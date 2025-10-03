Jhon Arias, la ausencia más sensible en la selección Colombia: esta sería la razón para que Néstor Lorenzo lo olvidara

Jhon Arias venía de ser figura con la selección Colombia en varios partidos, pero quedó afuera de la convocatoria para los amistosos de octubre en Estados Unidos - crédito Luisa González/REUTERS

La selección Colombia empezará el sábado 4 de octubre su concentración para los amistosos ante México y Canadá, que dejó algunas sorpresas en la lista de convocados del técnico Néstor Lorenzo, que quiere ver a aquellos hombres que no son protagonistas en la Tricolor para que se ganen el puesto camino al mundial de 2026.

Sin embargo, llamó la atención que no se tuviera en cuenta a Jhon Arias, atacante que se encuentra en el Wolverhampton y fue determinando no solo en las eliminatorias, sino para llegar a la final de la Copa América 2024 y que también contó con una buena actuación en su anterior club, Fluminense, en el Mundial de Clubes.

Queda por esperar si el cafetero sí llegará para los encuentros de noviembre, en los que Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y Nigeria en duelos amistosos, que además serán claves para quedar entre los nueve primeros del ranking de la FIFA, ya que esos serán cabeza de serie para el sorteo de la Copa del Mundo.

“No entienden por qué no lo llamaron”

Aunque el entrenador argentino le apostó a llevar buena parte de la base que manejó durante todo su proceso, dejó a jugadores importantes como el portero Camilo Vargas, Santiago Arias o Jhon Córdoba, que en los últimos encuentros mostraron su talento en las eliminatorias.

La ausencia de Jhon Arias se debería a su bajo nivel con el Wolverhampton, equipo al que llegó en la temporada y, por el momento, no lleva goles ni asistencias, además de que hasta ahora empezó a ganarse la posición como titular en la Premier League, en la que el club es último con un punto.

Jhon Arias sigue sin consolidarse con el Wolverhampton en Inglaterra, ahora con la preocupación del descenso en la Premier League - crédito Andrew Couldridge/Action Images vía Reuters

“No se le ha dicho nada al jugador y no entienden por qué no lo llamaron, pero en la Federación aseguran que es para que se desarrolle mejor en Wolverhampton y retome su mejor nivel. Fue el último jugador que discutieron si llamarlo o no, por eso hay 25. El jugador 26 iba a ser Jhon Arias”, dijo Felipe Sierra en su programa en la plataforma Kick.

Con respecto a las cifras, Arias lleva 10 partidos con los Wolves, cinco en condición de titular, ocho por la Premier y dos en la Carabao Cup, en los que aportó muy poco a sus compañeros para salir de la crisis y tal parece que le ha costado la adaptación al fútbol inglés, pero aseguró a los hinchas que está evolucionando.

Jhon Arias llegó a los Wolves por una venta de 17 millones de euros, proveniente de Fluminense - crédito Wolverhampton Wanderers

“Me siento bien. Me siento mejor con el equipo, con las ideas del entrenador. Creo que mi mejor versión está llegando y es importante para mí. Siento que estoy jugando mejor con mis compañeros. Es una liga diferente, así que sigo trabajando para mejorar, para tener mejores actuaciones y para ayudar a mi equipo”, afirmó el colombiano.

“Más de lo mismo”

No a muchos les gustó la lista de jugadores para los partidos de las eliminatorias, pues un sector consideró que no se llamó a futbolistas nuevos para probarlos, sino unas cuantas novedades que, para periodistas como Carlos Antonio Vélez, no genera mucha expectativa ante Canadá y México.

“La convocatoria, salvo un par de excepciones meritorias, es más de lo mismo con el gran Yerry Mina a la cabeza (??)”, mencionó el comunicador en su cuenta de X, cuestionando al defensor central porque, a su consideración, cuenta con un bajo nivel como para que siga en la Tricolor.

Hay críticas por la convocatoria de la selección Colombia y tener jugadores como Yerry Mina - crédito @velezfutbol/X

Sumado a eso, Vélez espera que Lorenzo le brinde minutos a jugadores distintos a los titulares: “Por lo menos hay algunas caras nuevas, pero el tema es que los ponga, que los podamos ver como a Luis Suárez en su momento”.