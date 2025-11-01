Leyenda del Manchester United criticó al Liverpool por dejar que Luis Díaz se fuera del equipo: “Ni de lejos”

Rio Ferdinand criticó la salida de Luis Díaz del Liverpool-crédito Scott Heppell/REUTERS

El debate sobre la reciente transferencia de Luis Díaz del Liverpool al Bayern Múnich cobró fuerza en el fútbol inglés, especialmente tras las declaraciones de Rio Ferdinand, exdefensor y figura histórica del Manchester United.

En el contexto de una temporada en la que el club de Anfield invirtió más de 450 millones de euros en refuerzos, los resultados no han acompañado las expectativas: el equipo dirigido por Slot solo ha conseguido una victoria en sus últimos siete encuentros, ocupa la séptima posición en la Premier League y fue eliminado de la Carabao Cup por el Crystal Palace.

En contraste, el rendimiento de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha sido sobresaliente. El extremo colombiano, que llegó al club bávaro en el último mercado de pases, ha disputado catorce partidos en la temporada 2025/26, sumando ocho goles, cinco asistencias y un título: la Supercopa de Alemania.

El equipo dirigido por Kompany ha ganado todos los encuentros que ha jugado hasta el momento, consolidando a Díaz como una de sus figuras más destacadas.

La decisión de Liverpool de vender a Díaz ha sido objeto de críticas, especialmente por parte de Ferdinand, quien en el podcast ‘Rio Ferdinand Presents’ cuestionó la lógica detrás de la operación.

“Creo que la salida de Díaz, no sé si fue una buena decisión. Creo que Díaz es un jugador top. Tras su marcha, ¿lo han sustituido por alguien mejor? ¿Es Gakpo mejor? Yo diría que no, ni de lejos”, afirmó el exjugador.

Con estas palabras, Ferdinand puso en duda la capacidad de Cody Gakpo, actual titular indiscutido como extremo por izquierda, para llenar el vacío dejado por el colombiano.

Ferdinand también analizó el presente del Liverpool, señalando que los recientes fichajes podrían haber alterado el equilibrio del equipo.

“No están funcionando, no están jugando tan bien. Los nuevos jugadores que han llegado probablemente han desequilibrado un poco al equipo con la forma en que el entrenador intenta jugar”, expresó el exdefensor.

Estas declaraciones reflejan la preocupación de una parte del entorno futbolístico inglés ante la falta de resultados positivos tras una inversión considerable en la plantilla.

La comparación entre el impacto de Díaz en el Bayern y la situación actual del Liverpool ha reavivado el debate sobre la gestión deportiva del club inglés. Mientras el colombiano se consolida en Alemania, la afición y los analistas en Inglaterra continúan cuestionando si la salida de uno de sus jugadores más determinantes fue una decisión acertada.

Estadísticas de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Durante la temporada 2025-2026, Díaz disputó 14 partidos: ocho en la Bundesliga, dos en la Copa de Alemania, tres en la Champions League y uno en la Supercopa de Alemania, acumulando un total de 1.168 minutos en el terreno de juego.

Su aporte ofensivo se refleja en su participación directa en trece goles, con 8 goles y cinco asistencias, cifras que subrayan su influencia en el esquema de Kompany y su capacidad para marcar diferencias en el ataque del Bayern.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

16 de agosto de 2025 - Supercopa de Alemania: 90 minutos y gol en el Stuttgart 1-2 Bayern Múnich