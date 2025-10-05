Deportes

Escándalo sexual de un exjugador de Atlético Nacional: es acusado de violencia al tener relaciones con una ‘influencer’

La víctima del caso aseguró también que el futbolista, que fue campeón con el verde en 2024, tiene una “obsesión” con ese tema y le causó varias heridas

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Un exjugador de Atlético Nacional
Un exjugador de Atlético Nacional en la temporada 2024 fue denunciado por agresión al tener relaciones con una mujer en Perú - crédito Dimayor

Atlético Nacional ha tenido muchas figuras en los últimos años, las más recientes salieron del equipo del segundo semestre de 2024, que se convirtió en campeón de la Liga BetPlay y la Copa Colombia en diciembre de ese año, con apenas una semana de diferencia.

Por desgracia, uno de esos exfutbolistas del verde fue denunciado por agresión contra una mujer, que lo acusó de violencia al tener relaciones íntimas, por lo que se presentó ante la justicia para investigar al deportista, que se defendió de las acusaciones y también impondrá acciones legales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho ha llamado la atención de la prensa, pues la víctima sería una creadora de contenido que también mostró con imágenes de lo que serían golpes sufridos por parte del jugador, que para empeorar la situación, le habría respondido con un comentario que avivó más la polémica.

“Claro que me asusté”

En los últimos explotó un escándalo en el fútbol peruano, por cuenta de las denuncias de una mujer contra un jugador de Alianza Lima, de mucho recorrido y que pasó por Atlético Nacional en 2019 y 2024, saliendo campeón y que se ganó el cariño de la afición, pero ahora confrontará a la justicia.

Una creadora de contenido llamada Antonella Reyes denunció a Pablo Ceppelini por agresión sexual, al relatar durante el programa Amor y Fuego que el futbolista fue muy violento con ella cuando tuvieron relaciones íntimas, cuando la invitó a salir en Lima hace un tiempo.

La modelo e 'influencer' Antonella
La modelo e 'influencer' Antonella Reyes denunció públicamente a Pablo Ceppelini por violencia - crédito @latiaboti.oficial2/Instagram

“El primer día todo normal, luego pasó lo del ahorque, teniendo relaciones y claro que me asusté, si no podía respirar. Lo empujé y empecé a toser, él me dijo: ‘Perdón, se me fue la mano’”, afirmó la mujer, señalando que Ceppelini tendría una obsesión por las relaciones sexuales.

Reyes siguió diciendo que “el domingo jugó y llegó en la madrugada, pero yo ya estaba durmiendo. Me despertó porque es obsesivo por tener relaciones y me obligó a hacerlo. No le importó para nada cuando yo le mostré mis heridas y me dijo: ‘Es que eres muy blanca y te marcas fácil’”.

Estas fueron las pruebas que
Estas fueron las pruebas que Antonella Reyes publicó contra Pablo Ceppelini, a quien denunció ante un juzgado en Uruguay - crédito @antoreyes19/Instagram

Debido a esa situación, la ‘influencer’ decidió interponer la denuncia ante la justicia de Uruguay: “Quiero evitar que esto les siga pasando a más chicas y de hecho, por lo menos sé que les hizo lo mismo a dos chicas más. Yo no sabía de sus antecedentes. Me empezaron a llegar muchos casos de chicas víctimas de lo que yo pasé, similares al mío. Me mandaron hasta fotos de marcas que les quedaron de lo que él les hizo hace años y todavía tienen las cicatrices”.

“Hechos que no corresponden a la verdad”

Al momento en que se conocieron las denuncias de Antonella Reyes, con fotos de las heridas que le dejó su tiempo con el argentino, el jugador de Alianza Lima se pronunció en redes sociales para no solo desmentir todo lo dicho por la creadora de contenido, sino para emprender acciones legales.

Quiero desmentir públicamente las falsas afirmaciones sobre mi persona y sobre hechos que no corresponden a la verdad, y menos sobre actos que rechazo. Tomaré las medidas legales que correspondan, incluyendo las que afecten mi imagen y reputación”, escribió Ceppelini en su cuenta de Instagram.

Jugador de Alianza Lima, Pablo
Jugador de Alianza Lima, Pablo Ceppelini se pronuncia tras denuncia por violencia física. IG

El exjugador de Atlético Nacional terminó al decir que “nadie tiene derecho a manchar mi honra. Seguiré en mi actuar personal y enfocado en mi carrera“, en la que aún no se conoce un pronunciamiento de Alianza Lima, que lo viene usando para pelear por el Torneo Clausura y previamente en la Copa Sudamericana, aunque siendo suplente.

Temas Relacionados

Pablo CeppeliniAtlético NacionalPablo Ceppelini NacionalPablo Ceppelini denunciaAntonella ReyesAntonella Reyes Pablo CeppeliniColombia-Deportes

Más Noticias

Selección Colombia habría tomado decisión sobre posible amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

En los últimos días, se conoció una versión de que el equipo de Néstor Lorenzo enfrentaría a los Lusos en la preparación para el mundial de 2026

Selección Colombia habría tomado decisión

Este es el primer equipo descendido en el fútbol colombiano para 2026: se condenó faltando cinco fechas

Se empezaron a definir los clubes que jugarán en la Primera B la próxima temporada, con uno de ellos que, pese a su historia, nunca realizó una buena campaña en los últimos años

Este es el primer equipo

Millonarios no aguantaría más a Ricardo “Gato” Pérez: este sería su reemplazo en la dirección deportiva

Debido a las críticas contra el dirigente por los fichajes en la temporada 2025, el club empezaría a hacer cambios de cara a 2026 y reconciliarse con los hinchas

Millonarios no aguantaría más a

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver

Los “Cafeteros” quieren asegurar su cupo dentro de los 16 mejores del certamen, motivo por el cual esperan ganar ante los africanos

Nigeria vs. Colombia, fecha 3

Con otra actuación destacada de Luis Díaz, Bayern Múnich goleó al Eintracht Frankfurt por 3-0 en la fecha 6 de la Bundesliga

Con doblete del “Guajiro” y tanto de Harry Kane, los “Gigantes de Baviera” aplastaron al cuadro de las “Águilas” en el Deutsche Bank Park

Con otra actuación destacada de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

Crimen de B-King y Regio

Crimen de B-King y Regio Clown: revelan que los asesinos ya estarían plenamente identificados en México

Marcela Reyes ya habría firmado para sumarse a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2026: esto es lo que se sabe

Marcela Reyes se defiende de las acusaciones por la muerte de B King: “La sociedad se quedó con un final fuerte”

Paola Turbay reveló cómo se enteró del atentado perpetrado contra Miguel Uribe: “A alguien le pasó algo”

Paola Turbay confiesa los secretos que mantienen vivo su matrimonio con su esposo Alejandro Estrada: “Me encanta como es”

Deportes

Selección Colombia habría tomado decisión

Selección Colombia habría tomado decisión sobre posible amistoso contra la Portugal de Cristiano Ronaldo

Fortaleza vuelve a romper las redes con su particular sentido del humor: “Cuando vean un bus con el logo de forta, déjennos pasar que tenemos un partido”

Este es el primer equipo descendido en el fútbol colombiano para 2026: se condenó faltando cinco fechas

Millonarios no aguantaría más a Ricardo “Gato” Pérez: este sería su reemplazo en la dirección deportiva

Nigeria vs. Colombia, fecha 3 del Mundial Sub-20 de Chile de 2025: hora y dónde ver