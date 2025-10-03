Deportes

Jhon Arias, la ausencia más sensible en la selección Colombia: esta sería la razón para que Néstor Lorenzo lo olvidara

El atacante fue una de las piezas determinantes de la Tricolor para clasificar al Mundial de 2026 y llegar a la final de la Copa América, pero quedó afuera de la convocatoria ante México y Canadá

Diego Ariza

Por Diego Ariza

Guardar
Jhon Arias venía de ser
Jhon Arias venía de ser figura con la selección Colombia en varios partidos, pero quedó afuera de la convocatoria para los amistosos de octubre en Estados Unidos - crédito Luisa González/REUTERS

La selección Colombia empezará el sábado 4 de octubre su concentración para los amistosos ante México y Canadá, que dejó algunas sorpresas en la lista de convocados del técnico Néstor Lorenzo, que quiere ver a aquellos hombres que no son protagonistas en la Tricolor para que se ganen el puesto camino al mundial de 2026.

Sin embargo, llamó la atención que no se tuviera en cuenta a Jhon Arias, atacante que se encuentra en el Wolverhampton y fue determinando no solo en las eliminatorias, sino para llegar a la final de la Copa América 2024 y que también contó con una buena actuación en su anterior club, Fluminense, en el Mundial de Clubes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Queda por esperar si el cafetero sí llegará para los encuentros de noviembre, en los que Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y Nigeria en duelos amistosos, que además serán claves para quedar entre los nueve primeros del ranking de la FIFA, ya que esos serán cabeza de serie para el sorteo de la Copa del Mundo.

“No entienden por qué no lo llamaron”

Aunque el entrenador argentino le apostó a llevar buena parte de la base que manejó durante todo su proceso, dejó a jugadores importantes como el portero Camilo Vargas, Santiago Arias o Jhon Córdoba, que en los últimos encuentros mostraron su talento en las eliminatorias.

La ausencia de Jhon Arias se debería a su bajo nivel con el Wolverhampton, equipo al que llegó en la temporada y, por el momento, no lleva goles ni asistencias, además de que hasta ahora empezó a ganarse la posición como titular en la Premier League, en la que el club es último con un punto.

Jhon Arias sigue sin consolidarse
Jhon Arias sigue sin consolidarse con el Wolverhampton en Inglaterra, ahora con la preocupación del descenso en la Premier League - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

“No se le ha dicho nada al jugador y no entienden por qué no lo llamaron, pero en la Federación aseguran que es para que se desarrolle mejor en Wolverhampton y retome su mejor nivel. Fue el último jugador que discutieron si llamarlo o no, por eso hay 25. El jugador 26 iba a ser Jhon Arias”, dijo Felipe Sierra en su programa en la plataforma Kick.

Con respecto a las cifras, Arias lleva 10 partidos con los Wolves, cinco en condición de titular, ocho por la Premier y dos en la Carabao Cup, en los que aportó muy poco a sus compañeros para salir de la crisis y tal parece que le ha costado la adaptación al fútbol inglés, pero aseguró a los hinchas que está evolucionando.

Jhon Arias llegó a los
Jhon Arias llegó a los Wolves por una venta de 17 millones de euros, proveniente de Fluminense - crédito Wolverhampton Wanderers

“Me siento bien. Me siento mejor con el equipo, con las ideas del entrenador. Creo que mi mejor versión está llegando y es importante para mí. Siento que estoy jugando mejor con mis compañeros. Es una liga diferente, así que sigo trabajando para mejorar, para tener mejores actuaciones y para ayudar a mi equipo”, afirmó el colombiano.

“Más de lo mismo”

No a muchos les gustó la lista de jugadores para los partidos de las eliminatorias, pues un sector consideró que no se llamó a futbolistas nuevos para probarlos, sino unas cuantas novedades que, para periodistas como Carlos Antonio Vélez, no genera mucha expectativa ante Canadá y México.

“La convocatoria, salvo un par de excepciones meritorias, es más de lo mismo con el gran Yerry Mina a la cabeza (??)”, mencionó el comunicador en su cuenta de X, cuestionando al defensor central porque, a su consideración, cuenta con un bajo nivel como para que siga en la Tricolor.

