Eduardo Pimentel, dueño del Chicó, denunció que dejaron ingresar gratis al estadio de Tunja “al que quisiera” para el partido contra Nacional

La masiva llegada de hinchas de Atlético Nacional al estadio La Independencia la noche del domingo 5 de octubre dejó una fuerte controversia en Tunja, provocada por lo que el dueño del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, calificó como una decisión “inconsultamente y de forma atrevida” de abrir las puertas del recinto apenas dos horas antes del inicio del partido.

En su cuenta de X, Pimentel denunció que esta apertura permitió el ingreso libre y gratuito de quienes quisieran, dejando en evidencia una situación que, a su juicio, vulneró los derechos de los aficionados que sí compraron su boleta.

Ante este hecho, el dirigente anunció que el Chicó suspenderá la realización de futuros partidos Clase A en ese estadio hasta que se den “las garantías del caso”.

El dirigente Ajedrezado se mostró especialmente molesto por lo que entendió como una falta de respeto hacia su hinchada local. Pimentel expresó que los pocos seguidores que cumplieron con su deber, es decir, pagaron el acceso al estadio, se sintieron agraviados ante la masiva entrada de espectadores que no adquirieron tiquete alguno.

El dirigente consideró que lo sucedido no solo afecta la economía del club, sino la esencia del espectáculo deportivo y la equidad entre los aficionados: “una situación delicadísima para el club y para los pocos aficionados que sí respetaron y pagaron su boleta”, aseguró.

Esta reacción generó ya reacciones en redes sociales, tanto de seguidores de Nacional que respaldan el ánimo festivo de la hinchada, como de seguidores del Chicó que sienten vulnerados sus derechos.

El ambiente que rodeó el encuentro también disparó cuestionamientos institucionales. Pimentel responsabilizó a la comisión de estadio por tomar la decisión sin consultar con la dirigencia del club, y advirtió que no se siente confiado en que se den las condiciones óptimas para la seguridad, la logística y la legalidad en eventos de alto perfil si no hay un cambio estructural.

Con su anuncio de dejar de realizar partidos Clase A en La Independencia mientras no existan garantías, se abre un capítulo de tensión que podría llevar a decisiones más duras si no se encuentran soluciones. Así, lo sucedido no solo marca una queja puntual, sino un reclamo por protocolos claros y respeto institucional hacia clubes y aficionados por igual.

Y es que no es la primera vez que el estadio La Independencia de Tunja se ve inmerso en una polémica.

Se han registrado múltiples complicaciones dentro del estadio La Independencia de Tunja

De hecho, en varios partidos se ha denunciado sobreventa de boletería y sobrecupo. Hinchas con boleta legítima no pudieron ingresar al estadio porque se vendieron más entradas de las que el estadio puede albergar.

En esos casos algunos aficionados estaban ya en las filas cuando el estadio estaba lleno, lo que generó aglomeraciones, filas largas y mucha incomodidad.

Otro problema recurrente ha sido el estado del campo de juego y del césped, que en varias ocasiones ha sido criticado por estar reseco, en mal estado, con zonas áridas y sin buen mantenimiento, lo que afecta tanto la estética como la calidad del juego.

Además de eso, ha habido fallos eléctricos importantes, principalmente en las torres de iluminación, que han ocasionado retrasos de inicio de partidos —por ejemplo, partidos que debían arrancar a una hora estipulada terminaron empezando una hora o más tarde.

También se han documentado problemas de seguridad estructural y operativa: algunas tribunas no están habilitadas o no tienen los elementos de seguridad adecuados (como barandas), lo que limita su uso.

En uno de los partidos entre Millonarios y Patriotas, hubo un colapso de baranda en una tribuna que dejó heridos.

A esto se suma que los operativos de control al ingreso (boletería, policía, verificación de boletos) han sido insuficientes para gestionar la afluencia de hinchas y evitar aglomeraciones peligrosas.