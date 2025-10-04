Deportes

Dayro Moreno se sinceró sobre el fuerte golpe emocional que le provocó la eliminación en la Copa Sudamericana: esto le dijo al ‘profe’

El delantero de Once Caldas habló sobre lo que fue la derrota contra Independiente del Valle, en la que perdió una ventaja de dos goles para caer en la serie de penales

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Pese a ser goleador de
Pese a ser goleador de la Copa Sudamericana, no fue suficiente para que Dayro Moreno metiera a Once Caldas en las semifinales y quedó eliminado - crédito Colprensa

Dayro Moreno se ha consolidado como uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano en la temporada 2025. A sus 40 años, se convirtió en el líder de Once Caldas, equipo que sorprendió al llegar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde además fue goleador con 10 anotaciones.

Sin embargo, el delantero reveló que sufrió un duro golpe emocional tras la eliminación ante Independiente del Valle, especialmente por la expectativa que se generó luego de la victoria 2-0 en el partido de ida, disputado en Quito. La ilusión creció en Manizales, donde más de 30.000 hinchas asistieron al encuentro de vuelta, que terminó en una dolorosa decepción para el equipo y su afición.

La crisis de Dayro Moreno

La confesión de Dayro Moreno sobre la crisis emocional que vivió tras la eliminación de Once Caldas en la Copa Sudamericana ha generado un fuerte impacto en el fútbol colombiano. El máximo goleador histórico del país admitió, en entrevista con La Patria, que el golpe anímico tras la derrota por penales ante Independiente del Valle lo afectó durante casi una semana, al punto de pedir no disputar el siguiente partido.

El atacante relató al medio manizaleño que vivió “seis días muy golpeado” después de la eliminación, una situación que lo llevó a apartarse temporalmente de la competencia. “Le dije al profe que no me daba para jugar”, explicó el delantero, quien se ausentó del compromiso posterior mientras intentaba recuperarse del impacto emocional.

Dayro Moreno venía de marcar
Dayro Moreno venía de marcar los dos goles del triunfo 0-2 de Once Caldas sobre Independiente del Valle, en la ida de cuartos por la Copa Sudamericana - crédito Once Caldas

La imagen del artillero, cabizbajo tras fallar su penal, se convirtió en símbolo del dolor colectivo de la afición manizaleña.

Por eso no jugué. Me estoy recuperando”, aseguró Moreno, subrayando que su ausencia respondió exclusivamente a la necesidad de superar el duro momento.

La crisis personal del goleador ha tenido consecuencias directas en su rendimiento y en su presencia en el equipo. La falta de regularidad y su reciente ausencia han generado inquietud tanto en el entorno del club como entre los seguidores, quienes ven en Moreno una pieza fundamental para las aspiraciones de Once Caldas.

Once Caldas fue eliminado de
Once Caldas fue eliminado de la Copa Sudamericana a manos de Independiente del Valle, que ganó la vuelta por 2-0, igualó 2-2 la serie y venció en penales por 5-4 - crédito Independiente del Valle

El futuro en la selección Colombia

El impacto de esta situación también se ha reflejado en el ámbito de la selección Colombia. Dayro, que fue convocado por Néstor Lorenzo en las últimas fechas de Eliminatorias, no figura en la lista para los próximos partidos amistosos de la Tricolor en Estados Unidos.

El seleccionador argentino dejó fuera al atacante para los encuentros del 11 de octubre ante México, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y del 14 de octubre frente a Canadá, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, debido a su falta de continuidad y a la crisis emocional que atraviesa, lo que podría alejarlo nuevamente del combinado nacional.

Dayro Moreno jugó unos minutos
Dayro Moreno jugó unos minutos con Colombia ante Bolivia por las eliminatorias, luego se quedó en el banco contra Venezuela - crédito Luisa González/REUTERS

Antes de que Néstor Lorenzo le brindara nuevamente la confianza de vestir la camiseta amarilla, Dayro Moreno esperó nueve años para regresar a la selección Colombia. Su última aparición había sido en la Copa América Centenario 2016. Desde entonces, pasaron cuatro técnicos por el equipo nacional.

Mientras tanto, Once Caldas atraviesa un momento deportivo complejo. El equipo se ubica en la casilla 11 de la Liga BetPlay, con 16 puntos, a solo tres unidades de ingresar al grupo de los ocho, pero con un rendimiento irregular y un calendario exigente.

El próximo lunes 6 de octubre, el conjunto blanco se enfrentará a La Equidad en un duelo clave para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. En este contexto, la recuperación de Dayro Moreno resulta crucial: el equipo necesita de su experiencia y capacidad goleadora para revertir la situación, alcanzar los cuadrangulares finales y pelear por un cupo en la Copa Libertadores o Sudamericana a través de la reclasificación.