Hay críticas por la convocatoria
Hay críticas por la convocatoria de la selección Colombia y tener jugadores como Yerry Mina - crédito @velezfutbol/X

Sumado a eso, Vélez espera que Lorenzo le brinde minutos a jugadores distintos a los titulares: “Por lo menos hay algunas caras nuevas, pero el tema es que los ponga, que los podamos ver como a Luis Suárez en su momento”.

Temas Relacionados

Jhon AriasSelección ColombiaJhon Arias ColombiaSelección Colombia convocatoriaWolverhamptonJhon Arias WolverhamptonNéstor LorenzoColombia-Deportes

Más Noticias

Carlos Paniagua se juega todo con la selección Colombia sub-17: “Vamos a competir para ganar el Mundial”

El entrenador del equipo juvenil quiere repetir la misma campaña de 2022, cuando llegó a la final contra España, que será su rival en el debut en Marruecos 2025, pero ahora buscando el trofeo

Carlos Paniagua se juega todo

Atlético Nacional sacudiría el fútbol colombiano: llegaría técnico europeo que fue campeón internacional

Pese a que Diego Arias sigue en el cargo interino sin presiones, la dirigencia verde sigue en la búsqueda de un entrenador y daría con alguien con mucha experiencia

Atlético Nacional sacudiría el fútbol

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Singapur de la Fórmula 1: Piastri dominó las prácticas libres y Norris chocó con Leclerc en pits

El circuito callejero de Marina Bay albergará un nuevo capítulo en la definición del título de pilotos

Hora y dónde ver en

Deportivo Cali pinchó en el debut de la Copa Libertadores Femenina: empató 1-1 con Libertad de Paraguay

El campeón de la Liga Femenina tuvo muchos problemas para definir a la portería, sumado a decisiones arbitrales que generaron debate y permitir que las Guaraníes salieran con un punto

Deportivo Cali pinchó en el

Néstor Lorenzo dejaría a la selección Colombia y ya tendría reemplazo: vea de quién se trata

Aunque el técnico argentino está asegurado para dirigir en el Mundial de 2026, se conoció que la Federación Colombiana de Fútbol analizaría a un entrenador que se encuentra en la Liga BetPlay

Néstor Lorenzo dejaría a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Frente Jaime Martínez, de las

Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc, están detrás del asesinato de funcionario de la Alcaldía de Jamundí

Cayeron 12 presuntos miembros del Clan del Golfo en Córdoba: mensajes revelaron cómo intimidaban a sus víctimas

Tras cumbre en La Picota, los Costeños y los Pepes habrían pactado una tregua en su guerra por el control de las actividades ilegales en Barranquilla

Cayó alias Caracas, cabecilla del Tren de Aragua: fue policía en Venezuela y tenía circular roja de Interpol

Asesinatos de B King y Regio Clownn serían un ejemplo de “propaganda criminal”, aseguran expertos mexicanos: a qué se refieren

ENTRETENIMIENTO

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ despedirá un nuevo participante luego del reto de eliminación del 3 de octubre

Claudia Bahamón compartió TBT de cuando era niña: su sonrisa causó ternura entre sus seguidores

Karina García reveló si saldría con un seguidor tras su ruptura con Altafulla: “Uno ve chicos guapos”

Las mejores películas en Netflix en Colombia hoy

Netflix Colombia: Estas son las mejores series para ver hoy

Deportes

Carlos Paniagua se juega todo

Carlos Paniagua se juega todo con la selección Colombia sub-17: “Vamos a competir para ganar el Mundial”

Atlético Nacional sacudiría el fútbol colombiano: llegaría técnico europeo que fue campeón internacional

Hora y dónde ver en Colombia el GP de Singapur de la Fórmula 1: Piastri dominó las prácticas libres y Norris chocó con Leclerc en pits

Deportivo Cali pinchó en el debut de la Copa Libertadores Femenina: empató 1-1 con Libertad de Paraguay

Néstor Lorenzo dejaría a la selección Colombia y ya tendría reemplazo: vea de quién se trata