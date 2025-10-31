Deportes

El consejo de exfutbolista de la Bundesliga y que ahora juega en Liverpool a Luis Díaz: “Me dijo que iba a disfrutar mucho”

El extremo colombiano ha sido clave en el arranque de temporada del Bayern Múnich, participando en trece goles y consolidándose como una de las figuras del fútbol alemán

Florian Wirtz habló con Luis
Florian Wirtz habló con Luis Díaz acerca de su adaptación en la Bundesliga - crédito Phil Noble / REUTERS

El impacto de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha sido inmediato y contundente.

El futbolista colombiano ha participado en todos los encuentros de la temporada, y ha sumado goles y asistencias que han contribuido a que el equipo dirigido por Vincent Kompany mantenga un registro perfecto de catorce victorias en catorce partidos en todas las competencias.

Este desempeño sobresaliente lo ha llevado a ser nominado al premio al jugador del mes en la Bundesliga, consolidando su posición como una de las figuras más destacadas del club bávaro.

Antes de tomar la decisión de incorporarse al fútbol alemán, Díaz recibió un consejo clave de Florian Wirtz, con quien compartió la pretemporada en el Liverpool.

Wirtz, mediocampista ofensivo alemán y uno de los fichajes estrella de los Reds luego de su paso por el Bayer Leverkusen, compartió su experiencia en la Bundesliga con el extremo colombiano.

El atacante guajiro lleva una
El atacante guajiro lleva una buena cantidad de goles en su primera temporada con el Bayern Múnich - crédito @bundesligaes / Instagram

Díaz relató a los medios oficiales del campeonato alemán la conversación que mantuvo con Wirtz, quien no solo le ofreció recomendaciones, sino que también le transmitió confianza sobre su futuro en la liga donde él mismo se consagró campeón bajo la dirección de Xabi Alonso.

Luis Díaz les contó a los medios oficiales de la Bundesliga que Wirtz le había dicho que “en la Bundesliga había mucha intensidad y que había grandes equipos. Los estadios siempre están llenos. Me dijo que lo iba a disfrutar mucho y que me iba a ir muy bien; por ello, se lo agradecí”, dijo.

Esta orientación resultó determinante para el colombiano, que ha sabido adaptarse rápidamente al exigente ritmo del fútbol alemán.

El atacante guajiro lleva una
El atacante guajiro lleva una buena cantidad de goles en su primera temporada con el Bayern Múnich - crédito @bundesligaes / Instagram

