Presidente del Fenerbahce calificó de “falsas” las noticias sobre la salida de Jhon Jader Durán

El centrodelantero se lesionó en un partido de ronda antes de la ‘Champions League’, por lo que ha tenido poca participación en la Liga de Turquía con el cuadro de Estambul

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Jhon Jader Durán participó del
Jhon Jader Durán participó del entrenamiento del conjunto turco en la mañana del lunes 20 de octubre de 2025- crédito @Fenerbahce/X

La reaparición de Jhon Durán en los entrenamientos grupales del Fenerbahce marca un punto de inflexión tras semanas de incertidumbre por su futuro, alimentada por críticas y rumores de una posible salida anticipada.

El club turco informó en su sitio oficial que el delantero colombiano formó parte de la primera fase del entrenamiento con el equipo y, más tarde, continuó su trabajo de recuperación de manera individual.

Esta gestión prudente de su retorno busca evitar recaídas y acompaña la estrategia para que el atacante colombiano esté plenamente recuperado antes de su reincorporación definitiva a la competencia.

La lesión sufrida el 27 de agosto frente al Benfica en la Champions League fue el inicio del periodo fuera de las canchas para un Durán de apenas 21 años, quien incluso tuvo que desplazarse a Barcelona para someterse a tratamiento tras una inflamación en la tibia. Este parón coincidió con una oleada de escepticismo mediático local.

Emre Özcan, un conocido analista turco, declaró públicamente que “Jhon Durán puede marcar muchos goles cuando regrese, pero sus problemas de conexión continuarán”, según recoge la prensa nacional.

Estas dudas fueron secundadas por Serdar Ali Çelikler, quien manifestó que “tampoco esperen nada de Jhon Durán. Aunque venga, no podrá jugar. Será el jugador que más se desviva en Turquía. Empezaron el año sin delantero centro”.

Frente a este contexto, la directiva del Fenerbahce adoptó una postura decisiva para frenar los rumores sobre una salida en el mercado de invierno y reforzar su respaldo al atacante cedido. El presidente del club, Sadettin Saran, destacó que las dudas sobre el físico de Durán no corresponden a la realidad actual, explicando que él mismo revisó el estado médico: “Algunos informes son falsos. Vi su resonancia magnética con mis propios ojos. Volverá al campo en unas semanas. No lo hemos perdido”, señaló Saran en declaraciones difundidas por el club.

Además, matizó que “solo el 37% de los informes son ciertos. No se puede dejar a los jugadores extranjeros fuera de la plantilla. Hablamos de lo ocurrido dentro del club. Ahora es el momento de la unidad y la solidaridad”.

En cuanto al contrato de Durán, la dirigencia aclaró que el préstamo se extiende hasta el final de la temporada y la preferencia es que permanezca en el plantel hasta esa fecha, descartando cualquier determinación anticipada pese al debate abierto sobre si se ejercerá la opción de compra.

En seis partidos disputados hasta ahora, el colombiano acumula un gol y una asistencia, cifras consideradas insuficientes por los sectores críticos del entorno, pero que podrían cambiar si el delantero aprovecha las oportunidades que se avecinan.

El próximo desafío del Fenerbahce será ante el Stuttgart, programado para el jueves 23 de octubre a las 11:45 a.m. (hora colombiana), correspondiente a la tercera jornada de la Europa League. La expectativa está puesta en que Durán sume minutos, lo que sería su reingreso oficial tras la lesión y una oportunidad clave para fortalecer su posición en el equipo y convencer a los directivos del club.

