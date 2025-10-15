Deportes

Estos serán los puntos que pierda Colombia en el ranking FIFA tras el empate contra Canadá: se complicó para ser cabeza de grupo

La Tricolor actualmente se ubicaría en el bombo 2 del sorteo, junto a selecciones como Croacia, Senegal, Japón y Corea del Sur

Camilo Zabaleta

Por Camilo Zabaleta

Guardar
James Rodríguez jugó 45 minutos
James Rodríguez jugó 45 minutos ante Canadá en el último partido de la fecha FIFA de octubre - crédito FCF

El avance de la selección Colombia en el ranking FIFA ha intensificado las esperanzas de la Tricolor de convertirse en cabeza de grupo para el próximo sorteo del Mundial 2026, lo que reduciría significativamente la posibilidad de medirse ante rivales históricos como España, Francia o Inglaterra en la primera ronda.

Con la clasificación ya asegurada al torneo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

El sistema actual del Mundial contempla 12 grupos y 48 selecciones, reservando automáticamente un cupo en el Bombo 1 para los tres países anfitriones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La "Tricolor" empató su segundo
La "Tricolor" empató su segundo partido de preparación ante Canadá en el estadio Red Bull de Nueva Jersey - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Así, las nueve plazas restantes para ser cabeza de serie dependen del ranking actualizado. Según la actualización publicada el 17 de septiembre, Colombia ocupó el puesto 13, sumando 1.692 puntos y situándose por encima de México, pero aún por detrás de selecciones como Alemania e Italia.

El reciente desempeño de la Tricolor ha aportado a este ascenso. Tras derrotar a Venezuela por 6-3 en Maturín y a Bolivia, además del triunfo 4-0 frente a México, el cuadro colombiano logró alcanzar los 1.967 puntos, quedando solo a 15 unidades del noveno lugar, actualmente en manos de Italia.

No obstante, el empate sin goles ante Canadá durante la última fecha FIFA significó una leve reducción, calculada en 1,13 puntos, según la estimación compartida por el perfil de X @_cambiodejuego.

  1. España: 1881 puntos.
  2. Argentina: 1872 puntos.
  3. Francia: 1863 puntos.
  4. Inglaterra: 1824 puntos.
  5. Portugal: 1778 puntos.
  6. Países Bajos: 1760 puntos.
  7. Brasil: 1759 puntos.
  8. Bélgica: 1740 puntos.
  9. Italia: 1717 puntos.
  10. Alemania: 1713 puntos.
  11. Croacia: 1710 puntos.
  12. Marruecos: 1710 puntos.
  13. Colombia: 1696 puntos.
  14. México: 1683 puntos.
La "Tricolor" empató su segundo
La "Tricolor" empató su segundo partido de preparación ante Canadá en el estadio Red Bull de Nueva Jersey - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia aún tiene dos partidos por jugar antes del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Serán en noviembre uno ante Nueva Zelanda y un segundo rival por definir, luego de que el encuentro ante Nigeria se tuviera que cancelar, pues la nación africana jugará el repechaje en las fechas pactadas.

Otra de las situaciones que pueden favorecer a la Tricolor es que Italia no tiene definida su clasificación a la Copa del Mundo y de hacerlo, lo más seguro es que su cupo llegue a través del repechaje de la UEFA. El reglamento de la FIFA establece que los equipos que sea cabeza de serie únicamente podrán serlo clasificando de manera directa al Mundial.

Selecciones ya clasificadas al Mundial 2026:

  • Concacaf (3/6): México, Estados Unidos, Canadá (anfitriones).
  • África (9/9): Marruecos, Senegal, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Sudáfrica, Costa de Marfil, Cabo Verde.
  • Asia (8/8): Japón, Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita, Catar, Australia, Jordania, Uzbekistán.
  • Suramérica (6/6): Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia, Paraguay.
  • Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.
  • Europa (1/16): Inglaterra.
  • Repechaje (2/6): Nueva Caledonia (Oceanía) y Bolivia (Conmebol)*.

*A través del repechaje, solo dos selecciones obtendrán boletos para el torneo.

Así se calcula el ránking FIFA

El trofeo de la Copa
El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se muestra durante el Fifa World Cup Trophy Tour, en Ammán, Jordania 20 de febrero de 2018. REUTERS/Muhammad Hamed

El impacto del sistema SUM en el Ranking FIFA ha modificado profundamente los criterios tradicionales con los que se evaluaba el rendimiento de las selecciones nacionales. Introducido tras una revisión institucional de la FIFA que se desarrolló después del Mundial de Rusia 2018, este sistema fue diseñado para corregir los desbalances históricos que caracterizaron el esquema anterior. Según el propio análisis del organismo rector del fútbol mundial, la meta era crear criterios “más justos y equitativos” al asignar puntos.

