Deportes

Revelaron el audio del VAR del tiro penal concedido a Alfredo Morelos en el Chicó vs. Nacional, y Pimentel se enojó en redes sociales: “Es una vergüenza que no tiene límites”

La tecnología arbitral fue determinante en el resultado final, que otorgó un penalti a Atlético Nacional en los minutos finales del partido, y permitió empatar al equipo paisa

Carlos Pulido

Por Carlos Pulido

Guardar
El juez central, que ahora
El juez central, que ahora se destaca como uno de los VAR en Colombia, protagonizó la polémica por el tiro penal que le concedió a Atlético Nacional - crédito Marina Maldonado - Diego Pineda / Colprensa - Federación Colombiana de Fútbol

El final del partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, de Tunja, estuvo marcado por la controversia, cuando una decisión arbitral por parte del árbitro de Alejandro Mayorga en los minutos finales permitió al “verdolaga” rescatar un empate.

La intervención del VAR fue determinante en el resultado, al señalar un penalti que generó debate tanto en la afición como entre los propios encargados de la revisión tecnológica, y que estuvo a cargo de Nicolás Gallo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El ente deportivo reveló el momento cuando analizó la jugada del tiro penal a favor de Atlético Nacional - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su canal de Youtube, publicó el 7 de octubre de 2025 el audio del VAR en donde explicó la decisión final de sancionar la falta de tiro penal a favor de Atlético Nacional, por una sujeción del defensor Arlen Banguero a a Alfredo Morelos.

En principio, la jugada que no se sancionó por Jairo Mayorga, juez central del partido, fue revisada en el VAR liderado por Nicolás Gallo, y allí se determinó la falta de tiro penal a favor de Atlético Nacional, después de la revisión de Mayorga tras el llamado del equipo arbitral.

En la conversación, el árbitro del encuentro resalta que Alfredo Morelos se deja caer al momento de sentir el toque diciendo “el jugador se deja caer”, pero en ese momento Nicolás Gallo determina que existió falta mencionando que “hay una sujeción del jugador del Boyacá Chicó” con ambos brazos.

Esto fue lo que dijo concretamente Nicolás Gallo en su conversación con Alejandro Mayorga, reiterando que su concepto iba en contra tanto del juez central como de su mismo asistente a la hora de sancionar la falta de tiro penal.

“Impide que él pueda ir con ambos brazos. Lo está abrazando, nunca va por el balón y lo está agarrando. Nunca va por el balón el de azul”, detalló Gallo.

El dueño del cuadro boyacense
El dueño del cuadro boyacense explotó en contra del arbitraje de Nicolás Gallo y el juez central Jairo Mayorga- crédito @Edo_Pimentel / X

Tras revelarse los audios del VAR, Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, como es habitual, se refirió a la jugada polémica que se presentó en La Independencia de Tunja

“Nuevamente, el VAR es protagonista en TUNJA y adivinen quien lo integró nuevamente, si señores: el juez VAR más sancionado y nefasto del FPC NICOLÁS GALLO, quien cuenta con un gran prontuario, pero también con gran padrino dentro de la FCF, es DIRECTAMENTE EL RESPONSABLE de hacer caer en un gravísimo error al juez central Mayorga quien peca por su falta de carácter y de personalidad, Gallo en los audios es quien insiste y obliga a cambiar de opinión a Mayorga. Total, esto es una vergüenza que no tiene límites, todo igual al asqueroso gobierno Petro”, dijo Pimentel.

Temas Relacionados

Atlético NacionalAlfredo MorelosEduardo PimentelNicolás GalloLiga BetPlayBoyacá Chicó vs. Atlético NacionalBoyacá ChicóAudios VARColombia-Deportes

Más Noticias

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, en delicado estado de salud: “su pronóstico es reservado”

El entrenador argentino de 69 años, ahora como director técnico de Boca Juniors, está hospitalizado en su casa y el pronóstico es reservado

Miguel Ángel Russo, técnico campeón

Fifa publicó archivos con los que probó que Rodrigo Holgado, delantero de América, falsificó documentos para jugar en Malasia

El futbolista nacido en Argentina afronta una sanción de un año sin jugar tras el lío que representó su convocatoria al seleccionado asiático en verano de 2025

Fifa publicó archivos con los

Eduardo Pimentel, dueño del Chicó, denunció que dejaron ingresar gratis al estadio de Tunja “al que quisiera” para el partido contra Nacional

El polémico dirigente aseguró que situaciones de este tipo son “delicadísimas” para el cuadro boyacense, que se ve beneficiado cuando equipos grandes lo visitan en su cancha

Eduardo Pimentel, dueño del Chicó,

Pibe Valderrama sentenció a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “No es presión, ya es hora”

El ídolo samario dio a conocer la instancia en la que espera ver al combinado patrio, de cara a la próxima cita orbital que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá

Pibe Valderrama sentenció a la

Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool por haber vendido a Luis Díaz: “Subestimaste el talento sudamericano”

La salida del atacante colombiano del cuadro inglés coincidió con una racha de resultados negativos de los Reds, que mantiene al neerlandés Arne Slot en el centro de las críticas

Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siete militares heridos y uno

Siete militares heridos y uno fallecido dejó ataque con explosivos contra base militar en Puerto Jordán, Arauca

Golpe a las disidencias de las Farc: más de una tonelada de droga que iba para Venezuela fue incautada por las autoridades

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes se refirió a

Marcela Reyes se refirió a la razón por la que tomó la decisión de no asistir al funeral de B King en Medellín

Jhon Álex Castaño enfrentó aterrizaje de emergencia en avioneta: “La tapa del motor se averió”

Yeferson Cossio le dio nueva oportunidad de vida a un perro que se encontró en Amazonas: esto hizo

Andrea Valdiri salió en defensa de La Jesuu, y Yina Calderón no tardó en reaccionar: “Partida de visajosas”

Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Miguel Ángel Russo, técnico campeón

Miguel Ángel Russo, técnico campeón con Millonarios, en delicado estado de salud: “su pronóstico es reservado”

Fifa publicó archivos con los que probó que Rodrigo Holgado, delantero de América, falsificó documentos para jugar en Malasia

Eduardo Pimentel, dueño del Chicó, denunció que dejaron ingresar gratis al estadio de Tunja “al que quisiera” para el partido contra Nacional

Pibe Valderrama sentenció a la selección Colombia de cara al Mundial de 2026: “No es presión, ya es hora”

Streamer argentino ‘cobró’ al Liverpool por haber vendido a Luis Díaz: “Subestimaste el talento sudamericano”