchas. Juan Fernando Quintero recibió críticas luego de ser sustituido por Maximiliano Meza en la última media hora sin poder influir en el desarrollo del encuentro. La Nación señaló el malestar en las gradas e interrogó:

Kevin Castaño es otro de los señalados por los hinchas de River Plate - crédito FOTOBAIRES

“¿Y a Juanfer Quintero qué le sucede? Otra vez fue reemplazado luego de un flojo partido. Los hinchas estallaron con diferentes cantos teniendo en cuenta las frustraciones recientes en la Copa Libertadores, la Copa Argentina y los traspiés del Clausura”.

Kevin Castaño completó los noventa minutos sin lograr el desempeño esperado; su aporte sigue sin convencer desde su llegada al club.

El único gol del compromiso fue obra de Marcelo Torres para Gimnasia, quien convirtió un penal a los cincuenta y cinco minutos. Este resultado dejó a los dirigidos por Marcelo Gallardo en una posición delicada justo antes del esperado clásico frente a Boca Juniors que se disputará en La Bombonera el próximo domingo.

River Plate se puede quedar sin Copa Libertadores 2026

Es el segundo penalti en menos de 10 días fallado por Miguel Ángel Borja - crédito ALEJANDRO PAGNI / AFP

La reciente caída de River Plate ante Gimnasia y Esgrima de La Plata no solo extendió la racha negativa del equipo, sino que también puso en entredicho su futuro internacional. Tras perder 1-0 en el Monumental, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se mantiene en la tercera posición de la tabla anual y, por el momento, conserva su acceso al repechaje para la próxima edición de la Copa Libertadores. No obstante, el desenlace de esta situación se definirá prácticamente en las dos siguientes jornadas, siendo el próximo Superclásico ante Boca Juniors el partido clave para el futuro inmediato de los de Núñez.

Actualmente, la clasificación a la Libertadores 2026 ya cuenta con dos equipos confirmados: Platense, campeón del Apertura, y Rosario Central, líder anual, tienen su cupo asegurado. Los boletos restantes se repartirán entre el ganador del Clausura, el campeón de la Copa Argentina —que se disputan entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia—, y el segundo y tercer puesto en la tabla anual, ubicaciones ocupadas hoy por Boca y River.

Un detalle a tener en cuenta es el caso de Lanús: si conquista la Copa Sudamericana, también accederá a la Libertadores 2026, lo que podría modificar el panorama para el resto. En este contexto, Boca Juniors, con cuatro puntos más que River, se clasificará de manera directa si logra al menos un empate en el Superclásico. Para los de Gallardo, la única opción viable para sostener sus aspiraciones es conseguir una victoria en La Bombonera; cualquier otro resultado agravará su situación en la tabla.

Si los próximos partidos no alteran las posiciones, River Plate deberá disputar la fase previa del máximo torneo continental. Solo accedería directamente a la fase de grupos en caso de consagrarse en el Clausura, o si Boca o Rosario Central son campeones, abriendo así un cupo extra en la anual.