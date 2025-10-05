Escándalo sexual de un exjugador de Atlético Nacional: es acusado de violencia al tener relaciones con una ‘influencer’

Un exjugador de Atlético Nacional en la temporada 2024 fue denunciado por agresión al tener relaciones con una mujer en Perú - crédito Dimayor

Atlético Nacional ha tenido muchas figuras en los últimos años, las más recientes salieron del equipo del segundo semestre de 2024, que se convirtió en campeón de la Liga BetPlay y la Copa Colombia en diciembre de ese año, con apenas una semana de diferencia.

Por desgracia, uno de esos exfutbolistas del verde fue denunciado por agresión contra una mujer, que lo acusó de violencia al tener relaciones íntimas, por lo que se presentó ante la justicia para investigar al deportista, que se defendió de las acusaciones y también impondrá acciones legales.

El hecho ha llamado la atención de la prensa, pues la víctima sería una creadora de contenido que también mostró con imágenes de lo que serían golpes sufridos por parte del jugador, que para empeorar la situación, le habría respondido con un comentario que avivó más la polémica.

“Claro que me asusté”

En los últimos explotó un escándalo en el fútbol peruano, por cuenta de las denuncias de una mujer contra un jugador de Alianza Lima, de mucho recorrido y que pasó por Atlético Nacional en 2019 y 2024, saliendo campeón y que se ganó el cariño de la afición, pero ahora confrontará a la justicia.

Una creadora de contenido llamada Antonella Reyes denunció a Pablo Ceppelini por agresión sexual, al relatar durante el programa Amor y Fuego que el futbolista fue muy violento con ella cuando tuvieron relaciones íntimas, cuando la invitó a salir en Lima hace un tiempo.

La modelo e 'influencer' Antonella Reyes denunció públicamente a Pablo Ceppelini por violencia - crédito @latiaboti.oficial2/Instagram

“El primer día todo normal, luego pasó lo del ahorque, teniendo relaciones y claro que me asusté, si no podía respirar. Lo empujé y empecé a toser, él me dijo: ‘Perdón, se me fue la mano’”, afirmó la mujer, señalando que Ceppelini tendría una obsesión por las relaciones sexuales.

Reyes siguió diciendo que “el domingo jugó y llegó en la madrugada, pero yo ya estaba durmiendo. Me despertó porque es obsesivo por tener relaciones y me obligó a hacerlo. No le importó para nada cuando yo le mostré mis heridas y me dijo: ‘Es que eres muy blanca y te marcas fácil’”.

Estas fueron las pruebas que Antonella Reyes publicó contra Pablo Ceppelini, a quien denunció ante un juzgado en Uruguay - crédito @antoreyes19/Instagram

Debido a esa situación, la ‘influencer’ decidió interponer la denuncia ante la justicia de Uruguay: “Quiero evitar que esto les siga pasando a más chicas y de hecho, por lo menos sé que les hizo lo mismo a dos chicas más. Yo no sabía de sus antecedentes. Me empezaron a llegar muchos casos de chicas víctimas de lo que yo pasé, similares al mío. Me mandaron hasta fotos de marcas que les quedaron de lo que él les hizo hace años y todavía tienen las cicatrices”.

“Hechos que no corresponden a la verdad”

Al momento en que se conocieron las denuncias de Antonella Reyes, con fotos de las heridas que le dejó su tiempo con el argentino, el jugador de Alianza Lima se pronunció en redes sociales para no solo desmentir todo lo dicho por la creadora de contenido, sino para emprender acciones legales.

“Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo. Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo las que afecten mi imagen y reputación”, escribió Ceppelini en su cuenta de Instagram.

Jugador de Alianza Lima, Pablo Ceppelini se pronuncia tras denuncia por violencia física. IG

El exjugador de Atlético Nacional terminó al decir que “nadie tiene derecho a manchar mi honra. Seguiré en mi actuar personal y enfocado en mi carrera“, en la que aún no se conoce un pronunciamiento de Alianza Lima, que lo viene usando para pelear por el Torneo Clausura y previamente en la Copa Sudamericana, aunque siendo suplente.