El consejo de exfutbolista de la Bundesliga y que ahora juega en Liverpool a Luis Díaz: “Me dijo que iba a disfrutar mucho”

El impacto de Luis Díaz en el Bayern Múnich ha sido inmediato y contundente.
El futbolista colombiano ha participado en todos los encuentros de la temporada, y ha sumado goles y asistencias que han contribuido a que el equipo dirigido por Vincent Kompany mantenga un registro perfecto de catorce victorias en catorce partidos en todas las competencias.
Este desempeño sobresaliente lo ha llevado a ser nominado al premio al jugador del mes en la Bundesliga, consolidando su posición como una de las figuras más destacadas del club bávaro.
Antes de tomar la decisión de incorporarse al fútbol alemán, Díaz recibió un consejo clave de Florian Wirtz, con quien compartió la pretemporada en el Liverpool.
Wirtz, mediocampista ofensivo alemán y uno de los fichajes estrella de los Reds luego de su paso por el Bayer Leverkusen, compartió su experiencia en la Bundesliga con el extremo colombiano.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Díaz relató a los medios oficiales del campeonato alemán la conversación que mantuvo con Wirtz, quien no solo le ofreció recomendaciones, sino que también le transmitió confianza sobre su futuro en la liga donde él mismo se consagró campeón bajo la dirección de Xabi Alonso.
Luis Díaz les contó a los medios oficiales de la Bundesliga que Wirtz le había dicho que “en la Bundesliga había mucha intensidad y que había grandes equipos. Los estadios siempre están llenos. Me dijo que lo iba a disfrutar mucho y que me iba a ir muy bien; por ello, se lo agradecí”, dijo.
Esta orientación resultó determinante para el colombiano, que ha sabido adaptarse rápidamente al exigente ritmo del fútbol alemán.
Más Noticias
Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 9 de la Bundesliga
Los “Gigantes de Baviera” buscan ampliar su racha ante “La Fábrica” en condición de local
Así quedó la tabla de posiciones tras la goleada de Nacional en Villavicencio: nuevo líder de la Liga BetPlay y clasificado
El conjunto verde se impuso ante Llaneros con una actuación decisiva de Juan José Rengifo, que marcó el segundo gol y aseguró el liderato del campeonato colombiano
Alberto Gamero y Deportivo Cali habrían llegado a un acuerdo sobre su puesto para la temporada 2026: esto pasará con el técnico
La eliminación de la Liga BetPlay fue un golpe duro para los Verdiblancos, en especial por la contratación del entrenador por su experiencia y la ilusión por llegar a cuadrangulares
Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores: este será el colombiano que buscará el título
Un cafetero hará parte de la definición del título en Lima, que nuevamente será entre clubes brasileños y que prometen dar espectáculo por el nivel de sus plantillas
Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers: hora y dónde ver en Colombia el juego 6 de la Serie Mundial 2025