El proceso de desarrollo del nuevo modelo se extendió durante dos años. Durante este lapso, la FIFA examinó diferentes fórmulas matemáticas hasta identificar una que ofreciera “igualdad de oportunidades para todas las selecciones, sin que la confederación condicionara las posibilidades de escalar”, según la evaluación oficial.

La principal diferencia con el sistema previo es que, mientras antes se calculaba un promedio de los resultados durante todo el año, el método actual —basado en el algoritmo Elo, ampliamente conocido por su uso en el ajedrez y anteriormente implementado en el ranking femenino— suma o resta puntos al ranking de cada país después de cada partido oficial o amistoso.

Temas Relacionados

Selección ColombiaRánking FIFAColombia vs. CanadáFIFAMundial 2026Sorteo Mundial 2026Colombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

La selección Colombiana, dirigida por César Torres, buscarán la primera final en este torneo orbital, mientras que los argentinos intentarán volver a un partido decisivo por el título después de 18 años de ausencia en esta categoría

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Así reaccionó la prensa internacional al empate entre Canadá y Colombia por la fecha FIFA: “Ni bonito, ni fluido”

La selección dirigida por Néstor Lorenzo empató sin goles en el estadio Red Bull de Nueva Jersey, en un encuentro más intenso que técnico

Así reaccionó la prensa internacional

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Las Azucareras por segunda vez en la historia llegaron a esta instancia y ante las chilenas buscarán por primera vez clasificar a la final del torneo continental

Deportivo Cali vs. Colo Colo

Néstor Lorenzo lanza advertencia tras el empate con Canadá: “Nadie tiene el puesto asegurado”

El seleccionador argentino subrayó la importancia de la regularidad y el alto rendimiento en los clubes para mantenerse en la próxima convocatoria de Colombia

Néstor Lorenzo lanza advertencia tras

Atlético Nacional se empezaría a desarmar para 2026: tres figuras serían las primeras bajas

A falta de saber si llegará un nuevo técnico o Diego Arias seguirá en el cargo, el cuadro verde empezaría a armar la plantilla para la próxima temporada

Atlético Nacional se empezaría a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’:

Así cayó en Colombia ‘Adriancito’: el cabecilla del Tren de Aragua era uno de los 10 criminales más buscados en Venezuela

Número de cédula, del celular y hasta fotografías personales: las exigencias que estaría haciendo el Clan del Golfo a los caficultores en Antioquia

Con video, ELN negó haber quemado vehículo de campaña de Abelardo de la Espriella: acusa una “estrategia basada en autoatentados”

Combate armado entre el Ejército y el ELN en Catatumbo dejó un miliciano abatido y la incautación de material de guerra

Desmantelan 72 narcolaboratorios en diferentes regiones del país mientras los cultivos ilícitos siguen creciendo

ENTRETENIMIENTO

Le robaron una millonada a

Le robaron una millonada a reconocida creadora de contenido colombiana en un hotel de Miami: pidió ayuda para recuperar sus pertenencias

Hermana de B King compartió video musical que habría grabado el artista antes de su muerte: “El duelo es un proceso largo”

Las lágrimas de la chef Belén Alonso por la eliminación de David Sanín de ‘MasterChef Celebrity’: “Tu papá murió dos semanas antes”

David Sanín se despide de ‘MasterChef Celebrity’: el comediante se quedó a las puertas del Top 10

Claudia Bahamón y el día en que Mary Méndez le ganó un puesto en televisión por sus senos operados

Deportes

Colombia vs. Argentina EN VIVO:

Colombia vs. Argentina EN VIVO: semifinales del Mundial Sub-20 de Chile, la “Tricolor” a 90 minutos de la final

Así reaccionó la prensa internacional al empate entre Canadá y Colombia por la fecha FIFA: “Ni bonito, ni fluido”

Deportivo Cali vs. Colo Colo - EN VIVO: Siga aquí el partido de la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025

Néstor Lorenzo lanza advertencia tras el empate con Canadá: “Nadie tiene el puesto asegurado”

Atlético Nacional se empezaría a desarmar para 2026: tres figuras serían las primeras bajas