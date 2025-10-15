Estos serán los puntos que pierda Colombia en el ranking FIFA tras el empate contra Canadá: se complicó para ser cabeza de grupo

James Rodríguez jugó 45 minutos ante Canadá en el último partido de la fecha FIFA de octubre - crédito FCF

El avance de la selección Colombia en el ranking FIFA ha intensificado las esperanzas de la Tricolor de convertirse en cabeza de grupo para el próximo sorteo del Mundial 2026, lo que reduciría significativamente la posibilidad de medirse ante rivales históricos como España, Francia o Inglaterra en la primera ronda.

Con la clasificación ya asegurada al torneo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sistema actual del Mundial contempla 12 grupos y 48 selecciones, reservando automáticamente un cupo en el Bombo 1 para los tres países anfitriones.

La "Tricolor" empató su segundo partido de preparación ante Canadá en el estadio Red Bull de Nueva Jersey - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Así, las nueve plazas restantes para ser cabeza de serie dependen del ranking actualizado. Según la actualización publicada el 17 de septiembre, Colombia ocupó el puesto 13, sumando 1.692 puntos y situándose por encima de México, pero aún por detrás de selecciones como Alemania e Italia.

El reciente desempeño de la Tricolor ha aportado a este ascenso. Tras derrotar a Venezuela por 6-3 en Maturín y a Bolivia, además del triunfo 4-0 frente a México, el cuadro colombiano logró alcanzar los 1.967 puntos, quedando solo a 15 unidades del noveno lugar, actualmente en manos de Italia.

No obstante, el empate sin goles ante Canadá durante la última fecha FIFA significó una leve reducción, calculada en 1,13 puntos, según la estimación compartida por el perfil de X @_cambiodejuego.

España: 1881 puntos. Argentina: 1872 puntos. Francia: 1863 puntos. Inglaterra: 1824 puntos. Portugal: 1778 puntos. Países Bajos: 1760 puntos. Brasil: 1759 puntos. Bélgica: 1740 puntos. Italia: 1717 puntos. Alemania: 1713 puntos. Croacia: 1710 puntos. Marruecos: 1710 puntos. Colombia: 1696 puntos. México: 1683 puntos.

La selección Colombia aún tiene dos partidos por jugar antes del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Serán en noviembre uno ante Nueva Zelanda y un segundo rival por definir, luego de que el encuentro ante Nigeria se tuviera que cancelar, pues la nación africana jugará el repechaje en las fechas pactadas.

Otra de las situaciones que pueden favorecer a la Tricolor es que Italia no tiene definida su clasificación a la Copa del Mundo y de hacerlo, lo más seguro es que su cupo llegue a través del repechaje de la UEFA. El reglamento de la FIFA establece que los equipos que sea cabeza de serie únicamente podrán serlo clasificando de manera directa al Mundial.

Selecciones ya clasificadas al Mundial 2026:

Concacaf (3/6): México, Estados Unidos, Canadá (anfitriones).

África (9/9): Marruecos, Senegal, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Sudáfrica, Costa de Marfil, Cabo Verde.

Asia (8/8): Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita, Catar, Australia, Jordania, Uzbekistán.

Suramérica (6/6): Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay.

Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

Europa (1/16): Inglaterra.

Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*.

*A través del repechaje, solo dos selecciones obtendrán boletos para el torneo.

Así se calcula el ránking FIFA

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se muestra durante el Fifa World Cup Trophy Tour, en Ammán, Jordania 20 de febrero de 2018. REUTERS/Muhammad Hamed

El impacto del sistema SUM en el Ranking FIFA ha modificado profundamente los criterios tradicionales con los que se evaluaba el rendimiento de las selecciones nacionales. Introducido tras una revisión institucional de la FIFA que se desarrolló después del Mundial de Rusia 2018, este sistema fue diseñado para corregir los desbalances históricos que caracterizaron el esquema anterior. Según el propio análisis del organismo rector del fútbol mundial, la meta era crear criterios “más justos y equitativos” al asignar puntos.

El proceso de desarrollo del nuevo modelo se extendió durante dos años. Durante este lapso, la FIFA examinó diferentes fórmulas matemáticas hasta identificar una que ofreciera “igualdad de oportunidades para todas las selecciones, sin que la confederación condicionara las posibilidades de escalar”, según la evaluación oficial.

La principal diferencia con el sistema previo es que, mientras antes se calculaba un promedio de los resultados durante todo el año, el método actual —basado en el algoritmo Elo, ampliamente conocido por su uso en el ajedrez y anteriormente implementado en el ranking femenino— suma o resta puntos al ranking de cada país después de cada partido oficial o amistoso.