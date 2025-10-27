Fernando Uribe, director deportivo del Pereira, sufrió robo en su casa por 650 millones de pesos: esto se llevaron los ladrones

Fernando Uribe oficia como Gerente Deportivo desde enero del 2025 - crédito Deportivo Pereira

El exfutbolista Fernando Uribe, que actualmente es gerente deportivo del Deportivo Pereira, fue objeto de un millonario robo en su vivienda situada en un exclusivo sector de Pereira.

Según informó Caracol Radio, los delincuentes accedieron al inmueble y sustrajeron relojes de lujo de marcas, como Lamborghini y Rolex, además de joyas de oro y dinero en efectivo, tanto en dólares como en pesos colombianos, por un valor total que supera los 650 millones de pesos.

Lo particular del hecho es que no se encontraron señales de fuerza en las puertas o ventanas del inmueble, y la caja de seguridad no presentaba daños aparentes, lo que ha llevado a las autoridades a investigar la hipótesis de un hurto selectivo.

El propio Uribe se percató del robo aproximadamente dos horas después de que ocurriera el ilícito.

El delantero se retiró de jugador como profesional en el equipo del que es hincha - crédito Deportivo Pereira

Actualmente, las autoridades de Pereira analizan las imágenes de las cámaras de seguridad del conjunto residencial como una de las principales pistas para identificar cómo accedieron los ladrones y determinar si contaban con información previa sobre los objetos de valor en la casa de Fernando Uribe.