Luis Díaz brilla en Bayern y Liverpool sufre su ausencia: un referente lamentó la salida del colombiano

La salida de Luis Díaz del Liverpool en 2025 ha marcado un antes y un después en el vestuario de Anfield. El capitán Virgil Van Dijk reconoció que la marcha del extremo colombiano supuso una pérdida de calidad fundamental para el equipo, algo que se ha reflejado en el rendimiento durante el inicio de la temporada.

“Hemos perdido mucha calidad que era fundamental en los últimos años”, afirmó el defensor neerlandés, quien expresó su preocupación por la falta de desequilibrio en el ataque tras la partida del guajiro, que era una de las piezas determinantes entre 2022 y 2025.

“Nos llevará tiempo volver a encontrar el equilibrio”

Van Dijk también analizó el impacto de los refuerzos que llegaron para suplir las bajas, incluida la de Díaz. “Las incorporaciones son buenas, pero no son realmente nuevas caras, porque básicamente reemplazan a los que se fueron”, explicó el capitán del Liverpool al medio Liverpool Echo.

El futbolista admitió que el equipo atraviesa una etapa de transición y que “nos llevará tiempo volver a encontrar el equilibrio que teníamos”. Además, asumió la responsabilidad colectiva por los resultados por debajo de lo esperado y subrayó la necesidad de mejorar el nivel en los torneos internacionales.

La salida de Díaz se produjo en un contexto en el que el entrenador Arne Slot manifestó su preferencia por una plantilla mayoritariamente europea. Tras recibir varias ofertas, el colombiano optó por aceptar la propuesta del Bayern Múnich, donde se ha consolidado como titular bajo la dirección de Vincent Kompany.

El club inglés eligió como reemplazo al alemán Florian Wirtz, que no ha logrado igualar el aporte de Díaz por la banda. La prensa inglesa ha sido especialmente crítica con el rendimiento del extremo, resaltando la dificultad de cubrir el vacío dejado por el colombiano.

En Alemania, Luis Díaz ha encontrado un escenario favorable para consolidarse como protagonista. El colombiano se ha ganado la titularidad en el Bayern Múnich y forma una dupla ofensiva de alto impacto junto a Harry Kane. Díaz ha respondido con goles y asistencias, y se ha adaptado con rapidez al exigente entorno de la Bundesliga, donde su presencia en el once inicial es indiscutible.

Viejo conocido de los colombianos

La expectativa en Alemania por el rendimiento de Díaz es elevada, especialmente ante partidos clave como el clásico frente al Borussia Dortmund. Este será el primer gran duelo del colombiano en suelo alemán, un encuentro que ha generado atención tanto en la prensa como entre los rivales.

El técnico del Dortmund, Niko Kovac, reconoció la dificultad de enfrentar a un Bayern reforzado y elogió la sociedad entre Kane y Díaz: “Sí, claro, marca goles (Kane). Ahora también da asistencias... Luego está [Luis] Díaz por un lado; ya es un gran equipo”, declaró Kovac, subrayando el peso específico del colombiano en el esquema bávaro.

El contraste entre el presente de Díaz en el Bayern y la situación de sus reemplazos en Liverpool es notorio. Wirtz no ha alcanzado el nivel esperado y la adaptación de los nuevos fichajes ha sido más compleja de lo previsto. El club inglés, que atraviesa un inicio de temporada irregular, sigue buscando la fórmula para recuperar el equilibrio y la contundencia que caracterizaban su juego con Díaz en la plantilla.

En medio de este proceso, Van Dijk mostró empatía hacia los refuerzos que intentan adaptarse a la presión de un club como el Liverpool, recordando que alcanzar el rendimiento esperado requiere tiempo y paciencia, sobre todo para igualar lo hecho en la campaña anterior, cuando salieron campeones de la Premier.