Revelaron el audio del VAR del tiro penal concedido a Alfredo Morelos en el Chicó vs. Nacional, y Pimentel se enojó en redes sociales: “Es una vergüenza que no tiene límites”

El final del partido entre Atlético Nacional y Boyacá Chicó en el estadio La Independencia, de Tunja, estuvo marcado por la controversia, cuando una decisión arbitral por parte del árbitro de Alejandro Mayorga en los minutos finales permitió al “verdolaga” rescatar un empate.

La intervención del VAR fue determinante en el resultado, al señalar un penalti que generó debate tanto en la afición como entre los propios encargados de la revisión tecnológica, y que estuvo a cargo de Nicolás Gallo.

La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su canal de Youtube, publicó el 7 de octubre de 2025 el audio del VAR en donde explicó la decisión final de sancionar la falta de tiro penal a favor de Atlético Nacional, por una sujeción del defensor Arlen Banguero a a Alfredo Morelos.

En principio, la jugada que no se sancionó por Jairo Mayorga, juez central del partido, fue revisada en el VAR liderado por Nicolás Gallo, y allí se determinó la falta de tiro penal a favor de Atlético Nacional, después de la revisión de Mayorga tras el llamado del equipo arbitral.

En la conversación, el árbitro del encuentro resalta que Alfredo Morelos se deja caer al momento de sentir el toque diciendo “el jugador se deja caer”, pero en ese momento Nicolás Gallo determina que existió falta mencionando que “hay una sujeción del jugador del Boyacá Chicó” con ambos brazos.

Esto fue lo que dijo concretamente Nicolás Gallo en su conversación con Alejandro Mayorga, reiterando que su concepto iba en contra tanto del juez central como de su mismo asistente a la hora de sancionar la falta de tiro penal.

“Impide que él pueda ir con ambos brazos. Lo está abrazando, nunca va por el balón y lo está agarrando. Nunca va por el balón el de azul”, detalló Gallo.

Tras revelarse los audios del VAR, Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, como es habitual, se refirió a la jugada polémica que se presentó en La Independencia de Tunja

“Nuevamente, el VAR es protagonista en TUNJA y adivinen quien lo integró nuevamente, si señores: el juez VAR más sancionado y nefasto del FPC NICOLÁS GALLO, quien cuenta con un gran prontuario, pero también con gran padrino dentro de la FCF, es DIRECTAMENTE EL RESPONSABLE de hacer caer en un gravísimo error al juez central Mayorga quien peca por su falta de carácter y de personalidad, Gallo en los audios es quien insiste y obliga a cambiar de opinión a Mayorga. Total, esto es una vergüenza que no tiene límites, todo igual al asqueroso gobierno Petro”, dijo Pimentel.