EN VIVO Deportivo Cali vs. América, fecha 16 de la Liga BetPlay: se juega el clásico vallecaucano en Palmaseca

Tanto los Azucareros como los Diablos Rojos necesitan la victoria para seguir en la pelea por los cuadrangulares, además que los Escarlatas pelean en la reclasificación

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Deportivo Cali y América de
Deportivo Cali y América de Cali juegan por la fecha 16 de la Liga BetPlay en el estadio Palmaseca - crédito @AmericaDeCali/X

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Deportivo Cali y el América de Cali, en el estadio Palmaseca de Palmira, por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025-II.

21:16 hsHoy

Deportivo Cali vs. América de Cali: hora y dónde ver el clásico vallecaucano por la Liga BetPlay

En el estadio del cuadro azucarero se vivirá otra edición del clásico vallecaucano, en donde los “Diablos Rojos” quieren acercarse a puestos de clasificación

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

-crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa
-crédito Aymer Andrés Álvarez-El País/Colprensa

La Liga BetPlay continúa su recta final de cara a lo que serán los cuadrangulares finales con un auténtico partidazo: el clásico vallecaucano.

20:53 hsHoy

Esta es la convocatoria del Deportivo Cali

Convocados del Deportivo Cali para
Convocados del Deportivo Cali para enfrentar al América en Palmaseca - crédito Deportivo Cali
20:53 hsHoy

Convocados del América

América de Cali llamó a
América de Cali llamó a 20 jugadores para enfrentar al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano - crédito América de Cali
20:31 hsHoy

Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay

Viernes 17 de octubre

Independiente Medellín 3-1 Fortaleza

Unión Magdalena 3-1 Envigado

Boyacá Chicó 0-0 Santa Fe

Sábado 18 de octubre

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional: 2:00 p. m.

Águilas Doradas vs. Alianza FC: 4:10 p. m.

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pereira: 6:20 p. m.

Deportivo Cali vs. América de Cali: 8:30 p. m.

Domingo 19 de octubre

Llaneros FC vs. Once Caldas: 4:10 p. m.

Lunes 20 de octubre

La Equidad vs. Tolima: 6:00 p. m

Martes 21 de octubre

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: 6:00 p. m.

20:30 hsHoy

Por su parte, América de Cali está obligado a ganar para no quedar al borde de la eliminación, pues apenas cuenta con 17 puntos en 15 jornadas y con un margen de error corto, es por eso que necesita los tres puntos y si gana en Palmaseca será un espaldarazo enorme.

20:28 hsHoy

Deportivo Cali debe ganar para entrar al grupo de los ocho primeros equipos en el torneo, suma 20 puntos y a uno del octavo, que es Santa Fe, pero su juego y la irregularidad a lo largo del semestre jugarían en contra de los dirigidos por Alberto Gamero, que confía en la clasificación.

20:26 hsHoy

Se juega una nueva edición del clásico vallecaucano, que en muchas ocasiones ofreció emociones, goles, suspenso y partidos históricos a lo largo de las década, algunos de ellos en instancias finales, pero que en esta ocasión se juega con la necesidad de sumar los tres puntos para no quedar eliminados.

