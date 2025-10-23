Este será el próximo partido de la selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-17: se juega la clasificación a los octavos de final

La selección Colombia jugará su último partido de la fase de grupos contra Corea del Sur - crédito FCF

El repunte de la Selección Colombia Sub-17 en el Mundial Femenino quedó confirmado tras derrotar 3 a 0 a Costa de Marfil, recuperación clave después del traspié 4-0 frente a España en el debut.

Con este triunfo, el combinado colombiano mantiene abiertas sus opciones de clasificación ubicándose en la segunda posición del Grupo E con tres puntos, detrás de España (6), mientras que las africanas y Corea del Sur suman uno.

El último partido de la selección Colombia en la fase de grupos de la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la Fifa será ante Corea del Sur, el sábado 25 de octubre a las 8:00 a. m.en el campo 2 de la Academia de Fútbol Mohammed VI.

El partido de la fecha 3 definirá a las dos selecciones que clasifiquen a los octavos de final del campeonato.

La Tricolor femenina le bastaría el empate para avanzar de ronda, siempre y cuando Costa de Marfil no derrote a España por tres goles de diferencia.

Ana Clavijo marcó el primer gol de la selección Colombia en el partido ante Costa de Marfil - crédito FCF

El conjunto africano suma un punto y -3 de diferencia de gol, por lo que un resultado de 3 goles de diferencia lo dejaría en cero la diferencia y eventualmente sumaría cuatro puntos, los mismos con los que terminaría la Amarilla en caso de empatar ante las asiáticas, pero con la diferencia de gol en -1.

La victoria ante Corea del Sur dejaría a Colombia con seis unidades garantizando su clasificación a octavos de final como segunda del grupo E. La única manera de ser líder, es que España pierda por una amplia diferencia de goles, pues suma 9 goles a favor en este ítem, y las cafeteras superen por amplia diferencia a las coreanas.

Las dirigidas por Carlos Paniagua también podrían clasificar como mejor terceras, actualmente este lugar lo ocupan Países Bajos del grupo B y Ecuador del grupo C con tres puntos, junto a Costa Rica del grupo A y Costa de Marfil del grupo E con un punto.

Así fue el partido entre Colombia vs. Costa de Marfil

Colombia superó a Costa de Marfil en su segunda salida del Mundial Femenino Sub-17 y todavía mantiene vivas sus chances de clasificar a la segunda ronda del certamen celebrado en Marruecos - crédito FCF

La primera anotación llegó a los 21 minutos, cuando Ana Clavijo ganó en el juego aéreo y conectó de cabeza un tiro de esquina ejecutado por Ella Grace, adelantando a Colombia en el marcador. A partir de esa jugada, el compromiso se tornó más disputado. Costa de Marfil apostó entonces por la fuerza física, dificultando la circulación y limitando las opciones claras de las dirigidas por Carlos Paniagua durante gran parte de la primera etapa.

Fue en el complemento donde Colombia recuperó la iniciativa y selló la diferencia en el marcador. Tras una habilitación recibida cerca de la media luna, María Baldovino ejecutó una pausa estratégica y brindó una asistencia precisa a London Crawford, quien aumentó la ventaja con un remate de derecha a los 79 minutos.

El gol definitivo lo marcó Ella Grace al minuto 90, aprovechando un contragolpe por el sector derecho y definiendo con un disparo bajo dentro del área. La jugadora celebró su tanto con volteretas, reflejando la euforia del plantel tras una presentación convincente.

Estos serán los cruces de octavos de final en el Mundial Femenino Sub-17

La selección Colombia debe mejorar su diferencia de gol para no tener problemas con la clasificación a la ronda final - crédito FCF

Con la tercera fecha se dará por finalizada la fase de grupos para darle la bienvenida a los octavos de final. La selección Colombia, en caso de ser segunda de su grupo, enfrentará a la primera del grupo F (Japón o Paraguay). Siendo líder enfrentaría a la segunda del grupo D (Canadá o Francia) y como mejor tercera su rival sería una de las líderes del grupo A (Italia o Brasil):

Partido 1 : 2.° del grupo A v 2.° del grupo C

Partido 2: 1.° del grupo D v 3.° del grupo B/E/F

Partido 3 : 1.° del grupo B v 3.° del grupo A/C/D

Partido 4: 1.° del grupo F v 2.° del grupo E

Partido 5: 1.° del grupo E v 2.° del grupo D

Partido 6 : 1.° del grupo C v 3.° del grupo A/B/F

Partido 7 : 2.° del grupo B v 2.° del grupo F

Partido 8: 1.° del grupo A v 3.° del grupo C/D/E