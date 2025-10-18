EN VIVO Deportivo Cali vs. América, fecha 16 de la Liga BetPlay: se juega el clásico vallecaucano en Palmaseca

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Deportivo Cali y el América de Cali, en el estadio Palmaseca de Palmira, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II.
La Liga BetPlay continúa su recta final de cara a lo que serán los cuadrangulares finales con un auténtico partidazo: el clásico vallecaucano.
Por su parte, América de Cali está obligado a ganar para no quedar al borde de la eliminación, pues apenas cuenta con 17 puntos en 15 jornadas y con un margen de error corto, es por eso que necesita los tres puntos y si gana en Palmaseca será un espaldarazo enorme.
Deportivo Cali debe ganar para entrar al grupo de los ocho primeros equipos en el torneo, suma 20 puntos y a uno del octavo, que es Santa Fe, pero su juego y la irregularidad a lo largo del semestre jugarían en contra de los dirigidos por Alberto Gamero, que confía en la clasificación.
Se juega una nueva edición del clásico vallecaucano, que en muchas ocasiones ofreció emociones, goles, suspenso y partidos históricos a lo largo de las década, algunos de ellos en instancias finales, pero que en esta ocasión se juega con la necesidad de sumar los tres puntos para no quedar eliminados.