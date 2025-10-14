Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay: Millonarios y América, con posibilidades matemáticas de clasificarse

Atlético Bucaramamga sueña con conseguir la segunda estrella en el fútbol colombiano - crédito Atlético Bucaramanga

La fecha 15 de la Liga Betplay dejó resultados que modificaron la lucha por los primeros lugares y la clasificación a la siguiente fase.

La jornada estuvo marcada por victorias inesperadas, partidos intensos y movimientos clave en la tabla de posiciones, con Atlético Bucaramanga y Junior disputando el liderato y una goleada de Independiente Medellín que impactó la parte media de la clasificación.

El inicio de la jornada presentó dos encuentros destacados. En Ibagué, el ya descendido Envigado sorprendió al Deportes Tolima al imponerse 1-2 en el estadio Manuel Murillo Toro.

Rubio España, desde el punto penal, y William Hurtado anotaron para el conjunto antioqueño, mientras que Mauricio González descontó para el local.

Más tarde, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, América de Cali superó 3-2 a La Equidad. Adrián Ramos, Jean Pestaña y Yhojan Garcés marcaron para el equipo vallecaucano, mientras que Juan David Valencia y Eduard Banguero lo hicieron para los bogotanos.

La jornada continuó con el enfrentamiento entre Santa Fe y Llaneros en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Francisco Meza abrió el marcador para Llaneros, equipo que amplió la ventaja con goles de Luis Marulanda y Carlos Manuel Cortés, sellando un 1-3 que devuelve a los visitantes al grupo de los ocho mejores.

Christian Mafla había igualado transitoriamente para Santa Fe tras una asistencia de Alexis Zapata.

En Valledupar, Junior de Barranquilla se impuso 0-1 ante Alianza gracias a un penalti ejecutado por Edwin Herrera, tras una mano en el área de Kalazan Suárez al minuto 49. Este resultado permitió al equipo dirigido por Alfredo Arias recuperar momentáneamente el liderato, a la espera del partido de Atlético Bucaramanga.

El conjunto santandereano, por su parte, recibió a Unión Magdalena en la Ciudad Bonita y logró una victoria por la mínima diferencia. Faber Gil anotó el único gol del encuentro a los 61 minutos, tras una asistencia de Luciano Pons.

El tanto fue inicialmente anulado por fuera de juego, pero el VAR intervino y el árbitro Carlos Betancur lo validó, permitiendo a Bucaramanga retomar la cima de la Liga.

En otro de los duelos destacados, Águilas Doradas y Deportivo Pasto igualaron 2-2 en un partido que tuvo como figura a Yoshan Valois, autor de un doblete para los visitantes. Wilson Morelo y Jorge Rivaldo lograron la remontada para el equipo local, que rescató un punto en los minutos finales.

La goleada de la fecha se vivió en Manizales, donde Independiente Medellín venció 1-5 a Once Caldas bajo una intensa lluvia. Jefry Zapata adelantó a los locales, pero Brayan León, con dos tantos, Francisco Fydriszewski, Léider Berrío y Diego Moreno firmaron la remontada y la contundente victoria para el equipo dirigido por Hernán Darío Herrera.

Este resultado dejó a Once Caldas en la undécima posición, con 19 puntos y una diferencia de gol negativa, a solo una unidad de Independiente Santa Fe, que ocupa el octavo lugar.

La tabla de posiciones experimentó movimientos tras esta jornada. Atlético Bucaramanga se mantiene en la cima con 30 puntos, seguido de cerca por Junior con 28 e Independiente Medellín con 27. Fortaleza CEIF y Atlético Nacional completan el grupo de los cinco primeros, mientras que Llaneros, tras su victoria en Bogotá, regresa a la zona de clasificación.

Santa Fe, Deportivo Cali y Alianza se mantienen en la pelea, y Once Caldas, Águilas Doradas, América de Cali y Millonarios buscan acercarse al grupo de los ocho. Envigado, Deportivo Pereira, Unión Magdalena, Boyacá Chicó, Deportivo Pasto y La Equidad cierran la tabla, con pocas fechas restantes para revertir su situación.

Con la Liga Betplay entrando en su recta final, los próximos partidos serán decisivos para definir los equipos que avanzarán a la siguiente fase. Millonarios visitará a Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas, mientras que el resto de los equipos buscarán consolidar su posición o escalar en la clasificación en las cinco jornadas que restan.

La competencia sigue abierta y la lucha por los primeros lugares mantiene la expectativa en la parte alta de la tabla, con Bucaramanga, Junior y Medellín como protagonistas del cierre de la fase regular.

Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay